Netanyahu i möte med amerikanska opinionsbildare – så ska den Israelkritiska högern krossas

En Fox News-kommentator, en reality-TV-stjärna samt flera opinionsbildare, kristna ledare och inflytelserika debattörer från hela USA hade ett privat möte med Benjamin Netanyahu, direkt efter hans kontroversiella försvarstal i FN i New York den 28 september. Mötet hölls på Israels generalkonsulat i New York och redovisas helt öppet på det israeliska utrikesministeriets hemsida, där det beskrivs som att man diskuterade ”utmaningarna i den nya eran” samt ”ansträngningar för offentlig diplomati” och ”de sociala nätverkens påverkan på debatten för och emot Israel”.
Men att döma av videoklipp från mötet som några av deltagarna själva publicerat framstår det snarare som att Netanyahu berättar för de pro-israeliska influerarna hur de ska hjälpa Israel att ta kontrollen över narrativet i USA. En av dessa är Debra Lea, som regelbundet anlitas av Fox News som pro-israelisk kommentator. I videoklippet ses hon fråga Netanyahu hur man, efter lönnmordet på den konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, bäst hanterar bakslagen för den pro-israeliska agendan – särskilt med tanke på inflytelserika röster som Tucker Carlson och Candace Owens.
– Har vi en annan strategi om vi tappar stödet från de evangelikala kristna? frågar Lea.
Enligt Netanyahu finns det en beprövad metod som löser de flesta PR-problem för Israel.
– Mycket av detta görs med pengar. Pengar från NGO:er, stora summor pengar från regeringar och ännu större summor, svarar den internationellt efterlyste premiärministern.
Netanyahu konstaterar att de ”vapen” som används i denna ”strid” förändras med tiden. Att USA:s president Donald Trump försöker tvinga fram en försäljning av TikTok till den judiske affärsmannen Larry Ellison – världens näst rikaste man – är enligt Netanyahu ett ”avgörande” vapen.
– Det viktigaste inköpet som pågår just nu är TikTok. TikTok är nummer ett, säger Netanyahu i klippet.
Näst viktigast bedömer han är att få kontroll över X, något som Netanyahu inte ser som omöjligt trots att plattformen blivit betydligt mer tillåtande mot Israelkritik sedan den togs över av Elon Musk.
– Vi behöver bara prata med Elon. Han är ingen fiende – han är en vän. Vi borde kontakta honom, säger han.