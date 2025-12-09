Narkoterrorism eller regimskifte: Det dolda spelet bakom Trumps attacker mot Venezuela

Sedan Donald Trump tidiga­re i år tillträdde som USA:s president för andra gången har Washington eskalerat det diplomatiska, ekono­miska och militära trycket på Venezuela. Trump har hävdat att Venezuelas regering ”aktivt samar­betar med narkotikakarteller” som påstås bidra till den amerikanska opioidkrisen – särskilt genom smugg­ling av fentanyl och kokain via Kari­bien.

I augusti började USA därför pla­cera örlogsfartyg, flyg och personal i södra Karibien inför ”förstärkta nar­kotikainsatser”. Trump deklarerade att man skulle bekämpa ”narkoter­rorism” kopplad till Venezuela, vil­ket resulterade i en rad attacker mot venezuelanska fiskebåtar, som enligt Pentagon alla på olika sätt sysslade med narkotikahandel.

I mitten av november hade minst 21 båtar angripits under amerikan­ska ”narkotikainsatser” utanför Ve­nezuela, med åtminstone 83 döds­offer som följd. Washington har uppgett att alla attacker har skett på internationellt vatten, något Vene­zuela kommenterat med att de skett ”strax utanför venezuelanskt vatten” och klagat på att USA:s fartyg ”ope­rerar farligt nära våra territorial­vatten”.

Venezuelas president Nicolás Ma­duro har reagerat kraftigt på attack­erna och bland annat sagt att USA ”bedriver sjökrigföring i narkotika­bekämpningens namn” och ”jagar venezuelanska fiskare och civila i Karibien”.

På nationell TV har han även sagt att ”Venezuela är ett offer för drog­smuggling som kommer från Colom­bia” och att Venezuela är attraktivt för smuggling på grund av dess geo­grafiska läge. Redan år 2016 berätta­de han att landet har ett av världens starkaste system mot drogsmuggling, sedan man kastat ut den amerikan­ska narkotikabekämpande myndig­heten DEA, och 2021 uppgav Maduro att man ”skjutit ner eller oskadlig­gjort över 300 knarksmugglande privatflygplan som kommit in från Colombia”. Venezuelas myndigheter uppger att inget kokain produceras i landet, utan att det kommer utifrån, och att man beslagtar cirka 40–60 ton droger varje år.

Analytiker har dock påpekat att Venezuelas incitament att stoppa knarksmugglingen till USA minskar för varje gång Trump gör utfall mot landet.

Narrativet om att de militära in­satserna utanför Venezuelas kust är ”förstärkta narkotikainsatser” har mött skarp kritik även utanför Vene­zuela, bland annat från den tidigare chefen för FN:s kontor för narkotika­kontroll, Pino Arlacchi. Han menar att hela knarkhandelsnarrativet är ett påhitt för att dölja det verkliga målet: att överta Venezuelas oljereserver – världens största. De är dock svårtillgängliga då de är under havsbotten och USA har under perio­der stört försök att utvinna dessa.

En grupp oberoende experter som utsetts av FN:s råd för mänskliga rät­tigheter har dessutom dömt ut den amerikanska militärens dödliga an­grepp som stridande mot internatio­nell rätt, oavsett om Trumps påståen­den om ”narkoterrorism” stämmer eller inte.

”Även om sådana påståenden skulle bekräftas, strider användning­en av dödligt våld på internationellt vatten utan korrekt rättslig grund mot havsrätten och utgör utomrätts­liga avrättningar”, skriver FN-exper­terna i en rapport.

Vill se regimskifte i Venezuela

Kritiken från FN stärker bilden av att de amerikanska operationerna handlar om mer än narkotikabekämpning. USA har i flera omgång­ar försökt påverka och försvaga den samhällsordning som växte fram un­der vänsternationalisten Hugo Chá­vez, som valdes till president 1998, och senare under Nicolás Maduro. Washington har bland annat legat bakom direkta kuppförsök, infört omfattande ekonomiska sanktioner och försökt isolera Venezuela diplo­matiskt (se bland annat ”Venezuela: Kupplanerna gick inte som tänkt” i NyT v.10/2019).

År 2020 greps två tidigare ame­rikanska elitsoldater efter ett miss­lyckat landstigningsförsök som en­ligt Venezuelas regering syftade till att gripa eller ”neutralisera” Nicolás Maduro. USA förnekade all direkt inblandning i operationen, men det står klart att en privat amerikansk säkerhetsfirma, Silvercorp USA, var centralt involverad i planeringen.

Dessutom har USA under lång tid gett starkt politiskt och ekonomiskt stöd till olika oppositionsledare i Ve­nezuela, där det mest kända exem­plet är Juan Guaidó, som utnämnde sig själv till interimspresident under en USA-stödd demonstration den 23 januari 2019. Efteråt skickades han runt i Västvärlden och hyllades som landets ”nye ledare”.

María Corina Machado – som ny­ligen tillkännagavs som mottagare av årets Nobels fredspris – är den se­naste i raden oppositionsledare som lyfts fram av USA. Hon skolades in i rollen genom att studera vid ”Yale World Fellows Program” tillsam­mans med andra som valts ut att bli ”framtida globala ledare”. Precis som andra proamerikanska politiker fö­respråkar hon en ”folklig kapitalism” och långtgående privatiseringar av sektorer som nationaliserats under Chávez. Machado har också vid flera tillfällen öppet talat om möjligheten av en ”militär intervention” mot sitt eget land för att avsätta landets sit­tande president Maduro.

Angående Venezuelas oljereser­ver så har Trump, som så ofta, varit motsägelsefull. Dels har han enligt Reuters sagt att ”Vi behöver inte köpa deras olja, vi har gott om olja själva”, dels att han vill säkra ”fram­tida amerikansk åtkomst till Venezu­elas rikedomar”, enligt en artikel i The Atlantic den 6 november.