Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Presidentens residens i Novgorod attackerades den 29 december av 91 långdistansdrönare från Ukraina. Det finns ett presidentresidens i flera viktiga regioner runtom i det stora landet, men detta är speciellt då det dels är ett av Putins huvudregionsresidenser, men främst för att det dubblerar som kommandocentral vid ett kärnvapenkrig. Foto: Anti-Corruption Agency

Nya uppgifter: CIA ligger bakom Ukrainas drönarkrig – med Trumps godkännande

  • , 01:05
UTRIKES
För ett år sedan hävdade Trump att han skulle ordna fred i Ukraina och att den amerikanska eskaleringen mot Ryssland skulle upphöra. Men dagen efter att Vladimir Putin personligen informerat Donald Trump om en massiv drönarattack nära sitt residens kom avslöjandet som skakade bilden av USA:s roll i kriget: CIA ligger bakom Ukrainas drönarkrig mot ryskt territorium – med Trumps godkännande.

Under natten till den 29 december avfy­rades enligt ryska uppgifter 91 lång­distansdrönare från Ukraina mot en byggnad i ryska Nov­gorod. Byggnaden ägs av den ryska staten och används som residens för Ryska federationens president. Vla­dimir Putin befann sig vid tillfället för attacken inte i byggnaden. Enligt flera rapporter har presidenten dock alltmer börjat föredra residensen, som ligger naturskönt vid sjön Uz­hin i Valdaj-området. Inledningsvis förnekade både Kiev och CIA att nå­gon attack överhuvudtaget ägt rum, men när Ryssland överlämnade ett fragment från en av de nedskjutna drönarna till en amerikansk militärattaché i Moskva kom USA:s pre­sident Donald Trump plötsligt att medge att det skett en drönarattack ”i närheten”.

– Jag tror inte att attacken [mot Putins residens] skedde. Det skedde något i närheten, men det hade inget med detta att göra, sa Trump till en reporter ombord på Air Force One.

Ett dygn senare publicerade New York Times en lång artikel som sam­manfattar spelet bakom kulisserna kring Ukraina sedan Trumps tillträ­de som president förra året. Bakom artikeln ligger Adam Entous, tidning­ens specialist på underrättelsevärl­den, som i över ett år intervjuat fler än 300 regerings-, militär-och under­rättelseföreträdare i Ukraina, USA, Storbritannien och EU. Entous målar upp en administration djupt splitt­rad i Ukrainafrågan, där aktörer som vicepresident JD Vance och försvars­minister Pete Hegseth arbetar för att minska Washingtons investeringar i kriget medan gamla generaler och personer som Keith Kellogg gjort allt för att påverka Trump i en mer proukrainsk och militant riktning.

Donald Trump lovade fred i Ukraina och bedyrade att han ville stoppa dödandet. Men väl i Vita huset har han uppmuntrat CIA att hjälpa ukrainsk säkerhetstjänst att slå till mot mål djupt inne i Ryssland – inte sällan civila sådana. Foto: Rawpixel

 

År 2024 publicerade Entous en artikel som avslöjade hur CIA sedan omkring 2014 varit med och byggt upp ett nätverk av hemliga under­rättelsebaser i Ukraina, bland annat nära den ryska gränsen, som an­vänts för signalspaning, underrät­telseinhämtning och samarbete med ukrainska säkerhetstjänster. CIA:s täta samarbete med ukrainsk under­rättelsetjänst var så framgångsrik att Bidenadministrationen stegvis lyfte restriktioner och gav CIA större mandat att dela underrättelser som Ukraina kunde använda i strid och under mer icke-konventionella at­tacker.

I den nya artikeln framgår att CIA:s operationer i Ukraina inte bara överlevt inbördeskriget inom Trumps administration, utan även intensifierats. Medan Trump utåt kritiserat Bidens beslut att godkänna attacker med amerikanska långdis­tansvapensystem mot ryskt territo­rium har han samtidigt gett tummen upp för CIA:s drönarkrig i Ukraina.

