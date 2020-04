Nu 10 056 döda i New York

Kapten Brett Crozier sände ett brev med begäran om hjälp till sina överordnade, sedan över hundra sjömän på hangarfartyget USS Theodor Roosevelt smittats av Covid-19. Nu har han fråntagits befälet och anklagats för att ”orsaka panik” och kritiserade honom för att han förbigått flera led i befälsordningen med sitt brev.

På twitter får kaptenen stöd, där vissa menar att han ”offrat sig” medvetet för sina soldater och nu ”straffas” för detta.

As a veteran said to me just now, if Capt. Crozier had committed a war crime instead of trying to save his sailors, his command would be assured. https://t.co/6sRYkLVZPD

— Spencer Ackerman (@attackerman) April 2, 2020