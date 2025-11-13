Nedstigning i byråkratins helvete

Denna bok handlar inte bara om en lärares enträgna kamp mot en kommun som tidigt i striden grävde ned sig i helt omöjliga po­sitioner; den handlar också om de märkliga tankesystem som har kommit att ta över driften av svenska skolor. Den ursprungli­ga incidenten beskrivs i detalj i boken, och är egentligen inte så mycket att orda om: Carlbark ser under en rast att en 16-årig elev trakasserar yngre elever. Han ingriper och blir då själv attackerad fysiskt, varpå han efter lite handgemäng framgångsrikt lyckas hålla fast 16-åringen och hindrar honom att slå mer.

Efter några månader faller domen i Lunds tingsrätt: eleven döms för hot mot tjänsteman, och tingsrätten konstaterar att Carlbarks agerande har varit nödvärn. Men innan det har kommunen redan hunnit avskeda Carlbark, och dessutom anmäla honom till Skolinspek­tionen.

Utredningar och myndighetsbyråkrati

Boken skildrar i kronologisk ordning de många möten Carlbark har med tjänstepersoner när incidenten ska ”redas ut”. Dessa tjänstepersoner benämns med sina verkliga namn. Kommunens HR-chef säger i ett samtal med Carlbark att lärarna har utbildats i ”lågaffektivt be­mötande”. De har dessutom utbildats i självförsvar. Ing­en verkar ha funderat över om det lärarna har lärt sig på dessa två kurser går ihop: ska de försvara sig eller bara låta sig bli slagna?

En annan sak man förundras över är hur otroligt mycket byråkrati som en tillrättavisning av en elev drar i gång. HR-konsulter, fackrepresentanter, psykologer, poliser, tingsrätten, Skolinspektionen, Arbetsdomstolen med flera får jobba för fullt. Det görs utredningar och sitts i möten.

Massivt med negativ publicitet för kommunen

När man försöker förstå varför Carlbark blir avskedad, framstår det som arbetsgivarsidan agerade helt utifrån rädsla: rädsla för att någon ska klaga, vad någon kan säga, vad medier ska skriva. Så de tyckte det var enklare att avskeda Carlbark än att stå upp för sin lärare, som faktiskt har gjort rätt.

Men i detta fall blev resultatet tvärt om: kommunens värsta farhågor, att få negativ publicitet, förverkligades i kolossalformat. Ett exempel är att fallet fick Dagens Ny­heter att beskriva Höörs kommun som ”Landets sämsta arbetsgivare”.

Carlbark skildrar i boken sin kamp mot en trilskande kommunal byråkrati. När kommunen inte lämnar ut de handlingar Carlbark begär, så begär han ett skriftligt be­slut på att de vägrar. Han kräver också att beslutet ska innehålla en besvärs­hänvisning, så han kan överklaga. Ett klassiskt problem med kommuner är att om det inte finns nå­got beslut, så kan man inte överklaga. Så man ska all­tid begära ett beslut.