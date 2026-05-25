Nederländerna brinner: Brand vid asylboende i Loosdrecht efter veckor av protester som politikerna ignorerat

För att förstå branden måste man förstå vad som föregick den. Loosdrecht är en liten stad med cirka 8 000 invånare i kommunen Wijdemeren, strax utanför Hilversum. I slutet av mars meddelade kommunen att det tomma stadshuset skulle omvandlas till ett akutboende för 110 ensamkommande män från överbelastade anläggningar, framför allt den i Ter Apel. Beslutet fattades utan folkomröstning eller folklig förankring.
Det som följde var tre veckor av dagliga protester. Invånarna gick ut på gatorna med banderoller och namninsamlingar. 3 000 personer skrev på ett upprop mot boendet – i en stad med 8 000 invånare. Hundratals kvinnor marscherade genom centrum med en banderoll som löd: ”Speelt onze veiligheid dan niet meer mee?” – ”Spelar vår säkerhet ingen roll längre?”
Protesterna resulterade i att antalet asylsökande sänktes från 110 till 70. I övrigt kördes planerna igenom. En domstol avslog invånarnas överklagan. Tillförordnade borgmästaren Mark Verheijen erkände att ”skalan och hastigheten” i förslaget var olämplig, men vidhöll beslutet.
Polisvåld mot unga demonstranter
Den 22 april eskalerade situationen – men inte på det sätt som myndigheterna framställer det. Videoklipp som spreds viralt via Ongehoord Nederland och Visegrád 24 visar kravallpolis som omringar och slår unga demonstranter med batonger på sidogator i bostadsområden, en bra bit från den huvudsakliga demonstrationsplatsen. Minst en person slås medvetslös. Visegrád 24:s tweet fick bred spridning: ”Ilska i Nederländerna efter att videoklipp visar nederländsk polis som slår unga människor i staden Loosdrecht efter att de protesterat fredligt utanför det planerade asylboendet.”
Remix News rapporterade att polisen ”också riktade sig mot vad som verkade vara fredliga demonstranter, inklusive på sidogator långt från huvuddemonstrationen”. PVV-ledaren Geert Wilders tog invånarnas parti på X: ”Varför stänger inte kabinettet gränserna? Varför inför de inte ett asylstopp? Folk accepterar det inte längre.” Han tillade: ”Nederländerna närmar sig kokpunkten. Vill Jetten verkligen ha ett folkuppror?”
Branden
Trots protesterna, uppropet, domstolsöverklagan och tre veckors dagliga demonstrationer anlände de första femton asylsökandena till Loosdrecht på tisdagen den 12 maj. På kvällen samlades 300–400 personer utanför det före detta stadshuset. Stämningen ändrades runt kvart i nio. Fyrverkerier och facklor kastades mot byggnaden. Buskarna längs väggen fattade eld och en fackla landade på taket, enligt NH Nieuws. Brandmän hindrades tillfälligt från att nå platsen. Borgmästare Verheijen utfärdade en nödorder och kravallpolisen rensade området. Flera personer greps. De femton asylsökandena och personalen inne i byggnaden skadades inte.
Ongehoord Nederland TV intervjuade demonstranter på plats. En av dem sammanfattade frustationen:
– Vi har fått nog, vi har inte blivit hörda. Det här är ingen demokrati, sade han.
Natten efter, den 13 maj, upprepades scenerna. Kravallpolisen använde vattenkanoner för att skingra en ny demonstration där fyrverkerier åter kastades mot polisen. Ytterligare fyra greps.
Inte bara Loosdrecht
Protesterna är inte isolerade. I Apeldoorn samlas demonstranter för femte kvällen i rad mot planer på att inhysa 240 asylsökande i en nedlagd skola. 26 personer greps under en enda natt. I Den Haag måste polisen hålla isär pro-och anti-asylgrupper. I Den Bosch har tre demonstrationer hållits vid ett planerat boende på industriområdet Beverspijken, där invånarna i den angränsande byn Engelen protesterar med banderoller: ”Kan ditt barn cykla säkert här?” I IJsselstein har liknande protester ägt rum.
Bakgrunden är den så kallade spridningslagen (spreidingswet), som har gällt sedan februari 2024 och som förpliktar varje nederländsk kommun att senast den 1 juli i år ha tillhandahållit en proportionell andel asylplatser. Flyktingmottagarbyrån COA behöver hitta platser för 103 000 personer i år.