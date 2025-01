Ny studie visar – stor majoritet av våldtäkterna begås av invandrare

En ny vetenskaplig studie om invandrares överrepresentation som förövare vid våldtäkter slår undan benen på ett av mångkulturförespråkares mest använda argument för att försvara fortsatt massinvandring; att det bara skulle bero på ”socioekonomiska faktorer” att invandrare våldtar.

Den nya studien, som forskare vid Lunds universitet ligger bakom, visar att hela 63,1 procent av förövarna har invandrarbakgrund. Jämfört med ”svenskar födda av svenskfödda föräldrar” våldtar invandrare överlag 6,25 gånger mer. En undergrupp sticker dock ut: De invandrare som bott i Sverige i mindre än fem år våldtar 7,11 gånger mer än svenskar med två svenskfödda föräldrar.

Studien visar dock att även när man ”justerar” för dessa ”socioekonomiska” skillnader så kvarstår problemet – invandrare är otroligt mycket mer våldtäktsbenägna. Enligt forskarna bakom studien, docent och överläkare Ardavan Khoshnood, professorerna Kristina Sundquist och Jan Sundquist vid Lunds universitet, är det snarare kulturella skillnader som ligger bakom våldtäktsepidemin som drabbat Sverige.

Granskade 20 år av invandrarvåldtäkter

Den vetenskapliga studien ”Immigrant Background and Rape Conviction: A 21-Year Follow-Up Study in Sweden” är publicerad i Journal of Interpersonal Violence, 2025. Målet med studien var tvådelat, att undersöka sannolikheten och överrepresentationen som förövare hos invandrare baserat på olika faktorer som när invandrarna kom till Sverige, men även och mer banbrytande, på allvar undersöka om de så kallade ”socioekonomiska faktorerna” som ofta åberopas av massinvandringsförespråkare för att bortförklara invandrarvåldtäkter verkligen spelar den roll som apologeterna hävdar.

Medan det funnits flera studier i ämnet som alla visar samma sak – att invandrare från specifika etniska grupper våldtar ofantligt mycket mer än etniska svenskar – har det länge från politiskt korrekt håll bortförklarats med att det i själva verket skulle vara för att invandrarna är ”fattiga” eller att de bor ”i dåliga områden” som orsak till att de våldtar mer.

Forskarna granskade totalt 4 032 individer mellan år 2000 och 2020 som dömts för någon form av våldtäkt eller våldtäktsförsök mot kvinnor över 18 års ålder. Faktorerna man undersökt hos de dömda har man sedan jämfört med en kontrollgrupp på 20 000 individer för att kunna fastställa statistiska mönster.