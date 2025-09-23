Förlagsbutiken
Cannabis kan lindra smärta minst lika bra och utan de biverkningar som många starka smärtstillande mediciner har, visar flera studier. Foto: Health e-News

Ny studie: Medicinsk cannabis hjälper mot kronisk smärta

  20:43
VETENSKAP OCH TEKNIK
En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.

– Detta tyder på att cannabis skulle kunna fungera som ett säkrare al­ternativ eller komplement till tradi­tionella metoder för smärthantering, och därmed potentiellt bidra till att hantera den pågående opioidkrisen, säger Ari Greis, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Greis är professor i ortopedisk ki­rurgi vid Drexel University College of Medicine, tillika styrelsemedlem i Rothman Institute Foundation for Opioid Research & Education. Rothman Opioid Foundation är en ideell organisation som verkar för ökad medvetenhet om opioidkrisen, och arbetar med att utbilda läkare och patienter i säker förskrivning och användning av opioider samt att ge råd till beslutsfattare.

Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften Cureus och bygger på en enkätundersökning med 129 patienter som var registre­rade för medicinsk cannabis i Penn­sylvania, USA, mellan oktober 2022 och december 2024. Den ger enligt forskarna värdefulla insikter om an­vändarmönster, upplevd effektivitet och kognitiva effekter av regelbun­den cannabisanvändning hos per­soner med kronisk muskuloskeletal smärta.

Smärtlindring behöver inte betyda medicinering med starka beroendeframkallande mediciner. Foto: Pixabay

 

– Över 80 procent av patienterna som använde medicinsk cannabis upplevde förbättrad smärthantering, säger medförfattaren Mohammad Khak, forskare vid Rothman Opioid Foundation, i pressmeddelandet.

– Flera deltagare rapporterade även förbättringar av relaterade symtom som sömnproblem och ång­est, tillade han, och fortsatte:

– Detta antyder att cannabis kan erbjuda bredare symptomlindring än konventionella smärtmediciner.

Studien visar att majoriteten av deltagarna uttryckte positiva upple­velser av cannabisens effekt på de­ras huvudsakliga symtom: 66 perso­ner (51,1 procent) höll starkt med om detta, och 55 (42,6 procent) höll med.

Hjälper vid kronisk muskuloskeletal smärta

Få deltagare upplevde cannabisbehandling som ineffektiv. Endast sju personer (5,4 procent) var neutrala i sin uppfattning, och en enda (0,7 procent) uppgav att han inte upplevde någon förbättring alls.

När det gäller humöret uppgav de flesta att cannabis förbättrade deras sinnestillstånd, medan ett mindre antal inte märkte någon effekt eller upplevde negativa effekter. De flesta patienter i studien (77,5 procent) hade använt medicinsk cannabis i över två år, medan resterande 22,5 procent hade använt det mellan ett och två år.

Medicinska extrakt från cannabis finns i många olika former och för många olika ändamål. Cannabis, eller hampa, var en viktig kultur- och medicinalgröda för germanerna. Den var så central att gudinnan Germania (kontinentalgermanernas motsvarighet till Moder Svea) fram till sekelskiftet 1900 avbildades med hampablad slingrandes runt sitt svärd. En ikonisk tavla, ”Germania”, målades i mitten av 1800-talet av den kände konstnären Philipp Veit och hängdes upp i själva den stora sammanträdessalen, ovanför talarplatsen, i det dåvarande första tyska parlamentet för hela Tyskland. Idag kan den kulturhistoriskt viktiga tavlan beskådas på Tyska Nationalmuseet i Nürnberg. Foto: Cannamedical Pharma

 

Den vanligaste doseringsfrekven­sen var daglig (27,9 procent), följt av två till tre gånger per dag (23,2 pro­cent). Endast ett fåtal (3,1 procent) använde cannabis en gång i måna­den eller mer sällan.

Topikala produkter, såsom salvor och krämer, var den mest populära användningsformen och rapportera­des av 63,5 procent av patienterna. Nästan hälften (47,2 procent) uppgav att de regelbundet använde kapslar, ätbara produkter, oljor eller tinktu­rer. Mer koncentrerade former så­som dabs, vax, och så kallad shatter användes endast av 12 deltagare (9,3 procent), enligt studien.

Cirka åtta av tio patienter rappor­terade att deras konsumtionsmöns­ter varit stabila under de senaste tre månaderna, och både de själva och deras omgivning var i regel bekväm med mängden och frekvensen av cannabisbruk. När deltagarna fick frågan om de någonsin känt behov av att minska sin användning sva­rade 111 personer (86 procent) nej, medan endast sju (5,4 procent) upp­gav att de hade funderat på det. En­dast en person (0,8 procent) hade fått en uppmaning från någon annan att dra ner på sin användning.

– Resultaten visar att de flesta pa­tienter varken upplever ett behov av att begränsa sitt cannabisbruk för symtomhantering, eller möter tryck från andra att göra det, konstaterar forskarna.

Slutsatsen är att långvarig an­vändning av medicinsk cannabis är en stabil behandlingsform för kro­nisk muskuloskeletal smärta.

  20:43

Johan B. Svensson

september 23, 2025

Jättevargen ylar igen

Jättevargen ylar igen

av Karl Björkman
juni 6, 2025

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

av Filip Johansson
maj 30, 2025

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Ramverk – verktyg för att strukturera, påverka och koordinera

Ramverk – verktyg för att strukturera, påverka och koordinera

av Filip Johansson
maj 13, 2025

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ramverk, eller på engelska, frameworks, är de metodologiska principer som formar hur vi tänker, agerar och interagerar i en alltmer komplex värld. I den här artikeln tittar vi på ramverkens ursprung och följer deras historia från antikens militära strategier till moderna digitala verktyg, samtidigt som vi undersöker deras roll inom områden som marknadsföring, underrättelseverksamhet, utbildning eller cybersäkerhet.

Det våras för kärnkraften

Det våras för kärnkraften

av Filip Johansson
april 28, 2025

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK I början av 2025 inledde Europeiska kommissionen en uppdatering av sitt vägledande kärnenergiprogram från 2017. I och med att leveranserna av billig rysk gas till Europa via rörledningar praktiskt taget har avbrutits överväger nu många europeiska länder att återuppta användningen av kärnkraft för elproduktion som inte är väderberoende. Belgien har just avbrutit sin avveckling av kärnkraften genom att förlänga driftstiden på två reaktorer med 10 år. I Europa, liksom i resten av världen, är kärnkraften återigen i ropet.

Läs in mer

Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

Axel W. Karlsson:

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025
Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

