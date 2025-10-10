Netanyahu i möte med amerikanska opinionsbildare – så ska den Israelkritiska högern krossas

En Fox News-kommentator, en reality-TV-stjärna samt flera opinionsbildare, krist­na ledare och inflytelserika debattörer från hela USA hade ett privat möte med Benjamin Netanyahu, direkt efter hans kontro­versiella försvarstal i FN i New York den 28 september. Mötet hölls på Is­raels generalkonsulat i New York och redovisas helt öppet på det israeliska utrikesministeriets hemsida, där det beskrivs som att man diskuterade ”utmaningarna i den nya eran” samt ”ansträngningar för offentlig dip­lomati” och ”de sociala nätverkens påverkan på debatten för och emot Israel”.

Men att döma av videoklipp från mötet som några av deltagarna själ­va publicerat framstår det snarare som att Netanyahu berättar för de pro-israeliska influerarna hur de ska hjälpa Israel att ta kontrollen över narrativet i USA. En av dessa är Debra Lea, som regelbundet an­litas av Fox News som pro-israelisk kommentator. I videoklippet ses hon fråga Netanyahu hur man, ef­ter lönnmordet på den konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, bäst hanterar bakslagen för den pro-isra­eliska agendan – särskilt med tanke på inflytelserika röster som Tucker Carlson och Candace Owens.

– Har vi en annan strategi om vi tappar stödet från de evangelikala kristna? frågar Lea.

Enligt Netanyahu finns det en be­prövad metod som löser de flesta PR-problem för Israel.

– Mycket av detta görs med pengar. Pengar från NGO:er, stora summor pengar från regeringar och ännu större summor, svarar den interna­tionellt efterlyste premiärministern.

Netanyahu konstaterar att de ”va­pen” som används i denna ”strid” förändras med tiden. Att USA:s presi­dent Donald Trump försöker tvinga fram en försäljning av TikTok till den judiske affärsmannen Larry Ellison – världens näst rikaste man – är enligt Netanyahu ett ”avgörande” vapen.

– Det viktigaste inköpet som pågår just nu är TikTok. TikTok är nummer ett, säger Netanyahu i klippet.

Näst viktigast bedömer han är att få kontroll över X, något som Neta­nyahu inte ser som omöjligt trots att plattformen blivit betydligt mer tillå­tande mot Israelkritik sedan den togs över av Elon Musk.

– Vi behöver bara prata med Elon. Han är ingen fiende – han är en vän. Vi borde kontakta honom, säger han.