Nya fakta i fallet John F. Kennedy?

Den 23 januari skrev USA:s president, Donald Trump, under en order om att ett stort antal hemligstämplade dokument som rör, bland annat, mordet på John F. Kennedy skulle bli tillgängliga för allmänheten. Intresserade läsare rekommenderas söka upp dessa dokument på hemsidan www.theblackvault.com där de är sorterade.

Den 18 mars släpptes de första av de här dokumenten. Då många länge har misstänkt att sanningen om skotten i Dallas i november 1963 inte har kommit fram, finns det flera så kallade ”konspirationsteorier” om mordet på John F. Kennedy. Dessutom är den officiella förklaringen till vem som sköt Kennedy, och varför, extremt ohållbar.

Bekräftar då de dokumenten som har släppts hittills dessa teorier? Det korta svaret på den frågan är nej, då inga bevis läggs fram, men å andra sidan visar dokumenten att det finns möjliga skäl till misstankar.

De viktigaste avslöjandena tas upp i den här artikeln, men först måste uppmärksamheten riktas mot mannen som sedan den 22 november 1963 har påståtts vara mördaren: Lee Harvey Oswald.

Problemet Lee Harvey Oswald

De enda fakta man kan konstatera med säkerhet när det gäller mordet på John F. Kennedy är följande:

Lee Harvey Oswald kunde inte ha skjutit Kennedy. Oswald var definitivt inte ensam. Då Oswald inte ställdes inför rätta och dömdes för mordet så måste han antas vara oskyldig, oavsett hur man ser på tesen att Kennedy föll offer för en sammansvärjning. Oswald kan betraktas som misstänkt, men inte som bevisligen skyldig.

Varför kunde Oswald inte ha skjutit Kennedy? Svaret på den frågan är att Oswald var, som bäst, en medelmåttig skytt. Lägg också till det faktum att denne medelmåttige skytt, enligt den officiella tesen, sköt mot ett rörligt mål, en bil som körde i cirka 20-30 kilometer i timmen, vilket motsvarar, enligt den före detta artilleriofficeraren Thomas G. Buchanans mycket läsvärda bok Vem mördade Kennedy?, omkring 5-8 meter i sekunden. Buchanan noterar även att Oswald aldrig hade lärt sig att skjuta mot ett rörligt mål.

Kennedy var dock inte den ende som blev skjuten i Dallas den 22 november 1963. Den konservative demokraten och Texasguvernören, John Connally, som satt i samma bil som Kennedy den dagen, sköts också, men han överlevde och det är delvis tack vare hans vittnesmål inför Warrenkommissionen som man vet att det fanns mer än en skytt. Connally vittnar nämligen om att han hörde tre skott avfyras. De två sista skotten avfyrades så tätt inpå varandra att hans slutsats var att två eller tre personer sköt mot honom och Kennedy.

Tystnaden när det gäller Connally är mycket anmärkningsvärd. Hade planen varit att både Connally och Kennedy skulle ha dött den dagen? Connally överlevde nämligen enbart för att ljudet av ett skott fått honom att vrida kroppen en aning åt höger. Skottet missade då hans hjärta. Kan skottet mot Connally ha avsett att avskräcka honom och, i så fall, från vad? Man vet att det rådde en konflikt mellan Connally och den liberale senatorn Ralph Yarborough vid den tiden. Fanns det ett samband mellan den konflikten och skottet mot Connally? Dessa är bara några av alla frågor som väcks när det gäller John Connally.

Sammansvärjningen mot Kennedy

Tesen att en grupp sammansvurna låg bakom mordet på Kennedy brukar anses vara en konspirationsteori, men i september 1998 publicerade The Assassin Records Review Board (ARRB) sin slutliga rapport rörande dokumenten om mordet på John F. Kennedy. I denna rapport får man bland annat veta att House Select Committee on Assassinations (HSCA) genomförde en ny utredning av Kennedymordet. Denna utredning avslutades år 1979 och slutsatsen som HSCA kunde dra var att Kennedy sannolikt föll offer för en sammansvärjning. HSCA:s slutrapport, som var avsedd att vara förseglad fram till år 2029 men som nu finns tillgänglig på hemsidan www.archives.gov, beskrivs av ARRB som ”provokativ”.

