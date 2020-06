TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, 55, är Världshälsoorganisationens generaldirektör sedan den 1 juli 2017. Hans medlemskap i ett marxist-leninistiskt parti och tidigare terrorstämplad organisation är liksom mycket annat ur hans mörka bakgrund okänt för den stora allmänheten. Bild: The Red Elephants

GRANSKNING

Nya Tider avslöjar: WHO-chefen Tedros Adhanoms bakgrund – Kommunist och terrorist anklagad för folkmord

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, är inte en läkare som hans doktorstitel ger sken av och han är också medlem i ett etiopiskt marxist-leninistiskt parti, som terrorstämplats av USA. Efter att kommunisterna tillskansade sig makten i Etiopen med våld besatte Tedros två ministerposter. Under dessa år drabbades befolkningen av förtryck, försvinnanden, svält, tortyr och förföljelser av oliktänkande. Nya Tider presenterar här flera häpnadsveckande och mindre smickrande detaljer om WHO- chefen som västmedia inte verkar intresserade av att rapportera om.

Vem är egentligen Tedros Adhanom som är chef för Världshälsoorganisationen, World Health Organisation (WHO)? Rådfrågar vi Wikipedia får vi följande inledande presentation: Tedros Adhanom Ghebreyesus född 3 mars 1965 är en etiopisk folkhälsoforskare och tjänsteman som har tjänstgjort sedan 2017 som generaldirektör för Världshälsoorganisationen. Tedros är den första icke-läkaren och den första afrikanen i rollen, som har godkänts av Afrikanska unionen. Han har haft två höga positioner i Etiopiens regering: hälsominister från 2005 till 2012 och utrikesminister från 2012 till 2016. Artikeln fortsätter Hela artikeln finns i pappersupplagan. Är du prenumerant kan du även logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.