Nicolas Sarkozy fängslad

🟠 UTRIKES Nästan två år efter Emmanuel Macrons omval, och trots att ingen tydlig kandidat från hans parti ännu tydligt har identifierats för att efterträda honom, har opinionsinstitutet Ifop beslutat att fråga fransmännen om deras preferenser i nästa presidentval. Och Marine Le Pen är mycket mer populär än vad hennes far var när han var som populärast.
🟠 UTRIKES Marine Le Pen, Rassemblement Nationals presidentvalskandidat i de franska valet, sade att hon i stort sett stöder sanktionerna mot Ryssland, utom när det gäller olje- och gasleveranser.
🟠 UTRIKES EU:s nya in-och utresesystem (EES) ersätter passtämplar i Schengenområdet för tredjelandsmedborgare utan fri rörlighet eller uppehållstillstånd.
🟠 UTRIKES Efter den impopuläre premiärministern Keir Starmers utspel om obligatoriskt digitalt ID för alla vuxna i Storbritannien har britterna reagerat med bestörtning och ilska. En av de som reagerat är den tidigare brittiske parlamentarikern och oppositionspolitikern Jim Ferguson, som förklarar varför dessa planer, som även gäller Europa och hela världen, måste stoppas.
🟠 UTRIKES På juldagen förra året skadades strömkabeln Estlink-2 som går mellan Finland och Estland i Finska viken. Dagen därpå bordade finsk polis fartyget Eagle-S, vars ankare hade släpats över kabeln. Besättningen misstänktes för sabotage.
🟠 UTRIKES Först antyddes det att oljetankern Boracay hade något med drönarsvärmarna över Köpenhamn att göra. När inga drönare fanns att visa upp efter stormningen påstod Macron i stället att det hela var en ”markering” mot den så kallade ryska skuggflottan. Nu får det spektakulära tillslaget kritik samtidigt som Macrons position hemma blir allt svagare.
🟠 UTRIKES Oligarken Andrej Babiš parti ANO har fått hela 34,5 procent och med hjälp av nationalisterna och bilisterna tar han nu över styret i Tjeckien från den liberalkonservativa koalitionen.
🟠 EKONOMI 2026 är ett valår och det betyder att partiernas budgetförslag ska visa väljarna vartåt respektive parti vill styra Sverigeskutan.
🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.
🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.
🟠 KULTUR För många är Stålmannen en symbol för amerikansk kultur. Men det är bara sant om man inte läst på ordentligt, eller vill blunda för kulturimperialism av det mer sofistikerade slaget.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 REPORTAGE Det norska stortingsvalet hölls den 8 september 2025 och slutade med en seger för det rödgröna blocket, som fick majoritet i Stortinget med totalt 88 av 169 mandat.
🟠 Ny tankesmedja ska göra återvandring mainstream Den 30 juni lanserades tankesmedjan Heimr av de tidigare politikerna Jeff Ahl, Ernst Robert Almgren och Andreas Feymark.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
