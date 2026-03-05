Nu inleder vi årets valbevakning!

Det finns ett underfun­digt citat, som felaktigt tillskrivs Mark Twain. I själva verket dök det upp för omkring 20 år sedan. Upphovsman­nen är okänd, men det spelar mindre roll – budskapet är tänkvärt:

”Om du inte läser tidningen, är du oinformerad. Om du läser tidningen, är du felinformerad”.

Faktum är att liknande ord yttra­des redan i början av 1800-talet av Thomas Jefferson, USA:s grundlags­fader.

”Den som aldrig tittar i tidningarna är bättre informerad än den som lä­ser dem; därför att den som inte vet någonting är närmare sanningen än den vars huvud är fyllt av lögner och felaktigheter.”

Han var en varm anhängare av pressfrihet, men menade att denna missbrukades. Problemet var att pressen inte var oberoende: landets två partier finansierade och kontrol­lerade olika tidningar, som därmed blev propagandaorgan.

I dagens Sverige är faktiskt si­tuationen inte så mycket bättre. Det är visserligen sant att nästan inga svenska medier ägs av partierna, men i praktiken vet vi att det medi­ala etablissemangets närhet till det politiska etablissemanget är mycket stark i vårt land, sannolikt starkare än i de flesta andra länder. Det finns flera orsaker till det, som det statliga mediestödet, Bonnier-klanens enorma ägarkoncentration och personliga vänskaps­band mellan journalister och makthavare. Det senare har Nya Tider själva fått se, och erfara, när vi haft personer på plats i riks­dagen. Vi behandlades som spetälsk, medan journalister från de traditio­nella medierna skrattade, fikade och åt lunch med makthavarna.

Det säger sig självt att journalis­ter som både har nära vänskap till makten, och liknande värderingar, inte kommer att leverera neutral och högkvalitativ valbevakning. I stället blir det vad som närmast kan be­tecknas som hovjournalistik – med den skillnaden att det inte är kunga­huset utan den politiska makten som beundras och legitimeras.

Nya Tider har däremot aldrig stått nära den politiska makten i Sverige. Tvärtom har vi ofta blivit motarbeta­de av den, och just nu avvecklas vårt mediestöd i rask takt – det var aldrig tanken att oppositionella tidningar skulle få det. Detta innebär visserli­gen ekonomiska påfrestningar för oss, men vårt journalistiska obero­ende kommer aldrig att rubbas. Kan­ske hade vi kunnat åtnjuta fortsatt stöd om vi hade anpassat journalis­tiken efter maktens önskemål. Men det var aldrig aktuellt. Nya Tiders idé och existensberättigande är att granska makten åt medborgarna på ett sätt som ingen annan tidning gör.

Jag hoppas att du som följer vår valbevakning i år kommer att känna att du verkligen får högkvalitativ journalistik och djupanalyser inför riksdagsvalet.

För att göra en travesti på det ur­sprungliga citatet om att man är oin­formerad om man inte läser tidning­en och felinformerad om man läser den, så vill jag gärna lägga till:

”Men om du läser Nya Tider, är du välinformerad”.