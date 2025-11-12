Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Generallöjtnant Thomas Nilsson är chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Stillbild: Folk och Försvar

MUST: Så arbetar vi

  • , 23:19
INRIKES
I en artikel i Officerstidningen från 2023 berättar Sven Westborg, tidigare chef för säkerhetsprövningssektionen på MUST, om hur de arbetar när de avskiljer personer. Där betonar han att det inte är en rättegång där någons skuld ska bevisas. Bara en välgrundad risk räcker som skäl för att avsluta någons kontrakt. Det gäller oavsett om det är ett frivilligkontrakt i Hemvärnet eller någon som arbetat hela sitt liv i Försvarsmakten och som är mitt inne i sin militära karriär.

I de flesta fall vet personen varför Försvarsmakten drar in säkerhetsklassningen, säger Westborg. Men det finns också fall då han eller hon inte alls begri­per varför.

– I vissa fall har den enskilde ingen aning. Sår­barheten finns hos någon annan. En familjemedlem, en släkting eller någon i vänkretsen som till exempel har nära kontakter med ett riskland som Iran, Kina, Belarus eller Ryssland.

”Hårt slag”

Om personen tillhör säkerhetsklass ett (den högsta), er­bjuds de i vissa fall att flytta ned till säkerhetsklass två el­ler tre. Men i många fall förlorar personen behörighet till all form av säkerhetsklassade tjänster. ”Medarbetaren kan då ställas inför valet att vakta en skjutbana någon­stans i obygden eller bli utköpt”, står det i artikeln.

– Det blir ett hårt slag. Det påverkar karriären och kanske även personens familj. Känner vi på oss att den enskilde kommer att ta beslutet väldigt hårt och må rik­tigt dåligt av det så har vi en beredskap genom vår egen försvarshälsa. Men det har också hänt att vi har fått köra vissa hela vägen till psykakuten, säger Westborg.

Han berättar också att MUST fattar beslut efter att ut­redarna i ärendet – som ofta är två – föredrar ett förslag för sektionschefen och dennes kollegor. Därmed är varje person som blir föremål för säkerhetsprövning i prakti­ken utlämnad till två andra personers bedömning, utan att veta hur de resonerat eller vilken information de har på bordet. Således skulle det kunna vara två personer med vänstersympatier som rekommenderat MUST att avskilja mannen som Nya Tider varit i kontakt med.

”Viktigt att skydda källorna”

MUST – Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten.

Att de som stängs av inte får reda på motiven bakom det­ta motiverar Westborg bland annat med att det kan fin­nas uppgiftslämnare som måste skyddas. Dessa kan vara svenska eller utländska.

– Dels för att vi inte vill avslöja vår kapacitet att hitta sårbarheter hos våra anställda. Dels för att det är otroligt viktigt att skydda källorna som lämnar information till oss. Om informationen kommer från utländska samarbetspartner eller andra länders säkerhetsorganisationer riskerar vi också att skada Sveriges internationella rela­tioner.

Huruvida MUST samarbetar med Expo, vänsterextrema AFA eller andra organisationer är således höljt i dunkel.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 23:19

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

november 12, 2025

Relaterat

Läs även:

Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

av Peter Frisk
november 11, 2025

🟠 Får ej reda på orsaken – Beslutet går ej att överklaga – Övertygad om politiska motiv En man i 30-årsåldern, som länge varit kritisk mot Sveriges förda invandringspolitik, har i tio års tid varit engagerad i Hemvärnet. Men under hösten fick han plötsligt besked att hans avtal avslutas med omedelbar verkan, efter ”uppgifter” från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – Sveriges kommuner online

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.