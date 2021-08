GIDEON VAN MEIJEREN, 33, är en nederländsk tjänsteman och politiker. Han företräder det nationalkonservativa Forum voor Democratie (FvD) i representanthuset sedan den 31 mars, efter att vunnit sin plats vid riksdagsvalet som hölls i Nederländerna den 15-17 mars. Han har också en plats i provinsen Sydholland, där städerna Haag och Rotterdam ligger, och arbetade tidigare som en lagstiftande advokat för regeringen. Van Meijeren har även genomgått officersutbildning och arbetade i 3,5 år som IT-specialist i nederländska försvaret. Det idag globalist-kontrollerade Wikipedia skriver negativt om honom och där kan vi bland annat läsa att han begått brottet att krama en kvinnlig parlamentsledamot: I representanthuset bröt van Meijeren mot sociala distansregler – som gäller på grund av Covid-19-pandemin – efter ett premiärtal i parlamentet av kollegan Simone Kerseboom, då han gratulerade henne genom att kyssa och krama henne. Här syns van Meijeren när han påtalar att globalister som Klaus Schwab ”ser corona-krisen som ett utmärkt tillfälle att ’återställa’ [reset] vår värld”. Stillbild: FvD

NEDERLÄNDERNA

Nederländernas parlament: Premiärminister Mark Rutte ertappas med grov lögn… inför rullande kamera

Under en frågestund ställs Nederländernas statschef, som tvingat befolkningen till hårda covid-restriktioner, mot väggen av den nationalistiske parlamentarikern Gideon van Meijeren (FvD). Den amerikanska konservativa nyhetssidan Breitbart beskriver i en opinionstext honom som en ”hjältepolitiker” som ”skoningslöst förgör” den nederländske premiärministern. Therry Baudet, partiledaren för FvD, presenterade videon från händelsen med orden ”TITTA! Gideon van Meijeren avslöjar LÖGNAREN Rutte”. Premiärministern, som går under öknamnet ”Teflon-Mark”, förnekar under utfrågningen att han har någon kännedom om globalist­handboken COVID-19: The Great Reset. Detta trots att han är en flitig besökare i globalistsammanhang. Rutte skänker också miljarder av folkets skatte­pengar till den nu mest aktuella delen av globalist­agendan, att få hela världens befolkning injicerad.

Nederländernas premiärminister Mark Rutte, som utmärkt sig för att propagera för hårda covid-restriktioner och massvaccinationer, har avslöjats med att ljuga inför hela parlamentet. Ruttes lögn på en direkt fråga från en parlamentariker finns även dokumenterad på video. Det hela inträffade när lagstiftaren Gideon van Meijeren ställde premiärministern mot väggen gällande hans samröre med globalister och då speciellt World Economic Forums grundare och ordförande Klaus Schwab, som skrivit boken COVID-19: The Great Reset (se bokrecension i NyT v.22/2021). Van Meijeren är företrädare för nationalkonservativa Forum för demokrati (FvD), vars partiledare Therry Baudet nyligen i samma parlament avslöjade att de pågående covid-restriktionerna, som hela världen underkastats i snart 18 månader, i detalj fanns beskrivna i ett över tio år gammalt framtidsscenario skapat av globaliststiftelsen Rockefeller Foundation. Se artikeln "Holländsk partiledare chockar parlamentet: Exponerar en globalistisk komplott att använda pandemin för 'lydnadsträning'" i NyT v.28/2021. Baudet sade då bland annat: – Enligt Lock Step-scenariot har vi mycket mer att se fram emot: "Även efter att pandemin var över", skriver forskarna, "skulle den auktoritära kontrollen vara kvar, med övervakning av medborgarna och deras aktiviteter, och de skulle till och med intensifieras". I denna rapport från 2010 antyds till och med Climate Lockdown [sv: Klimatnedstängningar].