ARRB:s slutrapport rekommenderas för alla som läser Kennedydokumenten då rapporten avslöjar vad CIA:s olika kryptiska ord betyder. Det underlättar läsningen.

När det gäller sammansvärjningen mot Kennedy avfärdar HSCA, i brist på bevis, följande teorier:

Att Kennedy skulle ha dödats av antingen Sovjetunionen eller Kuba.

Att han skulle ha dödats av anti-Castro kubaner.

Att han skulle ha dödats av maffian.

Att han skulle ha dödats av FBI och/eller CIA.

HSCA avfärdar alltså alla vanliga teorier samt medger att de inte kunnat identifiera de övriga skyttarna. De kunde inte heller klargöra vilka som var delaktiga i sammansvärjningen eller hur omfattande den var. Detta är orsaken till att HSCA:s resultat beskrivs som provokativt.

För att åter rikta fokus mot de nya dokumenten noterar man snart att många kommunister granskades. Dessa kommunister var allt från kubaner till sovjetsympatisörer.

Man märker även att mycket fokus ligger på Kuba och Operation Mongoose, vars mål var att lönnmörda Fidel Castro och byta ut den kubanska regeringen.

Det finns även dokument som pekar ut maffian som John F. Kennedys möjliga mördare. I ett av dessa får man veta att en individ som endast benämns som ”L/1” uppgett att följande tre olika grupper samarbetade för att mörda John F. Kennedy: en grupp kubaner, maffian samt en grupp legosoldater.

FBI-dokumenten som rör granskningen av olika medlemmar av maffian utgörs av bevakningar av deras aktiviteter och umgänge samt vilka som bedrev verksamheter på Kuba. Kopplingarna till morden på John F. Kennedy och Robert F. Kennedy är dock inte alltid klara. Jag nämner Robert Kennedy av anledningen att han blev maffians fiende nummer ett under 1960-talet och nämns därför i dessa dokument.

Det som dock väcker mest misstankar är det som dokumenten avslöjar när det gäller CIA. I ett dokument får man veta att G. Robert Blakey från HSCA hade ett möte med ”DO, DDA/Security and OLC representatives” rörande ”the possible CIA role with the Mafia, and a double Mafia role with Castro”. Blakey utredde morden på John F. Kennedy och Martin Luther King Jr.

Ett annat dokument är, ironiskt nog, CIA:s eget. I detta dokument kan man nämligen läsa om den före detta underrättelseagenten John Garrett ”Gary” Underhill, som lämnade Washington väldigt hastigt dagen efter mordet på John F. Kennedy och begav sig till några vänner i New Jersey. Han var väldigt orolig och sa till sina vänner att en liten grupp inom CIA var ansvarig för mordet på Kennedy samt att han själv fruktade för sitt liv. CIA-gruppen som, enligt Underhill, dödat Kennedy ägnat sig åt politiska intriger samt illegal vapen- och narkotikahandel. Kennedy hade, enligt Underhill, dödats för att han fått reda på CIA-agenterna hade för sig.

Mindre än sex månader senare – den åttonde maj 1964 – hittades Underhill död i sin lägenhet. Han hade blivit skjuten på vänstra sidan av huvudet och varit död i flera dagar.

Dödsorsaken var självmord, enligt undersökningsdomaren, men Asher Brynes, som hittade kroppen, hävdade att Underhill inte kunde ha tagit sitt liv. Underhill hade nämligen, som Brynes observerade, blivit skjuten bakifrån och kulan hade gått in vid vänster öra och pistolen hittades under hans vänstra sida. Underhill var högerhänt.

Dessutom hade ingen av Underhills grannar hört något skott, vilket tyder på att pistolen måste ha varit försedd med en ljuddämpare.

