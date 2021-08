Ny containerlinje från Kaliningrad till USA

Samtidigt som USA med senatorn Ted Cruz i spetsen handelskrigar mot alla med beröring till Nord Stream 2 och den tyska hamnstaden Sassnitz som är logistiknavet för bygget av Nord Stream 2, så profiterar man från och med nu på att varor snabbare kommer till USA från Kina med hjälp av ryska järnvägar. Hong Kong-rederiet Orient Overseas Container Line (OOCL) har inrättat en snabbfraktslösning mellan Xi'an och USA på rysk järnväg till ryska Kaliningrad och hamnen Baltsjk (Pilau) som visserligen har en mycket liten containerterminal. Den 4 augusti avgick första ”USA-tåget” mot Kaliningrad från den kinesiska provinsen Shaanxis huvudstad Xinjang.

Sanktioner och handelskrig är USA:s viktigaste geopolitiska vapen mot Ryssland, men för att USA ska kunna importera varor effektivt från Kina får amerikanerna i ökande grad åse hur rysk infrastruktur utgör en nödvändig komponent i logistikkedjorna. Många kritiker har varnat Europa för Kinas projekt ”Nya Sidenvägen” (One belt one Road), men nu kommer även USA att profitera på möjligheterna till snabbare leveranser med ryskt delutförande. Något spår av handelskrig och sanktioner mot Ryssland syns inte till i dessa avseenden. USA:s sanktioner mot Ryssland gäller inte alltid.

Vi har tidigare skrivit om hur Landbrücke Eurasien är samlingsnamnet på de logistiklösningar som Deutsche Bahnkoncernen och Rysslands järnvägar RZD, (i samverkan med Kazakstans och Kinas järnvägsbyråkrati) under produktnamnet Trans Eurasia Express, har organiserat från 2011 och framåt för de multimodala transporterna från huvudsakligen Kina till Tyskland och vidare i Västeuropa.

2020 räknades 60 tåg i veckan och för att klara den mängden började man i november 2019 att trafikera via Baltisjkhamnen (Pillau) i Kaliningrad och med fartyg till Tyskland. Containerfrakterna från Kina till Väst över Kaliningrad har ökat tiofalt på ett och ett halvt år och översteg första kvartalet i år 30 000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit eller på svenska tjugofotsekvivalent). Även Sverige, Storbritannien, Spanien med flera länder nås med containerfrakter på bara några veckor från olika provinser i Kina via Kaliningrad och Sassnitz-Mukran, något som med vanlig sjöfrakt tar långt över månaden. Motsvarande multimodala transporter finns även från Kina till Finland och Baltikum. Rederiet MSC Container har också motsvarande trafik, men från hamnar i Sankt Petersburgområdet till Västeuropa. Sedan tågfärjorna försvann från Sassnitz-Mukran har istället ett antal matarskepp för containrar i Baltic Sea Bridge satts in för den ökande kinatrafiken.