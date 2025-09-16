Nigel Farage föreslår massdeportationer

Nu stämmer också den ti­digare UKIP-profilen Ni­gel Farage in i kören av kritiker mot asylinvand­ringen, från att tidigare mest ha fokuserat på höga skatter, orimliga energipriser och slöseri med offentliga medel.

Planen kallas Operation Restoring Justice och läggs fram i ett nytt lag­förslag med titeln Illegal Migration (Mass Deportation) Bill. Den går ut på att människor grips direkt vid an­komst, placeras i förvar på nedlagda RAF-baser och därefter deporteras. Avtal skulle sökas med ursprungs­länder som Afghanistan och Eritrea, men även med tredjeländer som Rwanda och Albanien. Som en ”Plan B” nämns också brittiska utomeuro­peiska territorier som Ascension Is­land.

Förvaringsplatserna på tidigare militärbaser ska enligt förslaget kun­na rymma upp till 24 000 personer inom 18 månader. Reform UK vill dessutom genomföra fem deportationsflygningar om dagen. Den som lämnar landet självmant inom sex månader ska erbjudas 2 500 pund (cirka 32 000 kronor) och betald flyg­biljett.

Partiet uppskattar kostnaden till 10 miljarder pund (129 miljarder kronor) över fem år. Av detta ska 20 procent gå till byggnation av förvar, 20 procent till drift, 20 procent till diplomatiska avtal och 15 procent vardera till personal och flygningar.