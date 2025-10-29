Nu ska BlackRock även sätta en prislapp på själva naturen

Redan år 2021 rapporte­rade Financial Times att det multinationella invest­mentbolaget BlackRock hade för avsikt att ”pressa företag att öka sina ansträngningar för att skydda miljön från skogs­skövling, minskning av biologisk mångfald och förorening av haven och sötvattenstillgångar”. Initiativet har granskats av journalisten Whit­ney Webb som kommer fram till att kapitaljätten egentligen söker eta­blera en avancerad kontrollapparat medan jordens befolkning berövas fri tillgång till naturen.

Planen för naturen: en ny och oändligt lönsam produktserie

I januari 2025 klargjorde BlackRock i ett pressmeddelande att naturen var värderingsbar och utgjorde ett till­fälle för investeringar. Pressmedde­landet hade titeln ”Hur vi vill verka inom naturligt kapital”. Nio punkter stolpas upp i dokumentet, där Black­Rock erbjuder sin expertis till företag som vill investera i naturens resur­ser.

Initiativet syftar till att sätta en prislapp på hela ekosystem, som sko­gar, våtmarker och strandområden, genom att skapa en ny klass av till­gångar. Detta är tänkt att åstadkom­mas med Natural Asset Companies (Bolag för naturens tillgångar), som sedan ska erbjuda investerare att köpa andelar i till exempel en skogs förmåga att rena luften eller en flods hälsa, på samma sätt som man hand­lar aktier i bolag.

Ett digitalt register ska skapas för att finna och utvärdera varje sådan naturtillgång och kvantifiera den så att den kan handlas. BlackRocks superdator Alladin är sedan tänkt att administrera det hela. Alladin står för Asset, Liability, Debt and Deriva­tive Investment Network (Tillgångs-, skuld-, låne- och derivatinvesterings­nätverk) och används både internt i BlackRock för att sköta deras enorma aktieportfölj, och av externa investmentinstitutioner.

Inte nog med att hela ekosystem omvandlas till finansiella tillgångar, det gör även människor till kunder till den ”tjänst” de uppköpta tillgångarna i naturen plötsligt ”erbjuder”.

Terminologin i BlackRocks pre­sentation präglas som så ofta av juri­diska omskrivningar som ger utrym­me för tolkningsmöjligheter. Lite kan dock utläsas, och genomgående handlar det om att företags exploate­ringsvilja sätts framför människors rörelsefrihet och inflytande. Man trycker bland annat på vikten av att bearbeta lokalbefolkningar om de berörs av företagsoperationer, ”skydda naturkapitalet” och ”adres­sera genomgripande problem”.

Nya Tider har tidigare skrivit om hur liknande strategier redan satts i bruk. Då handlade det om den multinationella matkoncernen Nestlé som privatiserade vattentillgångar i den lilla staden Fryeburg i Maine, och därmed utestängde invånarna från tillgången till det lokala vattnet. I stället fick de köpa det på flaska som såldes av ett lokalt varumärke som Nestlé också köpt upp (NyT nr. 10/2025).

Kritik: Finansiell konspiration

Varför vill då BlackRock göra om na­turen till en tillgång som kan köpas och säljas? Den undersökande jour­nalisten Whitney Webb har forskat i utvecklingen av ”natural assets” i åratal. Hon köper inte att BlackRock har en ömmande oro för planetens eller mänsklighetens fortlevnad. I stället handlar det om ett kreativt sätt att skapa massivt kapital ur tom­ma intet och därmed nya skulder, slår hon fast.

”Jag menar, den naturliga världen är jättestor”, konstaterade Whitney Webb 2024 i en intervju på YouTube-kanalen Savvy Finance.

Hon förklarade sedan i generella ordalag hur det går till. Någon pekar ut någonting utomhus, till exempel en sjö. Därefter beräknas värdet på sjöns olika beståndsdelar och sum­man blir ett värde att förvalta. Plöts­ligt har man trollat fram pengar ur tomma intet, och inte nog med det – man har skapat en investeringsprodukt som kan generera framtida intäkter på samma sätt som fastig­heter i innerstäder, ädelmetaller eller fonder. Sjön har gått från en sjö i landskapet till en ”tillgång” vars ”tjänst” man får betala för. Men den som i slutändan äger mest av till­gången är den som sitter på störst kapital.

Whitney Webb har nystat i ut­vecklingen och redovisar på sajten Unlimited Hangout, ett publicerings­kollektiv, att fler mäktiga spelare än BlackRock ingår i uppköpet av na­turen. I september 2021 förklarade New York-börsen att man utvecklat en ny klass med tillgångar för att ”bevara och återställa naturens till­gångar som är avgörande för jordens förmåga att hysa liv”.