November månad i Paris, Warszawa och Berlin

Traditionsenligt hedrade Frankrike sina stupade och sårade soldater under första världskriget den 11 november. Även i år var det blåklinten som utgjorde en symbol för minnestankar kring den europeiska tragedin som tog många unga mäns liv. Ceremonin började med kransnedläggning vid Georges Clemenceaus (1841–1929) staty. Som konseljpresident drev han vid första världskrigets slut en mycket hård linje mot Tyskland. Därefter fortsatte den officiella ceremonins vid den okände soldatens grav, ett minnesmärke över dem som stupat i första världskriget. Vi känner platsen som Triumfbågen vid Place Charles de Gaulle, beställd 1806 av Napoleon. I år var det skolungdomar som assisterade Frankrikes president Emmanuel Macron vid kransnedläggningen. Presidenten hälsade även på veteraner från andra världskriget. Ett tydligt mål var att inte glömma krigens fasor och allt mänskligt lidande.

Frankrike genomgår just nu intensiva strider i Nationalförsamlingen då man diskuterar den kommande budgeten och följaktligen den inflammerade frågan kring en höjning av pensionsåldern. President Emmanuel Macron får mycket kritik såväl från höger (genom Marine Le Pen och Jordan Bardella) som från vänster (Jean-Luc Mélenchon). Nu samlas också franska bönder till en kommande protest mot Mercosuravtalet som skall signeras den 19 december.

En annan intressant händelse var en 2,5 timme lång ”grillning” av partiledaren för Rassemblement National (RN), Jordan Bardella. Fyra journalister från BFM TV:s politiska redaktion ställde den unge partiledaren inför en mängd intrikata frågor, detta med anledning av hans kommande kandidatur som Frankrikes premiärminister eller president. Bardella, med sina nyligen fyllda 30 år, klarade den tuffa utfrågningen bra och visade sin begåvning som politiker. Däremot avbröts en sändning med Jean-Luc Mélenchons (LFI) tal till sina anhängare efter en halvtimme, då redaktionen valde att sända ett annat program. Mélenchon började sitt tal med en hyllning till Palestinas folk vilket rev ned intensiva applåder. Hans intentioner och sympatier är således mer än tydliga.

En nyhet är naturligtvis ett preliminärt löfte till Ukraina och president Zelenskij om en leverans av 100 Dassault Rafale-stridsflygplan. Den ukrainske presidenten har suktat väldigt länge efter den franska supermaskinen. Dock finns det inga uppgifter om leveransschema och framför allt om finansieringen av hela avtalet. En pilotutbildning till detta tekniskt avancerade flygplan kommer att kräva en lång, lång tid, vilket lär vara ett separat ämne som måste hitta en praktisk lösning.