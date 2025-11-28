Nationalmuseum: Hanna Pauli – mycket mer än ”Frukostdags”

Denna ofta och i olika sammanhang repro­ducerade bild torde också bidragit till ett växande intresse för övriga delar av Hanna Paulis (1864–1940) måleri under de senaste decennierna. ”Frukostdags” är inspire­rad av samtidens franska impressionism. Denna målning var det första av Hanna Paulis verk som Nationalmuseum förvärvade (1910). Det skedde redan under hennes livstid, bara ett tjugotal år efter dess till­komst. Denna typ av vardagsrealistiskt måleri var en av strömningarna i det sena 1800-talets svenska konst.

Utställningen är välgjord och väl genomtänkt. Det är den första monografiska utställningen ägnad hela Hanna Paulis verk och har en stor bredd av material: hennes målningar, teckningar och skisser kompletterade med ett urval av andra samtida konstnärers verk. Natur- och landskapsmåleri saknas inte. Många av målningarna är inlånade från Hanna Paulis släktingar och andra privata samlingar och har aldrig tidigare, eller ytterst sällan, vi­sats publikt. Verken är tillkomna under ett långt och in­tensivt konstnärsliv under sex årtionden, som även hade plats för att uppfostra barnen Torsten, Ruth och Göran, avbildade med kärleksfulla porträtt i katalogen.

En mångfald av motiv

Förutom Hanna Paulis verk innehåller utställningen material av samtida konstnärer, hennes generations­kamrater: maken Georg Pauli (1855–1935), Carl Larsson, Richard Bergh, Eva Bonnier, Ernst Josephson och Fanny Brate. Totalt omfattar utställningen över 130 verk.

Grunden för utställningen är ett flerårigt forsknings­projekt som kuratorn Carina Rech drivit. I utställningen tecknas ett intimt porträtt av en av Sveriges mest betydande konstnärer som aldrig be­fann sig i marginalen, utan mitt i centrum av det svenska kulturlivet. Det rika källmaterialet visar Hanna Pauli som en karismatisk och vilje­stark person och egensinnig konst­när som följde sin egen väg.

Såväl Hanna Pauli som maken Georg Pauli fotograferade gärna, och en del av deras foton, ofta med motiv ur familjekretsen, presen­teras, samt några som visar deras hem- och ateljémiljöer.

Utställningens katalog med titeln ”Konsten att vara fri” förtjänar ett hedersomnämnande på grund av sin rikedom av bilder och fakta.