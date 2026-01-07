Ny forskning visar kraftiga magnetfält i moderna elfordon

I den aktuella studien från BfS redovisas resultat från nära en miljon enskilda mätningar av magnetfält. Undersökningen omfattade 13 olika fordonsmodeller – elva elbilar och två hybrider – men begränsade sig inte bara till personbilar. Forskarna mätte även fältnivåer i kollektivtrafik, såsom tåg, tunnelbana och spårvagn, samt i tvåhjuliga elfordon som mopeder och motorcyklar.

Höga värden även vid normal körning

Vid normal körning: När bilarna kördes i ett lugnt tempo låg magnetfälten vanligtvis mellan 2 och 10,5 µT. Dessa nivåer är redan klart högre än de fältstyrkor som i tidigare forskning har kopplats till en ökad risk för bland annat cancer och demens vid längre tids exponering.

Vid kraftig acceleration eller hård inbromsning: Under mer ”sportig” körstil registrerades avsevärt högre värden, över 90 µT. I vissa fall överskreds till och med de mycket högt satta gränserna från Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning, ICNIRP. Dessa gränsvärden är dock endast utformade för att skydda mot akuta effekter på nervsystemet och tar inte hänsyn till risker vid långvarig exponering. De kraftigaste magnetfälten noterades vid förarens och passagerarnas fötter och underben – platser där kablar och motorer ofta är placerade. Forskarna förklarar detta med tillfälliga processer som uppstår i samband med acceleration och inbromsning.

Vid uppstart: När fordonen startades kunde korta men intensiva magnetfältspulser registreras.

Andra elektriska system: Magnetfält genereras inte bara av själva drivsystemet, som motorer och elkablar. Även andra elektriska komponenter i bilen, exempelvis värmesystem, instrumentpaneler, multimedieenheter och fläktar, gav ibland upphov till lika starka – eller till och med starkare – magnetfält än själva motorn. I vissa fall noterades fältnivåer som vida översteg dem från drivsystemet. Exempelvis kunde värmesystem, generera fältnivåer som ibland översteg 100 µT, även när bilen stod stilla men systemen var igång. Detta visar att exponering inte bara sker under körning utan även när fordonet är parkerat.

Tvåhjuliga fordon: Mätningar på elmopeder och eldrivna motorcyklar visade ett liknande mönster, med kraftiga fält som uppstod lokalt vid acceleration.

Kollektivtrafik: För att få ett bredare perspektiv undersöktes även magnetfältsnivåer i spårvagnar, tunnelbanor och tåg, inklusive fordon som drivs med 800 V likström eller 15 kV/16,7 Hz växelström. I vissa säten registrerades fältnivåer som motsvarade – eller till och med översteg – de riktvärden som satts av ICNIRP. Resultaten visar att även kollektivtrafik kan utsätta resenärer för höga magnetfält, men att el- och hybridbilar ofta ger upphov till mer intensiva och frekventa toppar, särskilt vid acceleration och inbromsning.

En miljon mätpunkter

Den studie som BfS genomförde är en av de mest omfattande studierna hittills om magnetfält inne i el- och hybridfordon. Forskarna samlade in data från nästan en miljon mätpunkter under noggrant kontrollerade förhållanden för att få tillförlitliga resultat. Urvalet av fordon baserades på både tekniska egenskaper och statistisk information om registrerade bilar i Tyskland, vilket syftade till att spegla den typ av el- och hybridbilar som folk faktiskt kör idag.