AI-boomen har inneburit ett uppsving för många IT-företag, däribland Nvidia. Foto: Pixabay

Nvidia och AMD får återuppta exporten till Kina

  23:17
UTRIKES
Nvidia och Advanced Micro Devices har nått en överenskommelse med den amerikanska regeringen om att återuppta sin export av chip designade för artificiell intelligens (AI) till Kina. De två amerikanska IT-jättarna kommer att behöva betala 15 procent av sina intäkter från denna verksamhet till USA.

Donald Trump tillkännagav i augusti 2025 införandet av en 100-procentig tullavgift på chip och halvledare som importeras till USA, med undantag för företag som investerar lokalt och producerar på amerikansk mark. Denna åtgärd syftar framför allt till att tvinga globala jättar inom sektorn, såsom TSMC, Samsung eller Apples leverantörer, att etablera sina fabriker i USA genom att garantera skattebefrielse om de omlokaliserar sin produktion. Det uttalade målet är tvåfaldigt: att minska det strategiska beroendet av Asien, särskilt Taiwan och Sydkorea, som har den största delen av världens produktion, och att stödja amerikanskt oberoende för en industri som är kritisk för ny teknik (artificiell intelligens, försvar, telekommunikation, fordon och så vidare).

Det andra, i huvudsak geopolitiska, skälet till detta beslut förklaras av den växande teknologiska rivaliteten mellan USA och Kina. Sårbarheten i internationaliserade leveranskedjor, som visades under Covid-krisen, och spänningarna kring Taiwan är av nationell säkerhetskaraktär för USA. Genom att driva på för omlokaliseringar försöker Trump-administrationen å ena sidan säkra amerikansk tillgång till viktiga elektroniska komponenter i händelse av en geopolitisk kris och å andra sidan stärka industrisysselsättningen inom landet och samtidigt begränsa handelsunderskottet, ett av Trumps vallöften.

Samtidigt förbjöds amerikanska halvledarföretag som Nvidia och AMD att exportera sina mest avancerade chip till Kina. Detta beslut går tillbaka till 2022, under den första Biden-administrationen och dess ”Chips Act” och förstärktes av Trump-administrationen. Syftet är att hindra Kina från att få tillgång till spjutspetsteknik som skulle kunna påskynda landets framsteg inom artificiell intelligens, högpresterande datorsystem eller avancerade militära program. De två amerikanska jättarna Nvidia och AMD var tvungna att skaffa särskilda licenser för att exportera senaste generationen av sina produkter till Kina.

  23:17

Filip Johansson

augusti 15, 2025

