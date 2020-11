Terroristen avrättar en skadeskjuten man. Foto: Twitter

UTRIKES

Muslimsk terrorist dödade fyra och skadade 22

Fyra oskyldiga har än så länge dött till följd av de skador de fått under gårdagens blodiga terrordåd i Wien. Den muslimske terroristen Kujtim Fejzulai ,20, hade fängslats tidigare efter att ha försökt resa till Syrien för att ansluta sig till terrorsekten IS, men släpptes fri i december efter att man bedömt att han inte längre utgjorde ett hot. Under attacken under måndagskvällen skadades 22 människor, varav sju har livshotande skador. En av dessa är en polisman som opereras för sina skador.

Det var under måndagskvällen vid 20-tiden som skottsalvor började eka över den österrikiska huvudstaden Wien. Beväpnad med en automatkarbin, en pistol och en machete sprang den 20-åriga muslimske terroristen Kujtim Fejzulai runt i de centrala delarna av staden och sköt ner människor. Totalt har 22 människor har rapporterats skadade och 4 personer har dödats, utöver terroristen själv som sköts ihjäl av poliser. Sju av de skadade uppgavs under tisdagseftermiddagen ha livshotande skador, varav en är en polisman som skadades i en eldstrid med terroristen. Tidigare uppgifter om ett bombdåd och flera terrorister har under tisdagen dementerats av österrikisk polis, men samtidigt har ett flertal misstänkta involverade gripits. Sköt mot uteserveringar med 100 skott Terrorattacken i Wien inleddes i närheten av synagogan vid Schwedenplatz i centrala Wien vid 20-tiden. Synagogan var vid tillfället tom och tycks inte heller varit målet för attacken, trots att initiala rapporter talade om att den utsatts för ett bombattentat, vilket senare visat sig vara felaktigt. Trots spekulationer om att flera terrorister varit aktiva i attacken pekar allt mer nu åt att det kan ha varit en ensam gärningsman, som identifierats av österrikiska myndigheter som den 20-åriga Kujtim Fejzulai. Efter att ha skjutit mot flera personer vid en uteservering, i en attack som lämnade flera allvarligt skadade, hamnade terroristen i en kortare eldstrid med en polisman som sköts ner. Polismannen i fråga har livshotande skador och genomgår långa operationer i ett försök att rädda hans liv när denna artikel skrevs under tisdagseftermiddagen. – Alla barer här har uteserveringar. Det här var den sista kvällen före lockdown. Människor ville nog passa på att gå ut under kvällen, säger Schlomo Hofmeister som är rabbin i den stora synagoga som ligger i närheten av den första attacken, enligt The Guardian. Rabbinen blev själv vittne till attacken. – De sköt mot folk som satt vid barerna, säger han till nyhetsbyrån ORF. Människor fick panik och sprang in i lokalerna för att söka skydd. – Plötsligt var polisens specialenheter vid alla husens portar. Polisen frågade efter skadade och jag hörde skrik från barerna: "Ja, det finns två skadade här! Och här är en också", säger Hofmeister. Avrättade dödligt sårad man I cirka tio minuter sprang terroristen runt på ett flertal av de mindre gatorna i området kring Schwedenplatz och sköt mot alla människor han träffade på. I ett klipp som fångats på film skjuter han ner en kvinna som flyr från platsen med ett flertal skott i ryggen, samtidigt trycker sig en man upp mot ett skyltfönster, utan möjlighet att fly från terroristen. I en obehaglig scen sträcker han ut en hand mot terroristen och ber om nåd, bara för att bli nerskjuten med automateld innan terroristen joggar förbi för att skjuta mot andra människor. Mannen, som är en av de som avled under terrorattacken, beskrivs bara som "en ung förbipasserande", ses på en övervakningsfilm ligga och åla på marken i smärta när terroristen lugnt kommer gående tillbaka, innan han drar en pistol och avrättar mannen med ett skott för att sedan gå vidare. Slutligen kunde poliser som kommit till platsen skjuta ihjäl terroristen i en eldstrid och avsluta det pågående terrordådet. Då hade totalt 22 människor skadats, varav sju allvarligt. Än så länge har fyra personer avlidit. Enligt förbundskansler Sebastian Kurz var de fyra civila dödsoffren "en äldre man och en äldre kvinna, en ung förbipasserande och en servitris". Några ytterligare uppgifter om dem har inte offentliggjorts ännu. Sju av de skadade uppgavs under tisdagseftermiddagen ha livshotande skador, varav tre befann sig i "ett kritiskt läge" rapporterade polisen under eftermiddagen.

