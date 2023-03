En massiv koronamassutkastning (CME) på solens baksida den 13 mars hade en hastighet på över 3 000 kilometer per sekund och var så kraftfull att den klassificerades som extremt sällsynt (ER), något som bara sker en eller två gånger under flera decennier. Den sköts ut från solens baksida och träffar därför inte jorden, men var så extrem att radiotrafik likväl slogs ut på jorden i flera dagar. Solen är inne i en aktiv fas under en lågaktiv solcykel, en mycket farlig kombination för jorden som har kraftigt försvagad sköld. Detta påmindes vi om den 15 mars efter att en svag CME återigen skapade en oväntad geomagnetisk storm med spektakulära polarsken. Den 25 mars håller världens astronomer andan, då det område på solen som sköt ut den sällsynt extrema CME:n kommer ha jorden i siktet.