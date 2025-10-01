Ny mätning: Labours kollaps ger Reform UK egen majoritet

Nästan 20 000 intervjuer ligger till grund för en så kallad MRP-prognos (Multilevel regression with poststratification) som förutspår hur mandatfördelningen skulle se ut om det vore parlamentsval i Storbritannien idag. Prognosen har publicerats av forsknings- och analysorganisationen More in Common och visar att Reform UK skulle ta 373 mandat i parlamentets underhus, vilket motsvarar en egen majoritet med en marginal på hela 47 mandat.

För Labour innebär prognosen en total kollaps: Partiet landar på kring 90 platser i parlamentet. Som jämförelse vann Labour 411 mandat i valet den 4 juli 2024, då Konservativa partiet rasade från 365 (2019) till 121 mandat. Det brittiska systemet med enmansvalkretsar och den tidigare konservativa regeringens sammanbrott gynnade då Labour kraftigt, som skrällde i antal vunna mandat trots att man fick färre faktiska röster jämfört med valet 2019. MRP-modellen indikerar alltså att Labour går mot en ännu värre kollaps än Konservativa partiet och att Reform UK drar fördel av detta. Till skillnad från Labours skräll under valet 2024 visar prognosen dock att Nigel Farages parti fördubblar andelen röster, från 14,3 procent till 31 procent.

Även om andra opinionsmätningar inte ger Reform UK egen majoritet bekräftar dessa trenden med en kraftig ökning av mandat för partiet på bekostnad av Labour. YouGovs MRP-prognos ger exempelvis Reform UK 311 av de 650 platserna i underhuset medan Labour får nöja sig med 144. Med tanke på att talmannen och uppskattningsvis sju nordirländska ledamöter från Sinn Féin inte deltar i omröstningar är det orealistisk att någon annan person än Nigel Farage skulle kunna väljas till premiärminister även med ett sådant resultat.