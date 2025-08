Ny islamistisk attack – polisman höggs flera gånger

Knivdådet anklagas av massinvandringskritiker för att ha tystats ner av irländska massmedier. Bland annat har gärningsmannen initialt endast beskrivits som ”en man” som gick till attack mot polisen med kniv, utan att nämna att han ropade det islamistiska krigsropet under attacken. Filmklipp från händelsen som nu sprids på sociala medier visar en annan bild än vad massmedierna velat föra fram.

Attacken filmades av vittnen på plats och visar hur Khan smyger sig på de två patrullerande poliserna i centrala Dublin. Därefter anfaller han poliserna och hugger en av dem ett flertal gånger bakifrån i sidan, sannolikt i ett försök att komma under polisens skyddsväst. De båda poliserna drar sina batonger och ett vilt slagsmål utbryter mitt på gatan innan en förbipasserande man kastar sig över terroristen och sliter honom till marken. Först då får poliserna övertaget och kan under en strid ström av batongslag hålla honom under kontroll.

I samband med gripandet försökte andra förbipasserande stoppa poliserna men dessa kunde hållas tillbaka av mannen som hjälpte till under attacken.