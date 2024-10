”Nato kommer att ’upplösas’ om Ukraina förlorar sitt krig med Ryssland”

I intervjun med tidningen hävdade Todd att ”om Ryssland besegras i Ukraina kommer den europeiska underkastelsen till amerikanerna att vara i ett sekel”, men att om den USA-stödda ukrainska insatsen misslyckas ”kommer Nato att upplösas och Europa kommer att lämnas fritt”.

Hans bok La défaite de l’Occident (engelsk titel: The Defeat of the West) har utlöst en storm av kritik mot den franske antropologen, som i ett decennium anklagats för att hysa pro-Putin-ståndpunkter. Todd är idag 73 år gammal och är av blandad härkomst, med en farfar som var judisk arkitekt i Österrike -Ungern och en brittisk farmor som var lesbisk aktivist och chefredaktör för tidskriften Vogue 1922 till 1926. Hans morföräldrar var en framträdande fransk kommunist som dog i strid i andra världskriget och en judinna från en känd borgerlig familj.