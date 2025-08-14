Nederländerna tvingas ransonera el

I mitten av juli stod mer än 11 900 holländska företag i kö för att få tillgång till Nederländernas nya ”gröna nätverk”. Även ett stort antal offentliga institutioner och byggnader som sjukhus, skolor och brandstationer står i kö – trots att flera av dem klassificeras som sam­hällsviktiga verksamheter.

Tusentals nya privatbostäder, inte sällan nybyggnationer, väntar också på att de ska tillåtas ansluta till elnätet. I vissa områden i Nederländerna varnas det för att de kan behöva vänta ända till 2030-talet. Det ställer till det både för byggföretagen, som inte kan sälja bostäderna, och kö­pare, som nu står med ett ellöst och därmed värdelöst nytt hem som de inte kan flytta in i samtidigt som de tvingas betala ränta på huslån och andra bostadskostnader.

Krisen har uppstått uteslutande som en konsekvens av att landet un­derkastat sig globalisters och EU:s klimatdirektiv (i den ordningen), el­ler som de nederländska politikerna uttrycker det, ”kämpar för att mins­ka koldioxidutsläppen”.

Varnande exempel

Flera experter varnar nu för att flera europeiska länder kommer att drab­bas. Speciellt Storbritannien, Belgien och industrinationen Tyskland – som är Europas ”ekonomiska motor” – sägs alla vara ”i trubbel”.

En av dessa experter är Zsuzsanna Pató från den i Bryssel baserade en­ergitankesmedjan RAP.

– Andra europeiska länder bör definitivt se det som händer i Neder­länderna som en varning, säger hon bland annat till brittisk media.

Efter att nederländska politiker stängt ned produktionen vid det sto­ra Groningen-gasfältet förra året har landets regering drivit på en snabb övergång till elektrisk uppvärmning från solenergi och vindkraft, som inte sällan är beroende av omfattan­de och dyr batterilagring.

Hur kan något sådant här hända i Europa år 2025??? – PeterSweden i ett tweet den 14 juli som setts av 3,2 miljoner på X

För att de nederländska politiker­na ska nå de av globalister påbjudna klimatmålen måste gasspisar och centralvärme, som värms genom förbränning av naturgas eller bio­gas i centrala värmeverk, bytas ut mot elektriska alternativ. Samtidigt uppmanas befolkningen att köpa el­bilar, så att alla fordon med förbrän­ningsmotor kan fasas ut. Det finns en mängd liknande exempel inom olika områden och alla skyndas på och har slutdatum som ska hållas.

Det har lett till att det nationella elnätet inte har kunnat byggas ut snabbt nog för att klara av att hålla jämna steg med den kraftigt ökade elförbrukningen från den påtvinga­de omställningen, vilket skapat om­fattande flaskhalsar och även driver upp kostnaderna från redan mycket höga nivåer.

Nederländerna tvingas därför att i år börja ransonera elektricitet för att undvika att deras redan kraftigt överbelastade elnät ska kollapsa med okontrollerbara strömavbrott som följd.