Den fjärde april år 1975 höll Commission on CIA Activities Within the United States ett förhör med Frank Sturgis. Sturgis hade varit CIA agent och var, vid tiden för förhöret, misstänkt för delaktighet i Kennedymordet. Under detta förhör fick Sturgis därför flera frågor om morden på bröderna Kennedy och mordet på Martin Luther King Jr. samt om han kände till någon konspiration låg bakom mordet på John F. Kennedy.

Sturgis nekade bestämt till att han varit inblandad på något sätt i morden på bröderna Kennedy och Martin Luther King Jr. Han hävdade även att han inte kände till någon konspiration mot Kennedy. Däremot uppgav han att var misstänksam mot den anti-kubanska rörelsen.

Fel spår?

De nya dokumenten som rör mordet på John F. Kennedy väcker följande frågor:

Var CIA verkligen oskyldiga?

Har fel spår följts hela tiden?

För att förtydliga: CIA anklagas inte för någonting i den här artikeln. Dock är det onekligen ett väldigt märkligt sammanträffande att en före detta underrättelseagent tycks ha mördats knappt ett halvår efter att han sagt att CIA låg bakom mordet på Kennedy.

HSCA drar visserligen slutsatsen att CIA inte hade något med Kennedymordet att göra, men det var i brist på bevis. Finns det några bevis emot? Gav Sturgis verkligen sanningsenliga svar under förhöret som hölls 1975?

Dock innehåller de nysläppta Kennedydokumenten mycket intressant information om CIA:s verksamheter under kalla kriget, så de som är intresserade av denna underrättelsetjänsts historia kommer att få stor behållning av dessa dokument.

En fråga som väcks när man går igenom de nysläppta dokumenten är om de olika utredarna kan ha följt fel spår hela tiden. De utgick i första hand från att Kennedy dödades av någon med vänstersympatier. Att de utgick från det är visserligen förståeligt på grund av dåvarande relationen mellan USA och Sovjetunionen, men problemet var att det mycket väl kan ha lett till att Kennedys verkliga mördare inte bara kom undan utan även kunde undanröja alla spår och bevis.

Det var en högergruppering, som Buchanan noterar att Lee Harvey Oswald hade kopplingar till, som skapade och spred ett flygblad som spreds i Dallas dagen innan Kennedy blev mördad. På flygbladet kan man se Kennedy avbildad på samma sätt som en brottsling och texten lyder (översatt till svenska): ”EFTERLYST FÖR FÖRRÄDERI. Denne man är efterlyst för förrädisk verksamhet mot Förenta Staterna.” Därefter följer sju anklagelser, av vilka en lyder på följande sätt: ”Han har varit släpphänt när det gäller att tillämpa lagarna om anmälningsplikt för kommunister.”

Högern i södra USA, inte minst i Texas, betraktade – generellt sett – John F. Kennedy som en landsförrädare med kommunistsympatier. Buchanan, som driver tesen att denna höger mördade Kennedy, noterar i sin bok att hotbilden mot Kennedy tycks ha varit särskilt stark i Dallas och fokuserar särskilt på de förmögna oljemagnaternas hat mot presidenten. Inställningen mot Kennedy var så hätsk i just den staden att Arthur Schlesinger Jr., som var Kennedys adjutant, hade försökt ställa in presidentens Dallasresa. Försöket misslyckades och Kennedy mördades.

Denna tes förtjänar mer uppmärksamhet än vad den har fått, för oljemagnaterna hade inte bara motiv och möjlighet, utan även de medel som behövdes för att undanröja spår och bevis – särskilt då all uppmärksamhet riktades mot kommunister.

Problemet med inte bara denna tes, utan även med alla teser och påståenden som rör Kennedymordet, är att dessa helt hänger på antagandet att Kennedy var den ende som skulle ha dött i Dallas den 22 november 1963. Connally överlevde trots allt av en slump. Connally borde därför granskas mycket noga och två frågor som man kanske bör börja ställa är följande: