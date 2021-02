Nu visar dödstalen för 2020 en tydlig överdödlighet

När vi nu befinner oss ett antal veckor in i det nya året står det klart att totalt antal avlidna i Sverige var fler 2020 än under föregående år. Under 2020 avled 9 315 fler personer än 2019, men eftersom 2019 var ett år med lägre dödlighet än normalt, redovisar Statistiska centralbyrån (SCB) även genomsnittligt antal döda för de senaste fem åren, vilket är 91 157. Jämfört med den siffran är det 6 924 fler döda under 2020, vilket motsvarar en ökning med 7,6 procent.

Ökningen blir något lägre om man tar hänsyn till den ökande befolkningsmängden.