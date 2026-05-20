Nya Tiders stora sommarguide

Folkmusikfestivaler, spelmansstämmor

Ransätersstämman, 4–7 juni

En av Sveriges mest kända, största och särpräglade spelmansstämmor. Den sticker ut även på flera andra sätt jämfört med andra stämmor. Den hålls vid Ransäters hembygds­gård, ett område med stark koppling till svensk kulturhistoria (bland an­nat nära Erik Gustaf Geijers födelse­plats). Till skillnad från många mindre stämmor lockar Ransäter även internationella folkmusiker och be­sökare, vilket ger större musikalisk variation. Här finns också marknad, hantverk, folkdans och socialt um­gänge i flera dagar, vilket bidrar till att det snarare är som en folkfest än bara en musikträff.

ransatersstamman.se

Nyckelharpsstämman, (Österbybruk/Uppsala), 13 juni (gratis)

Den största nyckelharpsstämman i Sverige, med VM. Glöm inte att den unika nyckelharpan är Sveri­ges nationalinstrument, har sitt ur­sprung i Sverige och är en symbol för den svenska folksjälen.

gilleochnyckelharpstamman.se

www.hembygd.se/dannemora/activities/52749

Degebergastämman, 13–14 juni

Skånes största spelmansstämma.

degebergastamman.se

Stämmoveckan (Dalarna, olika platser), 26 juni – 5 juli

Händelsernas centrum i folkmusiks­världen. I juni/juli varje år arrang­eras ett antal sinsemellan oberoende spelmansstämmor i Hälsingland och Dalarna. Stämmobesökarna är del­vis de samma och drar från plats till plats med sina dräkter, tält, husvag­nar, fioler och andra instrument. Här erbjuds också en uppsjö olika kurser.

Delsbostämman är den mest tra­ditionsbundna med procession med svenska fanor och folkdräkter, lång­båtar, häst och vagn. Även Bing­sjöstämman är väldigt traditionellt utförd med ovanstående inslag i. Öv­riga stämmor denna vecka är Norrbostämman, Tobaksspinnarstämman, Östbjörka spelmansstämma, Spel­mansstämman i Boda, Leksands spel­mansstämma, , samt de olika bystugedanserna. Mis­sa inte heller Hornblåsarstämman.

stammoveckan.se

Bingsjöstämman, 1 juli

Bingsjöstämman är på många sätt motsatsen till Ransäterstämman. Den är mindre ”festival”-aktig och i stället mer fokuserad på själva spel­manskulturen. Bingsjöstämman är stämman som aldrig sover, kan man säga. Det mest ikoniska med Bingsjö är att det riktiga livet börjar på kväl­len och natten. Efter allspelet fylls hela byn av små grupper som spelar i vägkanter, på gårdar och i skogs­bryn – det så kallade buskspelet (el­ler nattspelet), som kan pågå ända till gryningen. Du går runt och liksom så att säga snubblar över musik överallt i denna lilla pittoreska by (Bingsjö). Många beskriver Bingsjöstämman som något mer än en vanlig stämma – nästan som en intim och traditions­fokuserad spirituell ritual.

bingsjostamman.se

Delsbostämman, 3–5 juli

Delsbostämman är en av Sveriges äldsta och mest traditionsrika spel­mansstämmor. Den skiljer sig från Bingsjö och Ransäter till exempel genom mer dagsprogram än nattliv, fler planerade framträdanden, tyd­ligare uppdelning på publik/artis­ter, och det är ofta organiserat kring spelmanslag (grupper från olika de­lar av landet), vilket ger en känsla av struktur och traditionell uppvisning. Stämman är även känd för sin starka koppling till folkdräkter, dans och hantverk, och det blir nästan mer som en levande kulturhistorisk uppvis­ning, inte bara en ren musikträff.

