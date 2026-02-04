Förlagsbutiken
Rapporten avslöjar bland annat EU:s omfattande valpåverkan i Europa. Foto: Carl Gruner

Ny tung amerikansk rapport – EU driver en sovjetisk censurapparat

  17:19
UTRIKES
En ny amerikansk underrättelserapport kommer med en stenhård och avslöjande dom över EU:s syn på yttrandefrihet och det närmast Stasi-liknande metoderna som EU-kommissionen använt sig av. Genom lagar som DSA-lagen och samarbete med vänsterextrema NGO:er har EU inte bara aktivt skapat ett kontrollsystem över informationsspridning och diskussioner på internet – man har direkt lagt sig i och påverkat åtta val i EU-länder för att stoppa nationalistiska oppositionspartier.

Den nya underrättelserapporten, sammanställd till det amerikanska representanthusets juridiska utskott, som är en stående kommitté i USA:s representanthus, målar en becksvart bild över hur det står till med yttrandefriheten i Europa.

Enligt rapporten har EU i ett decennium arbetat tillsammans med internationella tech-företag som Google, Meta, TikTok, Youtube och många fler för att censurera det fria ordet, ta kontroll över internet och sociala medier och vad vi som bor i Europa ska kunna läsa, skriva och tala om.

Under förevändningen att man kämpat mot ”hatiskt tal” eller ”desinformation” har EU-kommissionen i själva verket stoppat både informationsspridning av sann information och diskussioner om allt från Covid-19, till massinvandring, nationalism, konservativa värderingar och transfrågor.

Länder i EU där konservativa och nationalistiska partier drabbats av censur och andra effekter till följd av EU-kommissionens påverkan av sociala medier.

 

Enligt rapporten har EU-kommissionen dessutom aktivt påverkat minst åtta val i sex länder – i syfte att driva en politiskt korrekt agenda tillsammans med vänsterextrema organisationer för att kunna motverka nationalism, EU-motstånd, motstånd mot massinvandring och sunda konservativa värderingar. EU har även aktivt strypt inkomstkällor för medier likt Nya Tider och censurerat politiska oppositionspartier och individer, visar rapporten.

Ny rapport målar en mörk bild över yttrandefriheten i EU

Enligt rapporten, som är en uppföljning av en mer spekulativ rapport som kom i oktober 2025, har EU-kommissionen via DSA-lagen (Digital Service Act) och underställda lagar samt direkt påverkan av framförallt de största sociala medierna på internet inte bara censurerat tillgången till information, utan även aktivt påverkat informationsflödet i Europa och USA för sina egna kontrollsyften.

”I juli 2025 publicerade kommittén en rapport som beskriver hur Europeiska kommissionen – EU:s verkställande organ – använder Digital Services Act (DSA), en lag som reglerar tal på nätet, för att införa globala krav på censur av politiskt tal, humor och satir. Sedan dess har teknikföretag, i enlighet med stämningen, producerat tusentals interna dokument och kommunikationer med Europeiska kommissionen till kommittén. Dessa dokument visar omfattningen – och framgången – av Europeiska kommissionens globala censurkampanj,” står det i sammanfattningen av underrättelserapporten.

”Hat” och ”desinformation” – sålde in kontrollmekanismerna

Motivet som framförs är att EU velat stoppa ”hat” och ”desinformation”, vilket dock snabbt inneburit kontrollåtgärder mot i stort sett samtliga politiskt inkorrekta samtalsämnen rörande massinvandring, islamiseringen av Europa eller Covid-19 och hur olika länder hanterade pandemin.

”Även om det ofta framställs som bekämpning av så kallat ”hatiskt tal” eller ”desinformation”, arbetade Europeiska kommissionen för att censurera sann information och politiskt tal om några av de viktigaste politiska debatterna i modern historia – inklusive COVID-19-pandemin, massinvandring och trans-frågor,” står det i rapporten.

Bland annat skrev och skickade EU Internet Forum (EUIF), som grundades 2015 av EU-kommissionens generaldirektorat för Migration och inrikes frågor (DG HOME), 2023 en ”handbok”, i själva verket ett styrdokument, som skickades direkt till företag som Google, Meta, Microsoft, TikTok, Youtube, Spotify med flera.

