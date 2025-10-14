Ny rapport: Arbetskraftsinvandrare tar med sig partner – som förblir arbetslös

Rapporten publice­rades den 2 oktober inom ramen för re­geringsuppdraget ”Work in Sweden” och har analy­serat perioden 2020–2023.

År 2023 invandrade 2 600 partner till arbets­kraftsinvandrare (från utanför EU). En förkros­sande majoritet av de an­höriga, hela 78 procent, var kvinnor. Indien är det van­ligaste ursprungslandet för såväl arbetskraftsinvand­rare som anhöriga: indier utgör omkring en fjärdedel av vardera grupps totala storlek.

Trots att de medföljande anhöriginvandrarna är i yrkesför ålder – median­åldern är 33 år – hamnar många i arbetslöshet. Efter ett år i Sverige var bara 39 procent sysselsatta (58 pro­cent bland männen och 34 procent bland kvinnorna). Vanligaste sektorerna för arbete var IT-sektorn (oklart i vilken utsträck­ning det handlar om hög-eller lågkvalificerade ar­beten) samt hotell- och restaurangbranschen.