Nya Tiders stora sommarguide

Folkmusikfestivaler, spelmansstämmor
Ransätersstämman, 4–7 juni
En av Sveriges mest kända, största och särpräglade spelmansstämmor. Den sticker ut även på flera andra sätt jämfört med andra stämmor. Den hålls vid Ransäters hembygdsgård, ett område med stark koppling till svensk kulturhistoria (bland annat nära Erik Gustaf Geijers födelseplats). Till skillnad från många mindre stämmor lockar Ransäter även internationella folkmusiker och besökare, vilket ger större musikalisk variation. Här finns också marknad, hantverk, folkdans och socialt umgänge i flera dagar, vilket bidrar till att det snarare är som en folkfest än bara en musikträff.
Nyckelharpsstämman, (Österbybruk/Uppsala), 13 juni (gratis)
Den största nyckelharpsstämman i Sverige, med VM. Glöm inte att den unika nyckelharpan är Sveriges nationalinstrument, har sitt ursprung i Sverige och är en symbol för den svenska folksjälen.
Degebergastämman, 13–14 juni
Skånes största spelmansstämma.
Stämmoveckan (Dalarna, olika platser), 26 juni – 5 juli
Händelsernas centrum i folkmusiksvärlden. I juni/juli varje år arrangeras ett antal sinsemellan oberoende spelmansstämmor i Hälsingland och Dalarna. Stämmobesökarna är delvis de samma och drar från plats till plats med sina dräkter, tält, husvagnar, fioler och andra instrument. Här erbjuds också en uppsjö olika kurser.
Delsbostämman är den mest traditionsbundna med procession med svenska fanor och folkdräkter, långbåtar, häst och vagn. Även Bingsjöstämman är väldigt traditionellt utförd med ovanstående inslag i. Övriga stämmor denna vecka är Norrbostämman, Tobaksspinnarstämman, Östbjörka spelmansstämma, Spelmansstämman i Boda, Leksands spelmansstämma, , samt de olika bystugedanserna. Missa inte heller Hornblåsarstämman.
Bingsjöstämman, 1 juli
Bingsjöstämman är på många sätt motsatsen till Ransäterstämman. Den är mindre ”festival”-aktig och i stället mer fokuserad på själva spelmanskulturen. Bingsjöstämman är stämman som aldrig sover, kan man säga. Det mest ikoniska med Bingsjö är att det riktiga livet börjar på kvällen och natten. Efter allspelet fylls hela byn av små grupper som spelar i vägkanter, på gårdar och i skogsbryn – det så kallade buskspelet (eller nattspelet), som kan pågå ända till gryningen. Du går runt och liksom så att säga snubblar över musik överallt i denna lilla pittoreska by (Bingsjö). Många beskriver Bingsjöstämman som något mer än en vanlig stämma – nästan som en intim och traditionsfokuserad spirituell ritual.
Delsbostämman, 3–5 juli
Delsbostämman är en av Sveriges äldsta och mest traditionsrika spelmansstämmor. Den skiljer sig från Bingsjö och Ransäter till exempel genom mer dagsprogram än nattliv, fler planerade framträdanden, tydligare uppdelning på publik/artister, och det är ofta organiserat kring spelmanslag (grupper från olika delar av landet), vilket ger en känsla av struktur och traditionell uppvisning. Stämman är även känd för sin starka koppling till folkdräkter, dans och hantverk, och det blir nästan mer som en levande kulturhistorisk uppvisning, inte bara en ren musikträff.
Bjuråkersstämman, 18–19 juli
Korrö folkmusikfestival (Småland), 23–25 juli
Definitivt inte lika traditionsbunden, men de som vill vidga vyerna och även höra lite mer modern folkmusik kan med fördel besöka denna festival. Till exempel har det fantastiska folkmusikbandet Gunnfjauns Kapell uppträtt här tidigare år. Deras ikoniska skiva Volund, med sånger som ”Andetag”, tolkar det fornnordiska Völundskvädet och är ett nordiskt mästerverk inom den moderna folkmusiken, med politiskt inkorrekta antimodernistiska teman. Notera dock att i och med (den generella) avsaknaden av den traditionella synen hos arrangörerna kan även enstaka inslag som till exempel ”klezmer och afrikanska rytmer” finnas med i repertoaren.