Google konstaterar att man inte har något val och står under stort tryck från EU-kommissionen för att anpassa sig efter EU:s politiska vilja.

 

I ”handboken” EU Internet Forum: The Handbook of Borderline Content in Relation to Violent Extremism som skulle motverka “våldsam extremism” sätter man i stället fokus på vilket sorts material, tal och även skämtbilder som EU genom olika medel ville få dessa företag att stoppa, censurera, begränsa eller på andra vis motverka.

Bland annat nämns:

”Populistiskt retorik”

”Anti-etablissemangs/Anti-EU innehåll”

”Anti-elit” innehåll

”Politisk satir”

”Anti-migrations-, anti-massinvandrings-, anti-invandrings- och islamofobiskt” innehåll

”Anti-LGBTIQ” innehåll

 ”Meme-subkulturer”

Det sista rör ungdomskulturella yttringar i form av memes, vilket är skämtbilder eller olika former av satir, ofta med politiska förtecken. Att EU aktivt gått in i och försökt påverka den politiska diskussionen mellan privatpersoner i Europa och i USA, är något som rapporten i detalj går igenom med källor till hur och när olika metoder införts och tagits i bruk.

EU skapade eget Stasi

Bland annat genomfördes redan 2018 möten mellan EU-kommissionen, samt representanter för flera NGO:er, många med vänsterextrema kopplingar som exempelvis Hate Aid, ActiveWatch och tyska Jugend Schutz, samt ledare för tech-jättar som Youtube och Meta, som äger Facebook, Instagram och Whatsapp. Även TikTok, X, Twitch och många fler nämns också i rapporten som delaktiga i dessa samarbeten.

Då infördes en ”Code of Practice on Disinformation”, ett regelverk för att motverka ”desinformation” som skulle fungera som ett mellansteg innan EU-kommissionen till fullo infört DSA-lagen och med denna bindande lagstiftning skulle kunna kontrollera informationsflödet på sociala medier. Det avslöjades av utskrifter från ett möte mellan TikTok och EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová den 20 april 2021 och tas upp i rapporten, som begärt ut tusentals dokument och handlingar från Tech-företag rörande deras utbyten med EU-kommissionen, information som tidigare hållits hemlig från allmänheten.

Stoppade sann information om Covid-vaccinen

När DSA-lagen skulle börja tas i bruk under 2022 uppdaterade EU-kommissionen sitt regelverk mot ”desinformation” från 2018. Enligt uppdateringen tvingades de sociala medierna att delta i en ”aktionsgrupp mot desinformation” (Desinformation Code Task Force) med sex undergrupper som vardera skulle specialisera sig på specifika desinformationsämnen, som att ”kontrollera fakta”, påverka parlamentariska val och att ”stoppa inkomsterna till konservativa nyhetsförmedlare” som till exempel Nya Tider.

EU-kommissionen hade en aktionsgrupp där sociala medier tvingades delta där sex undergrupper bland annat skulle påverka parlamentariska val och stoppa konservativa nyhetsförmedlare.

 

Man var tydlig från EU:s sida gällande att kontrollera informationen och diskussionerna om Covid-19-vaccinen redan innan dessa började användas med tvång i EU-länder vilket interna mejl mellan EU-ledare och företagen visar. Under pandemin pressade exempelvis höga tjänstemän inom EU-kommissionen samtliga sociala medier och plattformar verksamma inom EU att ändra sina regler för innehållsmoderering med målet att ”globalt censurera” innehåll som ”ifrågasatte etablerade narrativ om viruset och vaccinet”. Detta skedde med direkt godkännande från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och vice ordförande Věra Jourová.

När företagen inte censurerat direkt fick de brev med krav på att förklara varför de inte följt EU-kommissionens önskemål. Enligt den amerikanska rapporten ses det som ett påverkansförsök från EU riktat direkt mot amerikaner, som trots allt var målgruppen för dokumentären.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

februari 4, 2026

Hälsa