delsbostamman.nu

Bjuråkersstämman, 18–19 juli

www.hembygd.se/bjuraker

Korrö folkmusikfestival (Småland), 23–25 juli

Definitivt inte lika traditionsbunden, men de som vill vidga vyerna och även höra lite mer modern folkmusik kan med fördel besöka denna festival. Till exempel har det fantastiska folkmusikbandet Gunnfjauns Kapell upp­trätt här tidigare år. Deras ikoniska ski­va Volund, med sånger som ”Andetag”, tolkar det fornnordiska Völundskvä­det och är ett nordiskt mästerverk inom den moderna folkmusiken, med politiskt inkorrekta antimodernistiska teman. Notera dock att i och med (den generella) avsaknaden av den tradi­tionella synen hos arrangörerna kan även enstaka inslag som till exempel ”klezmer och afrikanska rytmer” fin­nas med i repertoaren.

www.korrofestivalen.se

Urkult, (Sollefteå), 30 juli – 1 augusti

En folk-och världsmusiksfestival, som trots en vänsterorientering hos ar­rangörerna och en smått multikultu­rell prägel gällande hälften av banden, är värd att besöka. Annars missar man nämligen musikaliskt unika nord­iska artister och grupper. Tidigare år uppträdde här bland andra Gåte, Ra­narim, Rå, Frida Hyvönen, Slowgold och andra band som torde tilltala den nationellt sinnade. All mat som ser­veras på området är ekologisk. Dess­utom har festivalen i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum ett festivaltåg som bjuder på livemusik och biovagn, och som kör fram och tillbaka genom halva Sverige: från Nässjö, förbi Stock­holm, och ända fram till festivalen.

urkult.se

Dans-och spelmansstämman i Kungsträdgården (Stockholm), 17 augusti (gratis)

Svenska Folkdansringen bjuder upp till dans, fest och musik under Kultur­festivalen på scenen Strömgatan.

dansochspelmansstamma.se

Vis- och trubadurfestivaler

Visfestival i Västervik (Slottsruinen i Västervik), 9–11 juli

En av Sveriges äldsta och mest klassiska visfestivaler. Missa inte Chris Kläfford, Simon Superti (”Bullerbyn är död”), Pernilla Anders­son, Louise Hoffsten, The Hanging Stars (psykedelisk folkrock!), samt Staffan Hellstrand.

visfestivalenvastervik.se

Stockholms visfestival, första lördagen i juli (håll utkik på hemsidan).

stockholmsvisfestival.se

Holmöns visfestival (utanför Umeå), 24–26 juli

holmonsvisfestival.se

Stallarholmens visdagar, (Sträng­näs/Mälsåkers slott), 14–15 augusti

Missa inte legenden Py Bäckman som ligger bakom texterna till ”Stad i ljus” och ”Gabriellas sång” samt texterna till Nordman under 90-talet. Missa inte heller Sophie Zelmani, samt dessutom den udda fågeln Anders F. Rönnblom – känd för samhälls­kritiska sånger som ”Europa brin­ner”, ”VPK och Cadillac”, ”Kalla fos­terland”, ”Bakom den fina fasaden”, ”Vem har satt mina änglar i bur” med flera. Missa slutligen inte heller Petra Marklund (före detta September).

https://stallarholmensvisdagar.se/

Malmö visfestival, (datum ej släppt ännu, men brukar vara den sista helgen i augusti)

kulturaktiebolaget.se/evenemang/malmo-visfestival

Vapen-, jakt- och militariamässor

Västgård Game Fair (Kall/Åre), 31 juli – 2 augusti

vastgardgamefair.se

Jakt-och skogsmässa i Ljungby 29 augusti

allamassor.se/event/jakt-skogsmassa-ljungby

Utefest, (Järvsö), 4–6 september

Sveriges ledande friluftsfestival.

