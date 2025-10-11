Netanyahu betalade Google för att dölja svälten i Gaza

Google har, enligt avslöjan­den från Drop Site News, använt sina plattformar – bland annat YouTube – för att sprida desinformation om situationen i Gaza. Bakgrunden är att Israels premiärminister Benja­min Netanyahu tidigare i år säkrade ett kontrakt med IT-jätten i syfte att motverka internationell kritik mot blockaden av humanitär hjälp till Gazas befolkning. För 45 miljoner dollar har Google bland annat spridit en video med påståendet ”Det finns mat i Gaza. Alla andra påståenden är en lögn”, som enligt Drop Site News har visats över sex miljoner gånger.

Redan i mars, när Israel inledde sin blockad av all mat, medicin, bränsle och andra humanitära förnödenheter till Gaza, krävde Knessetledamöter svar av Netany­ahu om hur hans kansli förberedde den förväntade massiva kritiken mot att man skulle svälta ut den beläg­rade befolkningen. Diskussionerna kretsade däremot aldrig kring de hu­manitära konsekvenserna i sig.

– Jag började med exemplet om upphörandet av humanitärt bistånd – hade ni förberett er för detta i morse? frågade Knessetledamoten Moshe Tur-Paz, ordförande för en underkommitté för utrikesfrågor i Israels parlament.

Avichai Edrei, talesperson för Is­raels krigsmakt IDF, bedyrade dock att man med hjälp av propaganda skulle kunna parera kritiken.

– Vi kan också besluta att lansera en digital kampanj i detta samman­hang, för att förklara att det inte rå­der hunger och presentera uppgif­terna, förklarade han.

Förutom Google säkrade man kon­trakt med amerikanska influerare, X, Meta och andra plattformar. Kon­trakten kallas internt i Tel Aviv för hasbara – ett hebreiskt ord som en­ligt Drop Site News ligger någonstans mellan marknadsföring och propa­ganda.

Enligt Gazas hälsoministerium har minst 367 palestinier, inklusive 131 barn, dött av svält sedan krigets bör­jan. FN deklarerade formellt Gaza som ett svältområde i augusti och en stor del av Israels ”annonser” har va­rit riktade mot att underminera FN:s trovärdighet i frågan.