Urkult, (Sollefteå), 30 juli – 1 augusti
En folk-och världsmusiksfestival, som trots en vänsterorientering hos arrangörerna och en smått multikulturell prägel gällande hälften av banden, är värd att besöka. Annars missar man nämligen musikaliskt unika nordiska artister och grupper. Tidigare år uppträdde här bland andra Gåte, Ranarim, Rå, Frida Hyvönen, Slowgold och andra band som torde tilltala den nationellt sinnade. All mat som serveras på området är ekologisk. Dessutom har festivalen i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum ett festivaltåg som bjuder på livemusik och biovagn, och som kör fram och tillbaka genom halva Sverige: från Nässjö, förbi Stockholm, och ända fram till festivalen.
Dans-och spelmansstämman i Kungsträdgården (Stockholm), 17 augusti (gratis)
Svenska Folkdansringen bjuder upp till dans, fest och musik under Kulturfestivalen på scenen Strömgatan.
Vis- och trubadurfestivaler
Visfestival i Västervik (Slottsruinen i Västervik), 9–11 juli
En av Sveriges äldsta och mest klassiska visfestivaler. Missa inte Chris Kläfford, Simon Superti (”Bullerbyn är död”), Pernilla Andersson, Louise Hoffsten, The Hanging Stars (psykedelisk folkrock!), samt Staffan Hellstrand.
Stockholms visfestival, första lördagen i juli (håll utkik på hemsidan).
Holmöns visfestival (utanför Umeå), 24–26 juli
Stallarholmens visdagar, (Strängnäs/Mälsåkers slott), 14–15 augusti
Missa inte legenden Py Bäckman som ligger bakom texterna till ”Stad i ljus” och ”Gabriellas sång” samt texterna till Nordman under 90-talet. Missa inte heller Sophie Zelmani, samt dessutom den udda fågeln Anders F. Rönnblom – känd för samhällskritiska sånger som ”Europa brinner”, ”VPK och Cadillac”, ”Kalla fosterland”, ”Bakom den fina fasaden”, ”Vem har satt mina änglar i bur” med flera. Missa slutligen inte heller Petra Marklund (före detta September).
Malmö visfestival, (datum ej släppt ännu, men brukar vara den sista helgen i augusti)
Vapen-, jakt- och militariamässor
Västgård Game Fair (Kall/Åre), 31 juli – 2 augusti
Jakt-och skogsmässa i Ljungby 29 augusti
Utefest, (Järvsö), 4–6 september
Sveriges ledande friluftsfestival.
Stockholms militariamässa, hösten 2026 (exakt datum ej släppt än. Hålls ibland varje halvår)
Systemkritiska tillställningar
Vakenfestival i Färgelanda (Uddevalla), datum ej släppt än
Ett så kallat ”vaket” par, Dick och Carina Jonefelt, har drivit denna festival i några år nu, och det brukar samlas 100–200 systemkritiker, ”foliehattar”, konspirationsteoretiker och allehanda sköna personligheter, bohemer och fritänkare. Festivalen pågår under en helg och är väldigt hemtrevlig och intim, då den anordnas på parets gård och omkringliggande mark. Observera att länken går till förra årets festival, så de som är intresserade får kontakta paret (se längst ned inne i eventet) och fråga om ny länk för 2026.
Northern Light Convention (Stockholm & Malmö), 16 och 17 maj (två separata event)
Rekommenderas starkt! En bred systemkritisk internationell konferens som fokuserar på vaken och medveten politik. Anordnas av: politikern och visselblåsaren (tidigare verksam inom globala banksektorn på högsta nivå) Mads Palsvig, den vakne influencern och youtubern Michael Oddane (som nu håller på att bygga upp WakeUpTV) från WakeUpFriends/ WakeUp, Marcus Borg från Vaken.se, filosofen/youtubern/musikern/politikern Ulf Bejerstrand, samt youtubern Håkan Bergmark.
Politik och yttrandefrihet blandas med sanning och vakenhet. Här berörs också frågor som hälsa, decentraliseringsperspektiv och motstånd mot övervakningssamhället.
Deltagare/talare är bland andra:
Nils Littorin – Malmölistan
Andreas Sidkvist – MoD
Barbara Åberg – Ambition Sverige
Bo Hansson – Ambition Sverige
Lennart Matikainen – AFS
Mads Palsvig – Velstandspartiet, Danmark
Håkan Bergmark – Knapptryckarna
Johan Lindblad – Skandinavernas Republik
Radoslav & Ivelin – Velichie, Bulgarien
David Kurten – Heritage, Storbritannien
Dr Maria Hubmer-Mogg – MEHA, Österrike
Hampafestivalen (Malmö), 27–28 juni
En unik kombination där konserter blandas med kunskap och kultur. Viktigt att notera är att hampa var en så central kultur-och medicinalgröda för germanerna, att fram till sekelskiftet 1900 avbildades Germania (kontinentalgermanernas motsvarighet till Moder Svea) med hampablad slingrande runt sitt svärd, något som det Orwellianska minneshålet numera har slukat upp.
