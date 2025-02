Nya Tider avslöjar: Ulf Kristerssons personliga agenda på WEF-mötet i Davos

Genom att åberopa offentlighetsprinci­pen har Nya Tider kunnat begära ut mejlkorrespondens mellan Ulf Kristers­sons medarbetare och WEF, samt Ulf Kristerssons per­sonliga agenda. Regeringskansliet beslutade först att sekretessmarkera stora delar av materialet och endast lämna ut vissa sidor, men tack vare att vi stod på oss kunde vi till slut få ut all korrespondens.

Våra handlingar visar att Kristers­sons schema började planeras redan den 12 november, då Emma Nilsson på Sveriges ambassad i Schweiz star­tar en mejlkonversation med Elinor Blomberg och Sofia Wretler Meurke på Regeringskansliet, samt Alex Roth från WEF. Hans titel eller uppgifter i organisationen framgår inte: han undertecknar sina e-postmeddelan­den bara med ”Alex”.

”Jag ser fram emot att arbeta med er alla för att förbereda Sveriges del­tagande på WEF i januari”, avslutar Elinor Blomberg sitt första mejl till gruppen.

Alex Roth svarar med ett tillmötesgående mejl, meddelar att de är ”mycket glada” över att höra om Ulf Kristerssons deltagande, och frågar svenskarna om WEF ”internt” kan meddela att statsministern närvarar.

Elinor Blomberg svarar att Kris­tersson preliminärt bokat upp sig för WEF-deltagande men att det inte är säkert än, så WEF måste vänta. Un­der tiden börjar Alex Roth på WEF att bygga ett förslag på personlig agenda för Ulf Kristersson, vilket han skickar till svenskarna en vecka senare.

”Förslaget innehåller flera stora möjligheter: att tala i vår livesända paneldebatt Peace through Strength, tillsammans med andra europeiska stats-och regeringschefer. Att ge ett inledningstal på den traditionsenliga Europe Dinner. Att få delta på exklu­siva slutna möten [closed-door discu­ssions]. Vi ser fram emot er respons på detta förslag”, skriver Alex Roth, och tillägger, som av en händelse, att han om några dagar råkar vara i Stockholm, oklart i vilket ärende.

”Skulle ni vara tillgängliga för ett möte då? Det vore ett bra tillfälle att diskutera statsministerns agenda lite mer detaljerat”, skriver Roth.

Elinor Blomberg svarar dock att hon ska iväg på en ”affärsresa” till Asien, så de kommer överens om ett telefonsamtal istället.

Vad de talade om är inte känt. Efter samtalet skriver Roth att ”det var ett nöje att få tala med dig” och bifogar även en lista över ”stats-och regeringschefer som är bekräftade eller med stor sannolikhet deltar på vårt årsmöte i Davos”. Han ber sedan om en slutlig bekräftelse på huruvi­da Kristersson deltar eller inte. Det får han den 18 december då Elinor Blomberg skriver:

”Jag kan bekräfta statsminister Kristerssons deltagande på årsmötet i januari. Vi efterfrågar ett program för 21–22 januari. Jag kan också be­kräfta hans deltagande på paneldebatten Peace through Strength den 21 januari och på öppningsmid­dagen. Han kommer också att delta i lunchmötet How to Prevent a New, Non-cooperative Normal den 22 ja­nuari. Som vi tidigare diskuterade, har du några förslag på slutna mö­ten den 21 eller 22 januari?” skriver Blomberg.

Roth lovar att återkomma med förslag, och ber Blomberg att regist­rera statsministern i WEF:s system TopLink där olika privata möten kan bokas.

Föreslog privat möte med Klaus Schwab

Efter nyåret, den 7 januari 2025, åter­kommer Roth med ett konkret för­slag. Det lyder: ”Personligt möte med professor Schwab”.

”Professor Klaus Schwab, vår grundare och ordförande för styrel­sen, vill gärna träffa statsministern för en personlig diskussion. Kan du bekräfta om statsministern är till­gänglig?” frågar Roth och bifogar förslag på mötestider.

Men de lyckas inte hitta någon tid som passar båda, så det personliga mötet uteblir. Däremot träffas de på den slutna middagen.