Ekosystem ska bli tillgångar som kan ägas och säljas, och det är BlackRock som driver på detta initiativ – för din och min skull, så klart. Foto: Shutterstock

Nu ska BlackRock även sätta en prislapp på själva naturen

  20:54
UTRIKES
Megakoncernen BlackRock går nu in för att monetisera något av det sista som ännu inte värdesatts: naturen. Enligt BlackRocks princip att ”monetisera allt” ska hela ekosystem bli till tillgångar som kan ägas och handlas. Initiativet ”Hållbar investering” presenteras som ett sätt att rädda klimatet och miljön, men de märkbara effekterna lär enligt journalisten Whitney Webb främst bli att människor tvingas in i något som liknar ett feodalt system.

Redan år 2021 rapporte­rade Financial Times att det multinationella invest­mentbolaget BlackRock hade för avsikt att ”pressa företag att öka sina ansträngningar för att skydda miljön från skogs­skövling, minskning av biologisk mångfald och förorening av haven och sötvattenstillgångar”. Initiativet har granskats av journalisten Whit­ney Webb som kommer fram till att kapitaljätten egentligen söker eta­blera en avancerad kontrollapparat medan jordens befolkning berövas fri tillgång till naturen.

Outtröttlig granskande journalist. Whitney Webb är en av få samtida journalister som granskar den nya globala maktordning där samgåenden mellan överstatliga entiteter, regeringar och multinationella företag sätter agendan. Enligt Webb avser BlackRock, som ofta tar på sig näringslivets ledartröja under kriser, att ”chocka” världen in i ett nytt finansiellt system. Det kommer att radikalt förändra livsvillkoren för vanliga människor, eftersom allt vi hittills tagit för givet som gratis, framledes ska betraktas som finansiella ”tillgångar”. Webb har även skrivit böckerna One Nation Under Blackmail 1 & 2 som beskriver hur amerikansk politik genomsyras av sexuell utpressning och kriminell infiltration, där Epstein-affären bara var toppen av ett isberg. Stillbild: YouTube

 

Planen för naturen: en ny och oändligt lönsam produktserie

I januari 2025 klargjorde BlackRock i ett pressmeddelande att naturen var värderingsbar och utgjorde ett till­fälle för investeringar. Pressmedde­landet hade titeln ”Hur vi vill verka inom naturligt kapital”. Nio punkter stolpas upp i dokumentet, där Black­Rock erbjuder sin expertis till företag som vill investera i naturens resur­ser.

Initiativet syftar till att sätta en prislapp på hela ekosystem, som sko­gar, våtmarker och strandområden, genom att skapa en ny klass av till­gångar. Detta är tänkt att åstadkom­mas med Natural Asset Companies (Bolag för naturens tillgångar), som sedan ska erbjuda investerare att köpa andelar i till exempel en skogs förmåga att rena luften eller en flods hälsa, på samma sätt som man hand­lar aktier i bolag.

Ett digitalt register ska skapas för att finna och utvärdera varje sådan naturtillgång och kvantifiera den så att den kan handlas. BlackRocks superdator Alladin är sedan tänkt att administrera det hela. Alladin står för Asset, Liability, Debt and Deriva­tive Investment Network (Tillgångs-, skuld-, låne- och derivatinvesterings­nätverk) och används både internt i BlackRock för att sköta deras enorma aktieportfölj, och av externa investmentinstitutioner.

Inte nog med att hela ekosystem omvandlas till finansiella tillgångar, det gör även människor till kunder till den ”tjänst” de uppköpta tillgångarna i naturen plötsligt ”erbjuder”.

Terminologin i BlackRocks pre­sentation präglas som så ofta av juri­diska omskrivningar som ger utrym­me för tolkningsmöjligheter. Lite kan dock utläsas, och genomgående handlar det om att företags exploate­ringsvilja sätts framför människors rörelsefrihet och inflytande. Man trycker bland annat på vikten av att bearbeta lokalbefolkningar om de berörs av företagsoperationer, ”skydda naturkapitalet” och ”adres­sera genomgripande problem”.

Nya Tider har tidigare skrivit om hur liknande strategier redan satts i bruk. Då handlade det om den multinationella matkoncernen Nestlé som privatiserade vattentillgångar i den lilla staden Fryeburg i Maine, och därmed utestängde invånarna från tillgången till det lokala vattnet. I stället fick de köpa det på flaska som såldes av ett lokalt varumärke som Nestlé också köpt upp (NyT nr. 10/2025).

Kritik: Finansiell konspiration

Varför vill då BlackRock göra om na­turen till en tillgång som kan köpas och säljas? Den undersökande jour­nalisten Whitney Webb har forskat i utvecklingen av ”natural assets” i åratal. Hon köper inte att BlackRock har en ömmande oro för planetens eller mänsklighetens fortlevnad. I stället handlar det om ett kreativt sätt att skapa massivt kapital ur tom­ma intet och därmed nya skulder, slår hon fast.

”Jag menar, den naturliga världen är jättestor”, konstaterade Whitney Webb 2024 i en intervju på YouTube-kanalen Savvy Finance.

Hon förklarade sedan i generella ordalag hur det går till. Någon pekar ut någonting utomhus, till exempel en sjö. Därefter beräknas värdet på sjöns olika beståndsdelar och sum­man blir ett värde att förvalta. Plöts­ligt har man trollat fram pengar ur tomma intet, och inte nog med det – man har skapat en investeringsprodukt som kan generera framtida intäkter på samma sätt som fastig­heter i innerstäder, ädelmetaller eller fonder. Sjön har gått från en sjö i landskapet till en ”tillgång” vars ”tjänst” man får betala för. Men den som i slutändan äger mest av till­gången är den som sitter på störst kapital.

Whitney Webb har nystat i ut­vecklingen och redovisar på sajten Unlimited Hangout, ett publicerings­kollektiv, att fler mäktiga spelare än BlackRock ingår i uppköpet av na­turen. I september 2021 förklarade New York-börsen att man utvecklat en ny klass med tillgångar för att ”bevara och återställa naturens till­gångar som är avgörande för jordens förmåga att hysa liv”.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Erik Jonsson

oktober 29, 2025

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