Missa inte den talangfulla conscious reggae-artisten Syster Sol, som har gjort en hel del sånger med relevanta funderingar kring dagens kommersiella och ytliga samhälle, om autenticitet, att våga tänka fritt och självständigt, att inte ingå i samhällets konformitetsnormer, att ifrågasätta maktens strukturer o.s.v. (sånger som ”Mad Mad Mad”, samt ”Ding ding värld”).
Observera att det är en viss vänsterinriktning på festivalen. Sök allianser och var öppna och ödmjuka. Tänk på att de styrande bakom kulisserna vill se alla grupper ur massorna splittrade, i strid med varandra (deras strategi är den urgamla militärstrategin ”att härska genom att söndra” – ”divide et impera”).
Rock & metal
Muskelrock (Alvesta/ Småland), 28–30 maj
Fokus på specifikt heavy metal.
Sweden Rock (Sölvesborg), 3–6 juni
Många kända band med fantastisk musik. Rockscenen attraherar i allmänhet en homogen europeisk musik och är för det mesta fri från mångkultur. Missa inte Iron Maiden (har gjort en hel del systemkritiska låtar), The Offspring (med relevant samhällskritik), gitarrlegenden Yngwie Malmsteen (känd för sin ikoniska ”I Am a Viking”), Foreigner (underbar 80-talsmusik, t. ex. ”I Wanna Know What Love Is” och ”Urgent”). Missa inte heller legenderna Saxon (med islam-kritiska textrader så som ”The Saracen heathen will soon taste our steel… To battle, to battle, the Saracen hordes” från deras klassiska hit ”Crusader”). Alestorm med sin fyndiga genre pirate metal får heller inte missas, och ej heller Wilmer X. Här framträder också Magnus Uggla (som har gjort en och annan samhällskritisk låt) och Hällas (bered er på en tripp tillbaka till 60-talet).
Månegarm Open Air (Norrtälje), 28–29 augusti
Metalfestival med inriktning på vikingametal/folkmetal, med kända band som Månegarm (med mästerverket till album Urminnes hävd, gjort i folkmusikstil). Brukar ha med legendariska band inom genren, t. ex. Vintersorg och Primordial. Hålls i Pythagoras Industrimuseum.
Andlighet & alternativ hälsa
Feelgood-festivalen (Småland), 22–24 maj
Space of love festival (Öland), 29 maj – 7 juni
AcroYoga Midsummer Festival, (Dalarna/ Hedemora), 18–21 juni
Forest Star Festival (utanför Hjo), 18–22 juni
Ängsbacka (Värmland/Molkom), 18–20 juni, 2–10 juli, 14–19 juli, 25–29 juli, 4–9 augusti, 15–20 augusti, 27–30 augusti
Har flera olika festivaler under sommarhalvåret!
Embodiment-festivalen (Småland/Mundakulla) 1–5 juli
Natural high healing festival, (Narvilinna, Finland), 2–5 juli
Festivalen Yggdrasil (Kinna), 2–6 juli
En andlig och väldigt barnvänlig (och alkoholfri) hippie-festival med visst fokus på det fornnordiska (och Moder Jord/Natur). Namnet på festivalen anspelar på YouTube-kanalen Infinite Waters kända video i ämnet (och konspirationsteorin om) Världsträdet.
Yoga Mela – International Yoga & Sacred Music Festival (Skåne/Eslöv), 11–18 juli
Rhythm of the Heart / Sju Sjöar (Mark/Kinna), 24–26 juli
Thoth Festival, (Sunnansjö) 31 juli – 2 augusti
Missa inte utomhuskonserten med Thomas di Leva! Di Leva är numera kritisk till Systemet vi lever i, och på sitt album från 2023, The hybrids, som Nya Tider recenserade i v. 16/2023, attackerar han globalism, korrupt och ljugande media, transhumanism och farorna med artificiell intelligens.
Mundekulla-festivalen 5–9 augusti
Nära Summer Gathering (Malmö), 5–9 augusti
Hälsomässa i Krusenstiernska Trädgården (Kalmar), 16 augusti
Örebro hälsomässa 29–30 augusti
HarmoniExpo (Stockholm), 24–25 oktober
Vi tar med även denna, trots att den inte hör sommaren till, då det är Sveriges största alternativmässa för kropp och själ, personlig utveckling, holistisk hälsa och spiritualitet. En slags ”alternativa hälsomässan”. Du kan läsa mer i Nya Tiders reportage från mässan i v.46/2023. Obs: Mässan hålls två gånger per år, det vill säga även kring mars/april.