Israels premiärminister Benjamin Netanyahu poserar med en grupp inflytelserika amerikanska opinionsbildare, både judar och viktiga evangelikala profiler. Mötet skedde efter Netanyahus tal i FN:s generalförsamling i New York, under vilket flera länders diplomater stormade ut i protest. Längst ned till höger syns även den israeliska och Likud-kopplade toppdiplomaten Ofir Akunis, som idag är Israels generalkonsul i New York. Foto: Avi Ohayon/Israels statliga presstjänst

Netanyahu i möte med amerikanska opinionsbildare – så ska den Israelkritiska högern krossas

  • , 18:56
UTRIKES
Tanken att Israel på något sätt påverkar opinionen eller medielandskapet i USA avfärdas ofta som en ”konspirationsteori”. Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, hade dock nyligen ett helt öppet möte med amerikanska influerare och opinionsbildare. Där förklarade han hur massiva summor pengar och kontroll över sociala medier ska krossa den Israelkritiska högern i USA.

En Fox News-kommentator, en reality-TV-stjärna samt flera opinionsbildare, krist­na ledare och inflytelserika debattörer från hela USA hade ett privat möte med Benjamin Netanyahu, direkt efter hans kontro­versiella försvarstal i FN i New York den 28 september. Mötet hölls på Is­raels generalkonsulat i New York och redovisas helt öppet på det israeliska utrikesministeriets hemsida, där det beskrivs som att man diskuterade ”utmaningarna i den nya eran” samt ”ansträngningar för offentlig dip­lomati” och ”de sociala nätverkens påverkan på debatten för och emot Israel”.

Men att döma av videoklipp från mötet som några av deltagarna själ­va publicerat framstår det snarare som att Netanyahu berättar för de pro-israeliska influerarna hur de ska hjälpa Israel att ta kontrollen över narrativet i USA. En av dessa är Debra Lea, som regelbundet an­litas av Fox News som pro-israelisk kommentator. I videoklippet ses hon fråga Netanyahu hur man, ef­ter lönnmordet på den konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, bäst hanterar bakslagen för den pro-isra­eliska agendan – särskilt med tanke på inflytelserika röster som Tucker Carlson och Candace Owens.

Fox News-profilen Debra Lea publicerade ett filmklipp där hon diskuterar hur man ska hantera risken att förlora den kristna högerns stöd för Israel med Benjamin Netanyahu. Foto: Debra Lea/X

 

– Har vi en annan strategi om vi tappar stödet från de evangelikala kristna? frågar Lea.

Enligt Netanyahu finns det en be­prövad metod som löser de flesta PR-problem för Israel.

– Mycket av detta görs med pengar. Pengar från NGO:er, stora summor pengar från regeringar och ännu större summor, svarar den interna­tionellt efterlyste premiärministern.

Netanyahu konstaterar att de ”va­pen” som används i denna ”strid” förändras med tiden. Att USA:s presi­dent Donald Trump försöker tvinga fram en försäljning av TikTok till den judiske affärsmannen Larry Ellison – världens näst rikaste man – är enligt Netanyahu ett ”avgörande” vapen.

– Det viktigaste inköpet som pågår just nu är TikTok. TikTok är nummer ett, säger Netanyahu i klippet.

Näst viktigast bedömer han är att få kontroll över X, något som Neta­nyahu inte ser som omöjligt trots att plattformen blivit betydligt mer tillå­tande mot Israelkritik sedan den togs över av Elon Musk.

– Vi behöver bara prata med Elon. Han är ingen fiende – han är en vän. Vi borde kontakta honom, säger han.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
