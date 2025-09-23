Ny studie: Medicinsk cannabis hjälper mot kronisk smärta

– Detta tyder på att cannabis skulle kunna fungera som ett säkrare al­ternativ eller komplement till tradi­tionella metoder för smärthantering, och därmed potentiellt bidra till att hantera den pågående opioidkrisen, säger Ari Greis, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Greis är professor i ortopedisk ki­rurgi vid Drexel University College of Medicine, tillika styrelsemedlem i Rothman Institute Foundation for Opioid Research & Education. Rothman Opioid Foundation är en ideell organisation som verkar för ökad medvetenhet om opioidkrisen, och arbetar med att utbilda läkare och patienter i säker förskrivning och användning av opioider samt att ge råd till beslutsfattare.

Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften Cureus och bygger på en enkätundersökning med 129 patienter som var registre­rade för medicinsk cannabis i Penn­sylvania, USA, mellan oktober 2022 och december 2024. Den ger enligt forskarna värdefulla insikter om an­vändarmönster, upplevd effektivitet och kognitiva effekter av regelbun­den cannabisanvändning hos per­soner med kronisk muskuloskeletal smärta.

– Över 80 procent av patienterna som använde medicinsk cannabis upplevde förbättrad smärthantering, säger medförfattaren Mohammad Khak, forskare vid Rothman Opioid Foundation, i pressmeddelandet.

– Flera deltagare rapporterade även förbättringar av relaterade symtom som sömnproblem och ång­est, tillade han, och fortsatte:

– Detta antyder att cannabis kan erbjuda bredare symptomlindring än konventionella smärtmediciner.

Studien visar att majoriteten av deltagarna uttryckte positiva upple­velser av cannabisens effekt på de­ras huvudsakliga symtom: 66 perso­ner (51,1 procent) höll starkt med om detta, och 55 (42,6 procent) höll med.

Hjälper vid kronisk muskuloskeletal smärta

Få deltagare upplevde cannabisbehandling som ineffektiv. Endast sju personer (5,4 procent) var neutrala i sin uppfattning, och en enda (0,7 procent) uppgav att han inte upplevde någon förbättring alls.

När det gäller humöret uppgav de flesta att cannabis förbättrade deras sinnestillstånd, medan ett mindre antal inte märkte någon effekt eller upplevde negativa effekter. De flesta patienter i studien (77,5 procent) hade använt medicinsk cannabis i över två år, medan resterande 22,5 procent hade använt det mellan ett och två år.

Den vanligaste doseringsfrekven­sen var daglig (27,9 procent), följt av två till tre gånger per dag (23,2 pro­cent). Endast ett fåtal (3,1 procent) använde cannabis en gång i måna­den eller mer sällan.

Topikala produkter, såsom salvor och krämer, var den mest populära användningsformen och rapportera­des av 63,5 procent av patienterna. Nästan hälften (47,2 procent) uppgav att de regelbundet använde kapslar, ätbara produkter, oljor eller tinktu­rer. Mer koncentrerade former så­som dabs, vax, och så kallad shatter användes endast av 12 deltagare (9,3 procent), enligt studien.

Cirka åtta av tio patienter rappor­terade att deras konsumtionsmöns­ter varit stabila under de senaste tre månaderna, och både de själva och deras omgivning var i regel bekväm med mängden och frekvensen av cannabisbruk. När deltagarna fick frågan om de någonsin känt behov av att minska sin användning sva­rade 111 personer (86 procent) nej, medan endast sju (5,4 procent) upp­gav att de hade funderat på det. En­dast en person (0,8 procent) hade fått en uppmaning från någon annan att dra ner på sin användning.

– Resultaten visar att de flesta pa­tienter varken upplever ett behov av att begränsa sitt cannabisbruk för symtomhantering, eller möter tryck från andra att göra det, konstaterar forskarna.

Slutsatsen är att långvarig an­vändning av medicinsk cannabis är en stabil behandlingsform för kro­nisk muskuloskeletal smärta.