Adam Entous är en amerikansk undersökande journalist med inriktning på nationell säkerhet, underrättelsetjänster, militär strategi och geopolitik. Idag arbetar han på New York Times, där han gjort sig känd för långa analytiska artiklar och intensiva reportage som bygger på samtal och intervjuer med beslutsfattare och tjänstemän. Han har skrivit en rad djupgående artiklar om spelet bakom USA:s Ukrainapolitik. För ändamålet har han intervjuat över 300 högt uppsatta källor i en rad länder. Förutom New York Times har han även arbetat på flera av de stora tidningarna som har djupa band med makteliten i Washington som Wall Street Journal och Washington Post. Under tiden på Washington Post var hans artiklar avgörande för att sprida narrativet om rysk inblandning i presidentvalet 2015. Foto: New York Times

 

USA bakom ny ukrainsk drönarstrategi

När Trump misslyckades med att få till en snabb vapenvila under våren 2025 fick han i stället acceptera en begränsad ”energisektorvapenvila”, där Ryssland och Ukraina lovade att under 30 dagar avstå attacker mot varandras energiinfrastruktur. Inom bara några veckor började båda si­dor anklaga varandra för att bryta överenskommelsen.

Parallellt arbetade CIA och le­dande amerikanska militärer, enligt Entous källor, fram en ny strategi för ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. En CIA-expert hade identifierat en specifik typ av rör­koppling i raffinaderierna som var så svår att ersätta eller reparera att en lyckad träff kunde slå ut en an­läggning i veckor.

Igor Kostjukov (t.v.), chef för Rysslands militära underrättelsetjänst GRU, överlämnar en styrenhet tillhörande en nedskjuten ukrainsk drönare samt dekrypterad navigationsdata till en representant för USA:s militärattaché i Moskva. Datan bevisar enligt Rysslands försvarsministerium att Ukraina försökt att attackera Putins residens i Novgorod. Att båda nationerna gick med på att göra detta tillfälle publikt visar att de kommit överens om att visa att de drar åt samma håll. Samtidigt tyder allt på att USA redan har känt till drönarnas inprogrammerade färdväg även utan Rysslands hjälp. Foto: Rysslands försvarsministerium

 

När CIA-chefen John Ratcliffe presenterade strategin för Trump blev presidenten enligt Entous käl­lor imponerad. ”Presidenten tycktes lyssna på honom; de spelade ofta golf tillsammans på söndagar”, skriver han. Enligt amerikanska tjänstemän berömde Trump USA:s hemliga roll i slagen mot Rysslands energisektor, eftersom den gav honom ”förnek­barhet och hävstång” gentemot Vla­dimir Putin.

Trump gav också grönt ljus för att CIA skulle bistå Ukraina med drö­narattacker mot fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta – handelsfar­tyg som enligt USA används för att kringgå sanktioner – i Svarta havet och Medelhavet.

Politisk spelplan. Precis som många andra mäktiga män har CIA-chefen John Ratcliffe använt golfbanan för att påverka Donald Trump. Foto: ciadirector/Instagram

 

Samtidigt har Trump offentligt fortsatt att betona hur USA försöker undvika eskalering genom att inte förse Ukraina med långdistansvapen som kan slå till mot mål långt inne i Ryssland.

Men det är som sagt bara på ytan. I den mäktiga Washingtonbaserade tankesmedjan Center for Strategic & International Studies podcast ”Rus­sian Roulette” utvecklar Adam En­tous vad hans källor berättar om det han beskriver som Trumps och CIA:s ”mycket intensiva samarbete med Ukrainas militära underrättelse­tjänst och med SBU” – ett samarbete som började blomstra redan under Trumps första mandatperiod.

– När Pompeo och senare Gina Haspel var CIA-chefer blomstrade relationerna verkligen. De började under Obama, men växte under Trump, och fortsatte att växa även under Biden, säger han.

När Pompeo och senare Gina Haspel var CIA-chefer blomstrade relationerna verkligen. De började under Obama, men växte under Trump, och fortsatte att växa även under Biden.

– Adam Entous, New York Times

Enligt Entous hade CIA stora svå­righeter att rekrytera agenter inne i Ryssland, då FSB har en väldigt ef­fektiv kontraspionageoperation mot amerikaner i Moskva. För ryssar är det dessutom ett stort steg att lämna över information till en amerikan och mycket enklare att tala med en ukrainare.

– Att ge information till en ukrai­nare man gått på universitetet eller militärakademin med är bara ett samtal mellan vänner, berättar han.

– CIA insåg att man hade något mycket värdefullt med ukrainarna. De kunde göra sådant som CIA hade stora svårigheter med, särskilt när det gällde mänskliga källor.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 01:05

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

januari 27, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”
SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”

Free West Media

From Climate Hysteria to AI Overlords: The Energy Trap of Control
What is left of America?
Dismantling the International Order

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.