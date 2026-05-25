Nederländerna brinner: Brand vid asylboende i Loosdrecht efter veckor av protester som politikerna ignorerat

För att förstå branden måste man förstå vad som före­gick den. Loosdrecht är en liten stad med cirka 8 000 invånare i kommunen Wij­demeren, strax utanför Hilversum. I slutet av mars meddelade kom­munen att det tomma stadshuset skulle omvandlas till ett akutboende för 110 ensamkommande män från överbelastade anläggningar, framför allt den i Ter Apel. Beslutet fattades utan folkomröstning eller folklig för­ankring.

Det som följde var tre veckor av dagliga protester. Invånarna gick ut på gatorna med banderoller och namninsamlingar. 3 000 personer skrev på ett upprop mot boendet – i en stad med 8 000 invånare. Hund­ratals kvinnor marscherade genom centrum med en banderoll som löd: ”Speelt onze veiligheid dan niet meer mee?” – ”Spelar vår säkerhet ingen roll längre?”

Protesterna resulterade i att anta­let asylsökande sänktes från 110 till 70. I övrigt kördes planerna igenom. En domstol avslog invånarnas över­klagan. Tillförordnade borgmästa­ren Mark Verheijen erkände att ”ska­lan och hastigheten” i förslaget var olämplig, men vidhöll beslutet.

Polisvåld mot unga demonstranter

Den 22 april eskalerade situationen – men inte på det sätt som myndig­heterna framställer det. Videoklipp som spreds viralt via Ongehoord Nederland och Visegrád 24 visar kravallpolis som omringar och slår unga demonstranter med batonger på sidogator i bostadsområden, en bra bit från den huvudsakliga de­monstrationsplatsen. Minst en per­son slås medvetslös. Visegrád 24:s tweet fick bred spridning: ”Ilska i Ne­derländerna efter att videoklipp vi­sar nederländsk polis som slår unga människor i staden Loosdrecht efter att de protesterat fredligt utanför det planerade asylboendet.”

Remix News rapporterade att polisen ”också riktade sig mot vad som verkade vara fredliga demon­stranter, inklusive på sidogator långt från huvuddemonstrationen”. PVV-ledaren Geert Wilders tog invånar­nas parti på X: ”Varför stänger inte kabinettet gränserna? Varför inför de inte ett asylstopp? Folk accepterar det inte längre.” Han tillade: ”Neder­länderna närmar sig kokpunkten. Vill Jetten verkligen ha ett folkupp­ror?”

Branden

Trots protesterna, uppropet, dom­stolsöverklagan och tre veckors dagliga demonstrationer anlände de första femton asylsökandena till Loosdrecht på tisdagen den 12 maj. På kvällen samlades 300–400 perso­ner utanför det före detta stadshuset. Stämningen ändrades runt kvart i nio. Fyrverkerier och facklor kasta­des mot byggnaden. Buskarna längs väggen fattade eld och en fackla landade på taket, enligt NH Nieuws. Brandmän hindrades tillfälligt från att nå platsen. Borgmästare Ver­heijen utfärdade en nödorder och kravallpolisen rensade området. Flera personer greps. De femton asylsökandena och personalen inne i byggnaden skadades inte.

Ongehoord Nederland TV inter­vjuade demonstranter på plats. En av dem sammanfattade frustationen:

– Vi har fått nog, vi har inte blivit hörda. Det här är ingen demokrati, sade han.

Natten efter, den 13 maj, upprepa­des scenerna. Kravallpolisen använ­de vattenkanoner för att skingra en ny demonstration där fyrverkerier åter kastades mot polisen. Ytterligare fyra greps.

Inte bara Loosdrecht

Protesterna är inte isolerade. I Apel­doorn samlas demonstranter för femte kvällen i rad mot planer på att inhysa 240 asylsökande i en nedlagd skola. 26 personer greps under en enda natt. I Den Haag måste polisen hålla isär pro-och anti-asylgrupper. I Den Bosch har tre demonstrationer hållits vid ett planerat boende på industriområdet Beverspijken, där invånarna i den angränsande byn Engelen protesterar med banderol­ler: ”Kan ditt barn cykla säkert här?” I IJsselstein har liknande protester ägt rum.

Bakgrunden är den så kallade spridningslagen (spreidingswet), som har gällt sedan februari 2024 och som förpliktar varje nederländsk kommun att senast den 1 juli i år ha tillhandahållit en proportionell andel asylplatser. Flyktingmottagar­byrån COA behöver hitta platser för 103 000 personer i år.