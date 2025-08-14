Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Vackert och fult, gammalt och nytt, ensam och många, stor och gigantisk, väl fungerande och dåligt fungerande, står sida vid sida i denna bild. Vi ser här Nederländernas största vindkraftspark Westereems i Eemshaven. Framför de gigantiska vindkraftverken, tillhörande det holländska energiföretaget Essent, står den gamla väderkvarnen Goliath – ett i sammanhanget ironiskt och närmast sorgligt namn. Foto: Essent

Nederländerna tvingas ransonera el

  • , 22:10
Tiotusentals företag och hushåll väntar på att få ansluta till det ”gröna elnätet”
Nederländerna tvingas ransonera elektricitet efter att deras överbelastade elnät börjat ge vika under trycket av kraftigt ökad energiöverföring. En påtvingad ”grön omställning” – där allt ska vara elektriskt – i syfte att uppnå av globalister påbjudna ”klimatmål” har genomförts i rasande tempo utan att ge elnätsoperatörer tid att utveckla elnätet. Experter ser det som en indikator på vad som snart kommer att drabba fler länder i Europa, varav många redan börjat drabbas allvarligt på olika sätt. Samtidigt drar Kina ifrån EU.

I mitten av juli stod mer än 11 900 holländska företag i kö för att få tillgång till Nederländernas nya ”gröna nätverk”. Även ett stort antal offentliga institutioner och byggnader som sjukhus, skolor och brandstationer står i kö – trots att flera av dem klassificeras som sam­hällsviktiga verksamheter.

Tusentals nya privatbostäder, inte sällan nybyggnationer, väntar också på att de ska tillåtas ansluta till elnätet. I vissa områden i Nederländerna varnas det för att de kan behöva vänta ända till 2030-talet. Det ställer till det både för byggföretagen, som inte kan sälja bostäderna, och kö­pare, som nu står med ett ellöst och därmed värdelöst nytt hem som de inte kan flytta in i samtidigt som de tvingas betala ränta på huslån och andra bostadskostnader.

Krisen har uppstått uteslutande som en konsekvens av att landet un­derkastat sig globalisters och EU:s klimatdirektiv (i den ordningen), el­ler som de nederländska politikerna uttrycker det, ”kämpar för att mins­ka koldioxidutsläppen”.

Lurade. Nederländarna uppmanades att köpa elfordon, men får nu inte ladda dem mellan klockan 16 och 21. Det är nödvändigt för att minska belastningen på det överbelastade elnätet under rusningstid, enligt den nederländska nätoperatören Stedin. Under 2024 sjönk försäljningen av elbilar kraftigt, då få har råd med dem eller vill ha de små elfordon de eventuellt har råd med. Den negativa trenden har förstärkts i år och med elransonering tror branchen att försäljningen nu kommer att störtdyka. Foto: Wiki/Ludovic Hirlimann

 

Varnande exempel

Flera experter varnar nu för att flera europeiska länder kommer att drab­bas. Speciellt Storbritannien, Belgien och industrinationen Tyskland – som är Europas ”ekonomiska motor” – sägs alla vara ”i trubbel”.

Peter Imanuelsen, svensk journalist och kommentator känd online som PeterSweden. Foto: Privat

En av dessa experter är Zsuzsanna Pató från den i Bryssel baserade en­ergitankesmedjan RAP.

– Andra europeiska länder bör definitivt se det som händer i Neder­länderna som en varning, säger hon bland annat till brittisk media.

Efter att nederländska politiker stängt ned produktionen vid det sto­ra Groningen-gasfältet förra året har landets regering drivit på en snabb övergång till elektrisk uppvärmning från solenergi och vindkraft, som inte sällan är beroende av omfattan­de och dyr batterilagring.

Hur kan något sådant här hända i Europa år 2025???

– PeterSweden i ett tweet den 14 juli som setts av 3,2 miljoner på X

För att de nederländska politiker­na ska nå de av globalister påbjudna klimatmålen måste gasspisar och centralvärme, som värms genom förbränning av naturgas eller bio­gas i centrala värmeverk, bytas ut mot elektriska alternativ. Samtidigt uppmanas befolkningen att köpa el­bilar, så att alla fordon med förbrän­ningsmotor kan fasas ut. Det finns en mängd liknande exempel inom olika områden och alla skyndas på och har slutdatum som ska hållas.

Det har lett till att det nationella elnätet inte har kunnat byggas ut snabbt nog för att klara av att hålla jämna steg med den kraftigt ökade elförbrukningen från den påtvinga­de omställningen, vilket skapat om­fattande flaskhalsar och även driver upp kostnaderna från redan mycket höga nivåer.

Överbelastningsbrand. Högspänningsledningarna i Nederländerna är så överbelastade att de ibland orsakar bränder i transformatorstationer, som kan ses här. Kraftledningarna ryker också mycket kraftigt, eftersom de är överhettade. Vindkraftverken i bakgrunden (t.v.) gör bilden mycket talande. Stillbild: Energy Future

 

Nederländerna tvingas därför att i år börja ransonera elektricitet för att undvika att deras redan kraftigt överbelastade elnät ska kollapsa med okontrollerbara strömavbrott som följd.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 22:10

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

augusti 14, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Satsa på ett eget örtapotek i år!
Hälsa
Marie Edberg:

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

av Marie Edberg
mars 25, 2022

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT14web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.