Nedstängning motiverades med corona i avloppsvatten – testresultatet avslöjat som falskt

Nya studier visar att effekten av vaccinet snabbt klingar av. Enligt Israels hälsoministerium hade personer som vaccinerades i januari bara kvar 16 procents skydd mot infektion i juni, medan de som vaccinerades i april uppges ha 75 procents skydd.

– Vi tittade på tiotusentals personer som testades under juni månad, och jämförde med data för hur länge sedan de hade fått sin andra dos. Vi fann att de som vaccinerats tidigt löpte större risk att testa positivt, säger doktor Yotam Shenhar till tidningen Times of Israel.

Hälsoministeriet använder siffrorna som argument för en tredje ”booster”-dos. Med denna snabbt avklingande effekt hos vaccinet skulle man dock behöva ta flera doser per år.

Doktor Kobi Haviv, direktör från Herzogsjukhuset i Jerusalem, uppgav följande oroväckande uppgifter om Covid-19 för tv-kanalen Kanal 13 den 5 augusti:

"95% of the severe patients are vaccinated".

"85-90% of the hospitalizations are in Fully vaccinated people."

"We are opening more and more COVID wards."

"The effectiveness of the vaccine is waning/fading out"

