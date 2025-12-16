Förlagsbutiken
Foto: Wikipedia/Daniel Torok

NSS och Europa

  08:05
KRÖNIKA
Trump-administrationen publicerade nyligen ett utrikespolitiskt strategiförslag, National Security Strategy (NSS), som väckt stor uppmärksamhet.

Ett område som dokumentet uppmärksammar är det allt svårare politiska och ekonomiska läget i Europa. Slutsatserna i förslaget är där desamma som många i till exempel europeiska, inklusive svenska, alternativmedia och oppositionspartier hävdat under det sista decenniet gällande massimmigration, EU och globalism. Författarna av NSS är kunniga utrikespolitiska experter och bekräftar nu i ett offentligt amerikanskt policydokument att opponenterna till EU:s och sina regeringars politik i europeiska länder haft rätt sedan länge.

Vad har hänt i Europa?

I cirka 20 år har massimmigration tillåtits i de flesta europeiska länder. Sverige är ett av dessa, men med skillnaden att ändringen av lagstiftningen gällande invandring 2005 redan efter fem år ledde till en invandring på åtminstone 100 000 personer, vilket är massinvandring (MI) för vårt land. Sedan tillkom kraftiga ökningar efter ett halvt decennium. Under decenniet sedan 2015 har, efter de inledande åren, allmänhetens protester ökat kraftigt mot MI beroende på inte bara flyktingströmmen orsakat av kriget i Syrien, utan även den samtidiga kraftiga invandringen från Afrika och övriga Mellanöstern. Av ekonomiska skäl såg miljoner av invånare där emigration som en bra metod för att, utan att vara sanna flyktingar, förbättra sin ekonomiska status och utnyttja de välvilliga europeiska välfärdsstaterna. EU:s regelsystem möjliggjorde då en massinvandring därifrån, som utan större svårigheter kunnat hindras. Europeiska länder kunde lätt genom insatser av flottenheter och uppbyggnad av gränshinder kunnat stoppa den europeiska MI-tragedin. EU-ledningen undvek av politiska skäl detta för att främja sin globalistiska politik. EU-administrationens långsiktiga mål har alltid varit ett federalt Europa, och i det perspektivet var massinvandringen en spelbricka för att försvaga motståndet inom nationalstaterna.

Den stora belastningen på europeiska länder är nu dock uppenbar för befolkningarna. Faran för detta var klar från början för alla realistiska observatörer, men EU:s politik, oklarheten för många väljare om konsekvenserna av MI samt politiska hänsynstaganden medförde samarbete med EU:s politik från de flesta europeiska länder. Detta har nu lett till en klar fara för en så småningom avgörande befolkningsomvandling i Europa med konsekvenser på kort och medellång sikt gällande ekonomin: statsfinanserna, arbetslösheten, kraftig allmän belastning på en stor del av den offentliga sektorn och minskat stöd för den egna åldrande befolkningen. Därtill kommer bland annat en kraftigt ökad allmän brottslighet, där sexuella brott, gängkriminalitet, våldsbrott samt etablering av kriminella klaner är särskilt allvarliga. På längre sikt hotar befolkningsomvandlingen få en dramatisk inverkan på ländernas kulturer, religion och den politiska makten.

NSS kritiska syn

Detta är den konkreta innebörden av den civilisatoriska utplåningen (”civilizational erasure”) av Europa, som NSS talar om. Man säger där att ”within a few decades at the latest, certain NATO members will become majority non-European”.  Formuleringen ” a few” torde betyda två till fyra decennier. Dokumentet är kritiskt till den ekonomiska politiken allmänt tillämpad på kontinenten. Den har redan på 35 år nästan halverat Europas andel av världens BNP. Man pekar på ironin i att Tysklands kemiska industri flyttas till Kina, för att företagen där kan utnyttja den billiga ryska gas som man hindrar dem att utnyttja i hemlandet. NSS understryker effekterna av dagens klimatpolitik: ”We reject the disastrous ‘climate change’ and ‘Net Zero’ ideologies that have so greatly harmed Europe, threaten the United States, and subsidize our adversaries”. Den gröna politikens allvarligaste konsekvens – energipolitiken – är nu ett av huvudskälen till den pågående nergången för europeisk industri. Denna försvagning får så småningom klara konsekvenser för den europeiska levnadsstandarden. I NSS uppmanas Europa därför att ”abandon its failed focus on regulatory suffocation”.

  08:05

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Dan Ahlmark

december 16, 2025