utefest.se

Stockholms militariamässa, hösten 2026 (exakt datum ej släppt än. Hålls ibland varje halvår)

facebook.com/militariamassan

Systemkritiska tillställningar

Vakenfestival i Färgelanda (Uddevalla), datum ej släppt än

Ett så kallat ”vaket” par, Dick och Carina Jonefelt, har drivit denna fes­tival i några år nu, och det brukar samlas 100–200 systemkritiker, ”fo­liehattar”, konspirationsteoretiker och allehanda sköna personligheter, bohemer och fritänkare. Festivalen pågår under en helg och är väldigt hemtrevlig och intim, då den anord­nas på parets gård och omkringlig­gande mark. Observera att länken går till förra årets festival, så de som är intresserade får kontakta paret (se längst ned inne i eventet) och fråga om ny länk för 2026.

facebook.com/events/597641429656722

Northern Light Convention (Stockholm & Malmö), 16 och 17 maj (två separata event)

Rekommenderas starkt! En bred sys­temkritisk internationell konferens som fokuserar på vaken och medve­ten politik. Anordnas av: politikern och visselblåsaren (tidigare verksam inom globala banksektorn på högsta nivå) Mads Palsvig, den vakne influ­encern och youtubern Michael Od­dane (som nu håller på att bygga upp WakeUpTV) från WakeUpFriends/ WakeUp, Marcus Borg från Vaken.se, filosofen/youtubern/musikern/poli­tikern Ulf Bejerstrand, samt youtu­bern Håkan Bergmark.

Politik och yttrandefrihet blandas med sanning och vakenhet. Här be­rörs också frågor som hälsa, decentraliseringsperspektiv och motstånd mot övervakningssamhället.

Deltagare/talare är bland andra:

Nils Littorin – Malmölistan

Andreas Sidkvist – MoD

Barbara Åberg – Ambition Sverige

Bo Hansson – Ambition Sverige

Lennart Matikainen – AFS

Mads Palsvig – Velstandspartiet, Danmark

Håkan Bergmark – Knapptryckarna

Johan Lindblad – Skandinavernas Republik

Radoslav & Ivelin – Velichie, Bul­garien

David Kurten – Heritage, Storbri­tannien

Dr Maria Hubmer-Mogg – MEHA, Österrike

facebook.com/share/189aEPyRqz/?mi bextid=wwXIfr

Hampafestivalen (Malmö), 27–28 juni

En unik kombination där konserter blandas med kunskap och kultur. Viktigt att notera är att hampa var en så central kultur-och medicinalgrö­da för germanerna, att fram till se­kelskiftet 1900 avbildades Germania (kontinentalgermanernas motsva­righet till Moder Svea) med hampa­blad slingrande runt sitt svärd, något som det Orwellianska minneshålet numera har slukat upp.

Missa inte den talangfulla consci­ous reggae-artisten Syster Sol, som har gjort en hel del sånger med re­levanta funderingar kring dagens kommersiella och ytliga samhälle, om autenticitet, att våga tänka fritt och självständigt, att inte ingå i samhällets konformitetsnormer, att ifrågasätta maktens strukturer o.s.v. (sånger som ”Mad Mad Mad”, samt ”Ding ding värld”).

Observera att det är en viss vän­sterinriktning på festivalen. Sök al­lianser och var öppna och ödmjuka. Tänk på att de styrande bakom kulis­serna vill se alla grupper ur massor­na splittrade, i strid med varandra (deras strategi är den urgamla mi­litärstrategin ”att härska genom att söndra” – ”divide et impera”).

hampafestivalen.xyz/

Rock & metal

Muskelrock (Alvesta/ Småland), 28–30 maj

Fokus på specifikt heavy metal.

muskelrock.com

Sweden Rock (Sölvesborg), 3–6 juni

Många kända band med fantastisk musik. Rocksce­nen attraherar i allmän­het en homogen europeisk musik och är för det mesta fri från mångkultur. Missa inte Iron Maiden (har gjort en hel del systemkritiska låtar), The Offspring (med relevant samhällskritik), gitarrlegenden Yngwie Malmsteen (känd för sin ikoniska ”I Am a Viking”), Foreigner (underbar 80-talsmusik, t. ex. ”I Wan­na Know What Love Is” och ”Urgent”). Missa inte heller legenderna Saxon (med islam-kritiska text­rader så som ”The Saracen heathen will soon taste our steel… To battle, to battle, the Saracen hordes” från deras klassiska hit ”Cru­sader”). Alestorm med sin fyndiga genre pirate metal får heller inte missas, och ej heller Wilmer X. Här framträder också Magnus Uggla (som har gjort en och annan samhällskritisk låt) och Hällas (bered er på en tripp tillbaka till 60-talet).

