Asylboendet i Loosdrecht fattade aldrig eld då protesterna övergick i våldsamheter den 12 maj, men nästan – buskar och träd utanför stod i ljusan låga innan branden kunde släckas. Foto: Privat/Telegram

Nederländerna brinner: Brand vid asylboende i Loosdrecht efter veckor av protester som politikerna ignorerat

  , 17:23
UTRIKES
På tisdagskvällen den 12 maj sattes buskar och träd i brand utanför ett nyöppnat asylboende i den lilla staden Loosdrecht. Femton asylsökande befann sig inne i byggnaden. Brandmännen blockerades tillfälligt av demonstranter. Politikerna fördömde våldet. Men frågan som få vågar ställa är hur det kunde gå så här långt.

För att förstå branden måste man förstå vad som före­gick den. Loosdrecht är en liten stad med cirka 8 000 invånare i kommunen Wij­demeren, strax utanför Hilversum. I slutet av mars meddelade kom­munen att det tomma stadshuset skulle omvandlas till ett akutboende för 110 ensamkommande män från överbelastade anläggningar, framför allt den i Ter Apel. Beslutet fattades utan folkomröstning eller folklig för­ankring.

Det som följde var tre veckor av dagliga protester. Invånarna gick ut på gatorna med banderoller och namninsamlingar. 3 000 personer skrev på ett upprop mot boendet – i en stad med 8 000 invånare. Hund­ratals kvinnor marscherade genom centrum med en banderoll som löd: ”Speelt onze veiligheid dan niet meer mee?” – ”Spelar vår säkerhet ingen roll längre?”

Protesterna resulterade i att anta­let asylsökande sänktes från 110 till 70. I övrigt kördes planerna igenom. En domstol avslog invånarnas över­klagan. Tillförordnade borgmästa­ren Mark Verheijen erkände att ”ska­lan och hastigheten” i förslaget var olämplig, men vidhöll beslutet.

”Loosdrecht säger nej” står det på banderollen som hängts upp utanför asylboendet. Foto: PowNews/YouTube

 

Polisvåld mot unga demonstranter

Den 22 april eskalerade situationen – men inte på det sätt som myndig­heterna framställer det. Videoklipp som spreds viralt via Ongehoord Nederland och Visegrád 24 visar kravallpolis som omringar och slår unga demonstranter med batonger på sidogator i bostadsområden, en bra bit från den huvudsakliga de­monstrationsplatsen. Minst en per­son slås medvetslös. Visegrád 24:s tweet fick bred spridning: ”Ilska i Ne­derländerna efter att videoklipp vi­sar nederländsk polis som slår unga människor i staden Loosdrecht efter att de protesterat fredligt utanför det planerade asylboendet.”

Ungdomarna jublar över branden. Stämningarna kokade till sist över efter att en längre tids protester mötts av likgiltighet från politikerna, både lokalt och på riksplanet, och polisvåld mot fredliga demonstranter. Foto: PowNews/YouTube

 

Remix News rapporterade att polisen ”också riktade sig mot vad som verkade vara fredliga demon­stranter, inklusive på sidogator långt från huvuddemonstrationen”. PVV-ledaren Geert Wilders tog invånar­nas parti på X: ”Varför stänger inte kabinettet gränserna? Varför inför de inte ett asylstopp? Folk accepterar det inte längre.” Han tillade: ”Neder­länderna närmar sig kokpunkten. Vill Jetten verkligen ha ett folkupp­ror?”

Maskerade poliser lät batongerna vina mot nederländska ungdomar som vid den tidpunkten, den 22 april, enbart gjort sig ”skyldiga” till att protestera fredligt mot asylboendet. Klippen från händelsen orsakade stor upprördhet hos invandringskritiker när de blev virala på nätet. Stillbilder: Visegrad24/X

 

Branden

Trots protesterna, uppropet, dom­stolsöverklagan och tre veckors dagliga demonstrationer anlände de första femton asylsökandena till Loosdrecht på tisdagen den 12 maj. På kvällen samlades 300–400 perso­ner utanför det före detta stadshuset. Stämningen ändrades runt kvart i nio. Fyrverkerier och facklor kasta­des mot byggnaden. Buskarna längs väggen fattade eld och en fackla landade på taket, enligt NH Nieuws. Brandmän hindrades tillfälligt från att nå platsen. Borgmästare Ver­heijen utfärdade en nödorder och kravallpolisen rensade området. Flera personer greps. De femton asylsökandena och personalen inne i byggnaden skadades inte.

”Varmt välkomnande” för asylsökarna i Loosdrecht, skojade den högerliberala och inte helt politiskt korrekta kanalen PowNews (egentligen PowNed) efter händelserna. Stillbild: PowNews/YouTube

 

Ongehoord Nederland TV inter­vjuade demonstranter på plats. En av dem sammanfattade frustationen:

– Vi har fått nog, vi har inte blivit hörda. Det här är ingen demokrati, sade han.

Natten efter, den 13 maj, upprepa­des scenerna. Kravallpolisen använ­de vattenkanoner för att skingra en ny demonstration där fyrverkerier åter kastades mot polisen. Ytterligare fyra greps.

Inte bara Loosdrecht

Protesterna är inte isolerade. I Apel­doorn samlas demonstranter för femte kvällen i rad mot planer på att inhysa 240 asylsökande i en nedlagd skola. 26 personer greps under en enda natt. I Den Haag måste polisen hålla isär pro-och anti-asylgrupper. I Den Bosch har tre demonstrationer hållits vid ett planerat boende på industriområdet Beverspijken, där invånarna i den angränsande byn Engelen protesterar med banderol­ler: ”Kan ditt barn cykla säkert här?” I IJsselstein har liknande protester ägt rum.

Protesterna fortsätter – inte bara i Loosdrecht utan i ett flertal nederländska orter där politikerna tänker tvinga in asylsökare trots att befolkningen inte vill det, och trots att nederländarna röstade fram en invandringskritisk regering i det senaste valet. Stillbild: Visegrad24/X

 

Bakgrunden är den så kallade spridningslagen (spreidingswet), som har gällt sedan februari 2024 och som förpliktar varje nederländsk kommun att senast den 1 juli i år ha tillhandahållit en proportionell andel asylplatser. Flyktingmottagar­byrån COA behöver hitta platser för 103 000 personer i år.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Gunnar Hellgren

maj 25, 2026

🟠 UTRIKES Medan Keir Starmer och hans Labourministrar fortsätter att tala om ”orubblig solidaritet” med Ukraina och behovet av att ”få Putin att betala”, har den brittiska regeringen just i smyg undertecknat ett tillstånd som återigen godkänner import av diesel och fotogen raffinerad från rysk olja.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Recensioner

