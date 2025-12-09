Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Amerikanska attacker mot påstådda narkotikasmugglingsbåtar från Venezuela. Stillbilder: @realDonaldTrump på Truth Social

Narkoterrorism eller regimskifte: Det dolda spelet bakom Trumps attacker mot Venezuela

  • , 19:20
UTRIKES
USA har under hösten bombat minst 21 venezuelanska båtar och dödat åtminstone 83 människor i vad som beskrivs som bekämpandet av president Nicolás Maduros ”narkoterrorism”. Men bakom kulisserna döljer sig motsägelsefulla uppgifter, brutna vallöften och tecken på ännu en amerikansk regimskiftesoperation.
Fentanyl i olika former. Foto: DEA

Sedan Donald Trump tidiga­re i år tillträdde som USA:s president för andra gången har Washington eskalerat det diplomatiska, ekono­miska och militära trycket på Venezuela. Trump har hävdat att Venezuelas regering ”aktivt samar­betar med narkotikakarteller” som påstås bidra till den amerikanska opioidkrisen – särskilt genom smugg­ling av fentanyl och kokain via Kari­bien.

I augusti började USA därför pla­cera örlogsfartyg, flyg och personal i södra Karibien inför ”förstärkta nar­kotikainsatser”. Trump deklarerade att man skulle bekämpa ”narkoter­rorism” kopplad till Venezuela, vil­ket resulterade i en rad attacker mot venezuelanska fiskebåtar, som enligt Pentagon alla på olika sätt sysslade med narkotikahandel.

Donald Trump provocerar och hotar Venezuela. Men den pågående eskaleringen har enligt uppgifter ännu inte följts av ett slutgiltigt beslut, samtidigt som kritiken i de egna leden växer. Foto: Gage Skidmore

 

I mitten av november hade minst 21 båtar angripits under amerikan­ska ”narkotikainsatser” utanför Ve­nezuela, med åtminstone 83 döds­offer som följd. Washington har uppgett att alla attacker har skett på internationellt vatten, något Vene­zuela kommenterat med att de skett ”strax utanför venezuelanskt vatten” och klagat på att USA:s fartyg ”ope­rerar farligt nära våra territorial­vatten”.

Venezuelas president Nicolás Ma­duro har reagerat kraftigt på attack­erna och bland annat sagt att USA ”bedriver sjökrigföring i narkotika­bekämpningens namn” och ”jagar venezuelanska fiskare och civila i Karibien”.

På nationell TV har han även sagt att ”Venezuela är ett offer för drog­smuggling som kommer från Colom­bia” och att Venezuela är attraktivt för smuggling på grund av dess geo­grafiska läge. Redan år 2016 berätta­de han att landet har ett av världens starkaste system mot drogsmuggling, sedan man kastat ut den amerikan­ska narkotikabekämpande myndig­heten DEA, och 2021 uppgav Maduro att man ”skjutit ner eller oskadlig­gjort över 300 knarksmugglande privatflygplan som kommit in från Colombia”. Venezuelas myndigheter uppger att inget kokain produceras i landet, utan att det kommer utifrån, och att man beslagtar cirka 40–60 ton droger varje år.

Analytiker har dock påpekat att Venezuelas incitament att stoppa knarksmugglingen till USA minskar för varje gång Trump gör utfall mot landet.

Narrativet om att de militära in­satserna utanför Venezuelas kust är ”förstärkta narkotikainsatser” har mött skarp kritik även utanför Vene­zuela, bland annat från den tidigare chefen för FN:s kontor för narkotika­kontroll, Pino Arlacchi. Han menar att hela knarkhandelsnarrativet är ett påhitt för att dölja det verkliga målet: att överta Venezuelas oljereserver – världens största. De är dock svårtillgängliga då de är under havsbotten och USA har under perio­der stört försök att utvinna dessa.

En grupp oberoende experter som utsetts av FN:s råd för mänskliga rät­tigheter har dessutom dömt ut den amerikanska militärens dödliga an­grepp som stridande mot internatio­nell rätt, oavsett om Trumps påståen­den om ”narkoterrorism” stämmer eller inte.

”Även om sådana påståenden skulle bekräftas, strider användning­en av dödligt våld på internationellt vatten utan korrekt rättslig grund mot havsrätten och utgör utomrätts­liga avrättningar”, skriver FN-exper­terna i en rapport.

Vill se regimskifte i Venezuela

Kritiken från FN stärker bilden av att de amerikanska operationerna handlar om mer än narkotikabekämpning. USA har i flera omgång­ar försökt påverka och försvaga den samhällsordning som växte fram un­der vänsternationalisten Hugo Chá­vez, som valdes till president 1998, och senare under Nicolás Maduro. Washington har bland annat legat bakom direkta kuppförsök, infört omfattande ekonomiska sanktioner och försökt isolera Venezuela diplo­matiskt (se bland annat ”Venezuela: Kupplanerna gick inte som tänkt” i NyT v.10/2019).

Hugo Chávez införde med stöd av en folkomröstning en ny konstitution i Venezuela och nationaliserade stora delar av landets kritiska infrastruktur, såsom olje-, stål- och guldsektorn– som tidigare mer eller mindre plundrats av multinationella företag, inte sällan amerikanska. Under hans styre tappade därmed den internationella storfinansen mycket av sina inkomster från och sitt inflytande över Venezuela, vilket ledde till massiva amerikanska påverkansoperationer mot landet. På bilden står Chávez framför ett porträtt av den sydamerikanske självständighetskämpen Simón Bolívar. Foto: Karel Fuentes

 

År 2020 greps två tidigare ame­rikanska elitsoldater efter ett miss­lyckat landstigningsförsök som en­ligt Venezuelas regering syftade till att gripa eller ”neutralisera” Nicolás Maduro. USA förnekade all direkt inblandning i operationen, men det står klart att en privat amerikansk säkerhetsfirma, Silvercorp USA, var centralt involverad i planeringen.

Dessutom har USA under lång tid gett starkt politiskt och ekonomiskt stöd till olika oppositionsledare i Ve­nezuela, där det mest kända exem­plet är Juan Guaidó, som utnämnde sig själv till interimspresident under en USA-stödd demonstration den 23 januari 2019. Efteråt skickades han runt i Västvärlden och hyllades som landets ”nye ledare”.

María Corina Machado – som ny­ligen tillkännagavs som mottagare av årets Nobels fredspris – är den se­naste i raden oppositionsledare som lyfts fram av USA. Hon skolades in i rollen genom att studera vid ”Yale World Fellows Program” tillsam­mans med andra som valts ut att bli ”framtida globala ledare”. Precis som andra proamerikanska politiker fö­respråkar hon en ”folklig kapitalism” och långtgående privatiseringar av sektorer som nationaliserats under Chávez. Machado har också vid flera tillfällen öppet talat om möjligheten av en ”militär intervention” mot sitt eget land för att avsätta landets sit­tande president Maduro.

Angående Venezuelas oljereser­ver så har Trump, som så ofta, varit motsägelsefull. Dels har han enligt Reuters sagt att ”Vi behöver inte köpa deras olja, vi har gott om olja själva”, dels att han vill säkra ”fram­tida amerikansk åtkomst till Venezu­elas rikedomar”, enligt en artikel i The Atlantic den 6 november.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:20

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

december 9, 2025

Relaterat

Läs även:

Intervju splittrar Republikanerna

Intervju splittrar Republikanerna

av Erik Jonsson
december 4, 2025

🟠 UTRIKES Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid. Plötsligt är inte den orubbliga lojaliteten till Israel i det konservativa lägret en självklarhet längre.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.