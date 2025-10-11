Netanyahu betalade Google för att dölja svälten i Gaza

Google har, enligt avslöjanden från Drop Site News, använt sina plattformar – bland annat YouTube – för att sprida desinformation om situationen i Gaza. Bakgrunden är att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tidigare i år säkrade ett kontrakt med IT-jätten i syfte att motverka internationell kritik mot blockaden av humanitär hjälp till Gazas befolkning. För 45 miljoner dollar har Google bland annat spridit en video med påståendet ”Det finns mat i Gaza. Alla andra påståenden är en lögn”, som enligt Drop Site News har visats över sex miljoner gånger.
Redan i mars, när Israel inledde sin blockad av all mat, medicin, bränsle och andra humanitära förnödenheter till Gaza, krävde Knessetledamöter svar av Netanyahu om hur hans kansli förberedde den förväntade massiva kritiken mot att man skulle svälta ut den belägrade befolkningen. Diskussionerna kretsade däremot aldrig kring de humanitära konsekvenserna i sig.
– Jag började med exemplet om upphörandet av humanitärt bistånd – hade ni förberett er för detta i morse? frågade Knessetledamoten Moshe Tur-Paz, ordförande för en underkommitté för utrikesfrågor i Israels parlament.
Avichai Edrei, talesperson för Israels krigsmakt IDF, bedyrade dock att man med hjälp av propaganda skulle kunna parera kritiken.
– Vi kan också besluta att lansera en digital kampanj i detta sammanhang, för att förklara att det inte råder hunger och presentera uppgifterna, förklarade han.
Förutom Google säkrade man kontrakt med amerikanska influerare, X, Meta och andra plattformar. Kontrakten kallas internt i Tel Aviv för hasbara – ett hebreiskt ord som enligt Drop Site News ligger någonstans mellan marknadsföring och propaganda.
Enligt Gazas hälsoministerium har minst 367 palestinier, inklusive 131 barn, dött av svält sedan krigets början. FN deklarerade formellt Gaza som ett svältområde i augusti och en stor del av Israels ”annonser” har varit riktade mot att underminera FN:s trovärdighet i frågan.