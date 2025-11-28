Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Patriotisk marsch i Warszawa den 11 november. Stillbild TRWM

November månad i Paris, Warszawa och Berlin

  • , 14:26
KRÖNIKA
November månad har en speciell betydelse för flera länder i centrala Europa. Mycket har att göra med första och även andra världskriget. Den aktuella situationen i Europa skapar dock nya väntade och oväntade reaktioner från den europeiska befolkningen.

Traditionsenligt hedrade Frankrike sina stupade och sårade soldater under första världskriget den 11 november. Även i år var det blåklinten som utgjorde en symbol för minnestankar kring den europeiska tragedin som tog många unga mäns liv. Ceremonin började med kransnedläggning vid Georges Clemenceaus (1841–1929) staty. Som konseljpresident drev han vid första världskrigets slut en mycket hård linje mot Tyskland. Därefter fortsatte den officiella ceremonins vid den okände soldatens grav, ett minnesmärke över dem som stupat i första världskriget. Vi känner platsen som Triumfbågen vid Place Charles de Gaulle, beställd 1806 av Napoleon. I år var det skolungdomar som assisterade Frankrikes president Emmanuel Macron vid kransnedläggningen. Presidenten hälsade även på veteraner från andra världskriget. Ett tydligt mål var att inte glömma krigens fasor och allt mänskligt lidande.

Kransnedläggning vid den okände soldatens grav under Triumfbågen. Stllbild BFM TV

 

Frankrike genomgår just nu intensiva strider i Nationalförsamlingen då man diskuterar den kommande budgeten och följaktligen den inflammerade frågan kring en höjning av pensionsåldern. President Emmanuel Macron får mycket kritik såväl från höger (genom Marine Le Pen och Jordan Bardella) som från vänster (Jean-Luc Mélenchon). Nu samlas också franska bönder till en kommande protest mot Mercosuravtalet som skall signeras den 19 december.

En annan intressant händelse var en 2,5 timme lång ”grillning” av partiledaren för Rassemblement National (RN), Jordan Bardella. Fyra journalister från BFM TV:s politiska redaktion ställde den unge partiledaren inför en mängd intrikata frågor, detta med anledning av hans kommande kandidatur som Frankrikes premiärminister eller president. Bardella, med sina nyligen fyllda 30 år, klarade den tuffa utfrågningen bra och visade sin begåvning som politiker. Däremot avbröts en sändning med Jean-Luc Mélenchons (LFI) tal till sina anhängare efter en halvtimme, då redaktionen valde att sända ett annat program. Mélenchon började sitt tal med en hyllning till Palestinas folk vilket rev ned intensiva applåder. Hans intentioner och sympatier är således mer än tydliga.

En nyhet är naturligtvis ett preliminärt löfte till Ukraina och president Zelenskij om en leverans av 100 Dassault Rafale-stridsflygplan. Den ukrainske presidenten har suktat väldigt länge efter den franska supermaskinen. Dock finns det inga uppgifter om leveransschema och framför allt om finansieringen av hela avtalet. En pilotutbildning till detta tekniskt avancerade flygplan kommer att kräva en lång, lång tid, vilket lär vara ett separat ämne som måste hitta en praktisk lösning.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 14:26

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

november 28, 2025

Relaterat

Läs även:

Hur länge till kan Putin ignorera verkligheten?

Hur länge till kan Putin ignorera verkligheten?

av Paul Craig Roberts
november 25, 2025

🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för. President Trump hånar nu Putins Ryssland som en ”papperstiger”. Debattören Paul Craig Roberts, biträdande finansminister under Ronald Reagan, menar att Putins misslyckande med att få till ett snabbt avslut på kriget i Ukraina och oförmåga att upprätthålla de röda linjer han satt upp, gjort att Väst nu kan diktera att förhandlingarna ska handla om eldupphör i stället för om själva orsakerna till att Ryssland invaderade grannlandet.

Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

av Kautilya The Contemplator
november 24, 2025

🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för. Förenta staternas agerande avseende Ukraina och på andra håll blottlägger den amerikanska diplomatins brist på samordning och hur dess trovärdighet undermineras hos både allierade, neutrala stater och motståndare. Det menar pseudonymen Kautilya The Contemplator i ett inlägg på Substack. Nya Tider gör här ett undantag från regeln att opinionsskribenter måste kunna stå för sina åsikter med namn och bild, motiverat av att analysen lyfter fram en viktig iakttagelse på ett begripligt och komprimerat sätt.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Kejsarens nya medier
Kultur
Johannes Berg:

Kejsarens nya medier

🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

av Johannes Berg
november 4, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – mobil säkerhet med Teuton Systems

Senaste numret

NyT22web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.