Ny rapport: Arbetskraftsinvandrare tar med sig partner – som förblir arbetslös

Rapporten publicerades den 2 oktober inom ramen för regeringsuppdraget ”Work in Sweden” och har analyserat perioden 2020–2023.
År 2023 invandrade 2 600 partner till arbetskraftsinvandrare (från utanför EU). En förkrossande majoritet av de anhöriga, hela 78 procent, var kvinnor. Indien är det vanligaste ursprungslandet för såväl arbetskraftsinvandrare som anhöriga: indier utgör omkring en fjärdedel av vardera grupps totala storlek.
Trots att de medföljande anhöriginvandrarna är i yrkesför ålder – medianåldern är 33 år – hamnar många i arbetslöshet. Efter ett år i Sverige var bara 39 procent sysselsatta (58 procent bland männen och 34 procent bland kvinnorna). Vanligaste sektorerna för arbete var IT-sektorn (oklart i vilken utsträckning det handlar om hög-eller lågkvalificerade arbeten) samt hotell- och restaurangbranschen.