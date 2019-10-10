Nu får det vara nog!

I grannländerna skrattar man åt Sverige. I de invandrade kriminellas hemländer tackar man ja till de invitationer som svensk signalpolitik sänder ut, och huliganerna själva skrattar sig fördärvade. Den svenska ”humanistiska”, korrekt uttryckt humanitära stormakten, skjuter sig själv i foten. Det svenska ursäktande överseendet och de kontraproduktiva straffrabatterna uppfattas i de dysfunktionella samhälls- och klankulturerna helt följdriktigt som tecken på svaghet, eftergivenhet och underkastelse. Hur behandlas de som kastar sten på polisen i Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea? Hur bestraffas tjuvar och rånare enligt sharialagarna?