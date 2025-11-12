MUST: Så arbetar vi

I de flesta fall vet personen varför Försvarsmakten drar in säkerhetsklassningen, säger Westborg. Men det finns också fall då han eller hon inte alls begri­per varför.

– I vissa fall har den enskilde ingen aning. Sår­barheten finns hos någon annan. En familjemedlem, en släkting eller någon i vänkretsen som till exempel har nära kontakter med ett riskland som Iran, Kina, Belarus eller Ryssland.

”Hårt slag”

Om personen tillhör säkerhetsklass ett (den högsta), er­bjuds de i vissa fall att flytta ned till säkerhetsklass två el­ler tre. Men i många fall förlorar personen behörighet till all form av säkerhetsklassade tjänster. ”Medarbetaren kan då ställas inför valet att vakta en skjutbana någon­stans i obygden eller bli utköpt”, står det i artikeln.

– Det blir ett hårt slag. Det påverkar karriären och kanske även personens familj. Känner vi på oss att den enskilde kommer att ta beslutet väldigt hårt och må rik­tigt dåligt av det så har vi en beredskap genom vår egen försvarshälsa. Men det har också hänt att vi har fått köra vissa hela vägen till psykakuten, säger Westborg.

Han berättar också att MUST fattar beslut efter att ut­redarna i ärendet – som ofta är två – föredrar ett förslag för sektionschefen och dennes kollegor. Därmed är varje person som blir föremål för säkerhetsprövning i prakti­ken utlämnad till två andra personers bedömning, utan att veta hur de resonerat eller vilken information de har på bordet. Således skulle det kunna vara två personer med vänstersympatier som rekommenderat MUST att avskilja mannen som Nya Tider varit i kontakt med.

”Viktigt att skydda källorna”

Att de som stängs av inte får reda på motiven bakom det­ta motiverar Westborg bland annat med att det kan fin­nas uppgiftslämnare som måste skyddas. Dessa kan vara svenska eller utländska.

– Dels för att vi inte vill avslöja vår kapacitet att hitta sårbarheter hos våra anställda. Dels för att det är otroligt viktigt att skydda källorna som lämnar information till oss. Om informationen kommer från utländska samarbetspartner eller andra länders säkerhetsorganisationer riskerar vi också att skada Sveriges internationella rela­tioner.

Huruvida MUST samarbetar med Expo, vänsterextrema AFA eller andra organisationer är således höljt i dunkel.