Ny vänsterliberal regering i Estland: Nationalstaten kan vara hotad, enligt nationalkonservativ opposition

Det är snart två veckor sedan den estniska regeringen under ledning av centerpartisten Jüri Ratas fick lämna ifrån sig makten efter att den estniska riksåklagaren hade börjat utreda grava korruptionsmisstankar rörande bygget av ett köpcenter med tillhörande kontorskomplex och lyxbostäder nära Tallinns hamn. Riksåklagaren misstänker att höga företrädare inom Centerpartiet fick ta emot rundhänta mutor av byggherren mot att sagde affärsman fick lägga vantarna på det prestigefyllda jätteprojektet i Tallinn. Hela denna korruptionshärva ledde fram till att regeringen under centerledaren Jüri Ratas fick avgå, men i regeringen fanns också det nationalkonservativa partiet EKRE, som alltsedan regeringsbildandet i april 2019 stått under ständig attack från det största partiet i den estniska riksdagen, det nyliberala Reformpartiet samt liberala medströmsmedier.