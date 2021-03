Navalnyj faller i onåd – stödde nationalism för 14 år sedan

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Den ryske dissidenten Aleksej Navalnyj har hyllats i väst som en förkämpe för demokratin. Nu tar dock Amnesty bort sin hand från ”samvetsfången”, orsaken är att han för länge sedan sade att illegala invandrare skulle deporteras från Ryssland. Ryska statsmedier slog förstås upp detta stort, men svartmålningen som Europas dissidenter utsätts för är grövre.

Amnesty tar bort Aleksej Navalnyj från sin lista över samvetsfångar. Den 26 februari skriver man så här på sin hemsida:

”Efter noggrann analys kom vi fram till att vi hade begått ett misstag. När vi fattade beslutet att benämna honom som samvetsfånge fokuserade vi enbart på omständigheterna kring gripandet och frihetsberövandet av honom, och lade inte tillräcklig vikt vid hans tidigare uttalanden — uttalanden som han aldrig har tagit offentligt avstånd från.”

Vad är det han har sagt då? Amnesty vill inte fördjupa sig i det, men hänvisar till en video från början av 2000-talet, då Navalnyj började bygga sin politiska karriär. Han liknade då illegala invandrare vid ”kacker­lackor” som skulle ”krossas”. När han kandiderade till Moskvas borgmästare var en del av hans politiska plattform att utvisa alla illegala invandrare från huvudstaden. Många väljare tyckte om idén, men Amnesty betecknar det som ”hatretorik”.

Navalnyj har vid senare tillfällen vägrat ta avstånd ifrån sina uttalanden. Dessa ståndpunkter anses vara viktiga för hans väljarbas. Han ska även ha deltagit i en nationalistisk marsch.

Rysk statlig tv har förstås gjort stor sak av detta och att han dömts för att ha ”förtalat en krigsveteran”. Veteranen hade i en tv-­intervju hyllat Putins grundlagsreform och Navalnyj kallade honom då en förrädare. Snabbt blev Navalnyj ”nynazist” i rysk media.

Som vi så många gånger sett exempel på används samma typ av politiskt motiverade svartmålning i Sverige och Europa. Men jag skulle faktiskt vilja påstå att situationen i Europa är sju resor värre än Ryssland.

Jag tror att det främsta exemplet i närtid är demonstrationer anordnade av gula västarna i Frankrike. Åtskilliga människor skadades allvarligt av polisens granater, över dussinet förlorade ett öga och flera miste livet. Jämför det med protesterna i Ryssland från oppositionen till stöd för Navalnyj. De ryska myndigheterna grep också många och använde batongerna, men i jämförelse var polisen i Paris åtskilligt mer brutal och använde farligare vapen.

I januari fördömde USA:s utrikesdepartement den ryska polisens ”våldsamma taktik” och EU:s utrikesminister sade att medlemsländernas ministrar skulle diskutera Rysslands agerande och ”övervåldet”. Var fanns dessa fördömanden när folk skadades och till och med dödades av polisens vapen i Paris?

Coronapandemin kom som en skänk från ovan för den franska regeringen. I åtskilliga månader hade man försökt kväsa de regimkritiska protesterna från Gula västarna, men med utegångsförbudet blev det lättare. Nu kunde man spöa upp oppositionella för att de inte följde restriktionerna, inte för att de kritiserade regeringen. Media slutade rapportera.

Nu ska smittorisken även motivera att Finland skjuter på sitt kommunval till sommaren. Så lägligt, regeringspartierna har just nu dåliga siffror i opinionen medan Sannfinländarna spås stora framgångar. Hoppas man på att den politiska vinden ska hinna vända om man väntar med valet?

Det finns självklart sätt att genomföra ett val på ett säkert sätt även under en pandemi. Jag har själv varit valobservatör när Ryssland genomförde presidentval under den första coronavågen. Man höll avstånd, valförrättarna hade ordentlig skyddsutrustning, tempen kollades på alla som kom in och lokalen desinficerades regelbundet. För de som inte ville lämna sitt hem ordnades röstning genom att valförrättare åkte hem till den röstande och genomförde proceduren samtidigt som man höll ordentligt avstånd.

Visst är det så att många evenemang har flyttats fram i år, men ni kan ju tänka er vilka rubriker det hade blivit om Putin beslutat att skjuta upp ett val. Eller Trump. Eller någon annan som etablissemanget ogillar. Dubbla måttstockar, som vanligt.