swedenrock.com

Månegarm Open Air (Norrtälje), 28–29 augusti

Metalfestival med inrikt­ning på vikingametal/folk­metal, med kända band som Månegarm (med mästerverket till album Urminnes hävd, gjort i folk­musikstil). Brukar ha med legendariska band inom genren, t. ex. Vintersorg och Primordial. Hålls i Py­thagoras Industrimuseum.

manegarmopenair.se

Andlighet & alternativ hälsa

Feelgood-festivalen (Småland), 22–24 maj

feelgoodfestival.se

Space of love festival (Öland), 29 maj – 7 juni

spaceoflove.nu

AcroYoga Midsummer Festival, (Dalarna/ Hedemora), 18–21 juni

acroyogastockholm.com/workshops/acroyoga-midsummer-festival-18-21-june

Forest Star Festival (utanför Hjo), 18–22 juni

foreststar.se

Ängsbacka (Värmland/Molkom), 18–20 juni, 2–10 juli, 14–19 juli, 25–29 juli, 4–9 augusti, 15–20 augusti, 27–30 augusti

Har flera olika festivaler under sommarhalvåret!

angsbacka.com

Embodiment-festivalen (Småland/Mundakulla) 1–5 juli

mundekulla.se/sv/embodimentfestival

Natural high healing festival, (Narvilinna, Finland), 2–5 juli

naturalhighfestival.com

Festivalen Yggdrasil (Kinna), 2–6 juli

En andlig och väldigt barn­vänlig (och alkoholfri) hip­pie-festival med visst fokus på det fornnordiska (och Moder Jord/Natur). Nam­net på festivalen anspelar på YouTube-kanalen Infi­nite Waters kända video i ämnet (och konspirations­teorin om) Världsträdet.

instagram.com/festivalen_yggdrasil

Yoga Mela – Internatio­nal Yoga & Sacred Music Festival (Skåne/Eslöv), 11–18 juli

yogamela.org

Rhythm of the Heart / Sju Sjöar (Mark/Kinna), 24–26 juli

sjusjoar.se/rhythm-of-the-heart-24-26-juli-2026

Thoth Festival, (Sunnansjö) 31 juli – 2 augusti

Missa inte utomhuskonser­ten med Thomas di Leva! Di Leva är numera kri­tisk till Systemet vi lever i, och på sitt album från 2023, The hybrids, som Nya Tider recenserade i v. 16/2023, attackerar han globalism, korrupt och ljugande media, transhu­manism och farorna med artificiell intelligens.

finndinkraft.se/thoth-festival

Mundekulla-festivalen 5–9 augusti

mundekulla.se/sv/mundekullafestivalen

Nära Summer Gathering (Malmö), 5–9 augusti

relateranara.se/nara-summer-festival

Hälsomässa i Krusenstiernska Trädgården (Kalmar), 16 augusti

kalmar.se/uppleva-och-gora/motesplatser-for-alla/krusenstiernska-garden/arkiv/evenemang/evenemang—krusenstiernska-garden/2025-08-16-halsomassa-pa-krusenstiernska-garden.html

Örebro hälsomässa 29–30 augusti

halsomassaorebro.se

HarmoniExpo (Stockholm), 24–25 oktober

Vi tar med även denna, trots att den inte hör som­maren till, då det är Sveri­ges största alternativmässa för kropp och själ, person­lig utveckling, holistisk hälsa och spiritualitet. En slags ”alternativa hälso­mässan”. Du kan läsa mer i Nya Tiders reportage från mässan i v.46/2023. Obs: Mässan hålls två gånger per år, det vill säga även kring mars/april.