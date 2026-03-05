Nu inleder vi årets valbevakning!

Det finns ett underfundigt citat, som felaktigt tillskrivs Mark Twain. I själva verket dök det upp för omkring 20 år sedan. Upphovsmannen är okänd, men det spelar mindre roll – budskapet är tänkvärt:
”Om du inte läser tidningen, är du oinformerad. Om du läser tidningen, är du felinformerad”.
Faktum är att liknande ord yttrades redan i början av 1800-talet av Thomas Jefferson, USA:s grundlagsfader.
”Den som aldrig tittar i tidningarna är bättre informerad än den som läser dem; därför att den som inte vet någonting är närmare sanningen än den vars huvud är fyllt av lögner och felaktigheter.”
Han var en varm anhängare av pressfrihet, men menade att denna missbrukades. Problemet var att pressen inte var oberoende: landets två partier finansierade och kontrollerade olika tidningar, som därmed blev propagandaorgan.
I dagens Sverige är faktiskt situationen inte så mycket bättre. Det är visserligen sant att nästan inga svenska medier ägs av partierna, men i praktiken vet vi att det mediala etablissemangets närhet till det politiska etablissemanget är mycket stark i vårt land, sannolikt starkare än i de flesta andra länder. Det finns flera orsaker till det, som det statliga mediestödet, Bonnier-klanens enorma ägarkoncentration och personliga vänskapsband mellan journalister och makthavare. Det senare har Nya Tider själva fått se, och erfara, när vi haft personer på plats i riksdagen. Vi behandlades som spetälsk, medan journalister från de traditionella medierna skrattade, fikade och åt lunch med makthavarna.
Det säger sig självt att journalister som både har nära vänskap till makten, och liknande värderingar, inte kommer att leverera neutral och högkvalitativ valbevakning. I stället blir det vad som närmast kan betecknas som hovjournalistik – med den skillnaden att det inte är kungahuset utan den politiska makten som beundras och legitimeras.
Nya Tider har däremot aldrig stått nära den politiska makten i Sverige. Tvärtom har vi ofta blivit motarbetade av den, och just nu avvecklas vårt mediestöd i rask takt – det var aldrig tanken att oppositionella tidningar skulle få det. Detta innebär visserligen ekonomiska påfrestningar för oss, men vårt journalistiska oberoende kommer aldrig att rubbas. Kanske hade vi kunnat åtnjuta fortsatt stöd om vi hade anpassat journalistiken efter maktens önskemål. Men det var aldrig aktuellt. Nya Tiders idé och existensberättigande är att granska makten åt medborgarna på ett sätt som ingen annan tidning gör.
Jag hoppas att du som följer vår valbevakning i år kommer att känna att du verkligen får högkvalitativ journalistik och djupanalyser inför riksdagsvalet.
För att göra en travesti på det ursprungliga citatet om att man är oinformerad om man inte läser tidningen och felinformerad om man läser den, så vill jag gärna lägga till:
”Men om du läser Nya Tider, är du välinformerad”.