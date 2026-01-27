Nya uppgifter: CIA ligger bakom Ukrainas drönarkrig – med Trumps godkännande

Under natten till den 29 december avfy­rades enligt ryska uppgifter 91 lång­distansdrönare från Ukraina mot en byggnad i ryska Nov­gorod. Byggnaden ägs av den ryska staten och används som residens för Ryska federationens president. Vla­dimir Putin befann sig vid tillfället för attacken inte i byggnaden. Enligt flera rapporter har presidenten dock alltmer börjat föredra residensen, som ligger naturskönt vid sjön Uz­hin i Valdaj-området. Inledningsvis förnekade både Kiev och CIA att nå­gon attack överhuvudtaget ägt rum, men när Ryssland överlämnade ett fragment från en av de nedskjutna drönarna till en amerikansk militärattaché i Moskva kom USA:s pre­sident Donald Trump plötsligt att medge att det skett en drönarattack ”i närheten”.

– Jag tror inte att attacken [mot Putins residens] skedde. Det skedde något i närheten, men det hade inget med detta att göra, sa Trump till en reporter ombord på Air Force One.

Ett dygn senare publicerade New York Times en lång artikel som sam­manfattar spelet bakom kulisserna kring Ukraina sedan Trumps tillträ­de som president förra året. Bakom artikeln ligger Adam Entous, tidning­ens specialist på underrättelsevärl­den, som i över ett år intervjuat fler än 300 regerings-, militär-och under­rättelseföreträdare i Ukraina, USA, Storbritannien och EU. Entous målar upp en administration djupt splitt­rad i Ukrainafrågan, där aktörer som vicepresident JD Vance och försvars­minister Pete Hegseth arbetar för att minska Washingtons investeringar i kriget medan gamla generaler och personer som Keith Kellogg gjort allt för att påverka Trump i en mer proukrainsk och militant riktning.

År 2024 publicerade Entous en artikel som avslöjade hur CIA sedan omkring 2014 varit med och byggt upp ett nätverk av hemliga under­rättelsebaser i Ukraina, bland annat nära den ryska gränsen, som an­vänts för signalspaning, underrät­telseinhämtning och samarbete med ukrainska säkerhetstjänster. CIA:s täta samarbete med ukrainsk under­rättelsetjänst var så framgångsrik att Bidenadministrationen stegvis lyfte restriktioner och gav CIA större mandat att dela underrättelser som Ukraina kunde använda i strid och under mer icke-konventionella at­tacker.

I den nya artikeln framgår att CIA:s operationer i Ukraina inte bara överlevt inbördeskriget inom Trumps administration, utan även intensifierats. Medan Trump utåt kritiserat Bidens beslut att godkänna attacker med amerikanska långdis­tansvapensystem mot ryskt territo­rium har han samtidigt gett tummen upp för CIA:s drönarkrig i Ukraina.

USA bakom ny ukrainsk drönarstrategi

När Trump misslyckades med att få till en snabb vapenvila under våren 2025 fick han i stället acceptera en begränsad ”energisektorvapenvila”, där Ryssland och Ukraina lovade att under 30 dagar avstå attacker mot varandras energiinfrastruktur. Inom bara några veckor började båda si­dor anklaga varandra för att bryta överenskommelsen.

Parallellt arbetade CIA och le­dande amerikanska militärer, enligt Entous källor, fram en ny strategi för ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. En CIA-expert hade identifierat en specifik typ av rör­koppling i raffinaderierna som var så svår att ersätta eller reparera att en lyckad träff kunde slå ut en an­läggning i veckor.

När CIA-chefen John Ratcliffe presenterade strategin för Trump blev presidenten enligt Entous käl­lor imponerad. ”Presidenten tycktes lyssna på honom; de spelade ofta golf tillsammans på söndagar”, skriver han. Enligt amerikanska tjänstemän berömde Trump USA:s hemliga roll i slagen mot Rysslands energisektor, eftersom den gav honom ”förnek­barhet och hävstång” gentemot Vla­dimir Putin.

Trump gav också grönt ljus för att CIA skulle bistå Ukraina med drö­narattacker mot fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta – handelsfar­tyg som enligt USA används för att kringgå sanktioner – i Svarta havet och Medelhavet.

Samtidigt har Trump offentligt fortsatt att betona hur USA försöker undvika eskalering genom att inte förse Ukraina med långdistansvapen som kan slå till mot mål långt inne i Ryssland.

Men det är som sagt bara på ytan. I den mäktiga Washingtonbaserade tankesmedjan Center for Strategic & International Studies podcast ”Rus­sian Roulette” utvecklar Adam En­tous vad hans källor berättar om det han beskriver som Trumps och CIA:s ”mycket intensiva samarbete med Ukrainas militära underrättelse­tjänst och med SBU” – ett samarbete som började blomstra redan under Trumps första mandatperiod.

– När Pompeo och senare Gina Haspel var CIA-chefer blomstrade relationerna verkligen. De började under Obama, men växte under Trump, och fortsatte att växa även under Biden, säger han.

Enligt Entous hade CIA stora svå­righeter att rekrytera agenter inne i Ryssland, då FSB har en väldigt ef­fektiv kontraspionageoperation mot amerikaner i Moskva. För ryssar är det dessutom ett stort steg att lämna över information till en amerikan och mycket enklare att tala med en ukrainare.

– Att ge information till en ukrai­nare man gått på universitetet eller militärakademin med är bara ett samtal mellan vänner, berättar han.

– CIA insåg att man hade något mycket värdefullt med ukrainarna. De kunde göra sådant som CIA hade stora svårigheter med, särskilt när det gällde mänskliga källor.