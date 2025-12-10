Nya uppgifter: Epstein och Israel: Ett globalt nätverk av politik, underrättelser och pengar

Med hjälp av läckta mejl och Epsteins personliga kalender – som nyligen offentliggjorts av den amerikanska kongressen – har Drop Site News kunnat kartlägga en rad hittills okända kopplingar mellan pedofilhallicken och Israel. Bandens tyngdpunkt går via Israels tidigare premiärminister Ehud Barak, vars e-post nyligen publicerades efter en hackerattack utförd av den propalestinska gruppen Handala.
Den israeliske toppolitikerns kontakt med Epstein har länge varit känd, även om detaljerna varit oklara. Klart är dock att Virginia Giuffre – som fram till sin död ansågs vara nyckelvittnet till Epsteins sexualbrottslighet – har hävdat att hon tvingats till sex med Barak under sin tid med Epstein. I privata anteckningar har Giuffre dessutom skrivit om ett ”sadistiskt överfall” mot en icke namngiven 15-årig flicka som Barak ska ha gjort under ett besök hos Epstein.
Barak har konsekvent förnekat att han kände till Epsteins kriminella verksamhet och hävdar att alla gemensamma investeringar och affärer gjordes i egenskap av ”privatperson”. Men det nya materialet visar bland annat hur Epstein återkommande agerade som inofficiell mellanhand åt Barak – nästan uteslutande i frågor som rörde israeliska säkerhetsintressen internationellt – samtidigt som Epstein hjälpte honom att tjäna pengar på kontakterna.
I materialet framgår dessutom hur en israelisk underrättelseofficer använde Epsteins lägenhet på Manhattan som bostad och bas för sina operationer när han besökte New York. Genom fyra separata avslöjanden framträder ett mönster som sträcker sig över flera kontinenter och berör flera typer av underrättelserelaterade projekt och internationella affärer.
Epstein och Ehud Barak
Epsteins Israel-kopplingar är väldokumenterade: donationer till proisraeliska organisationer, täta möten med Ehud Barak (minst 36 dokumenterade träffar efter 2008) och Ghislaine Maxwells far Robert Maxwell – en förment brittisk affärsman och politiker som år 1991 fick en statsmannaliknande begravning i Israel och hyllades av dåvarande premiärminister Yitzhak Shamir för att ha gjort ”mer än vad som kan sägas öppet” för staten Israel.
Genom en omfattande läcka av Ehud Baraks e-post har Drop Site News nu lyckats återskapa en bild av hur den israeliske toppolitikern – som var premiärminister mellan 1999–2001 – kunde använda Jeffrey Epsteins politiska nätverk och finanser för att navigera den globala politiska spelplanen.
I april 2013, knappt en månad efter att Barak hade avgått som försvarsminister, reste han till Mongoliet i en inofficiell och något luddig roll med
koppling till Israels försvarsindustri. Inför resan hade Barak flera möten med Epstein i New York, och väl på plats fortsatte kontakten mellan dem nästan dagligen via e-post och telefon.
Tonen är vänlig och informell och meddelandena växlar mellan privata skämt, förtroliga redogörelser och strategiska upplägg för affärer och geopolitik. Bland annat skickade Barak ett foto av sig själv ridandes på en tvåpucklig kamel i Gobiöknen.
Redan dagen därpå jagar han Epstein i ett betydligt mer seriöst ärende.
”Jag kan inte nå dig på något telefonnummer. Snälla försök ringa mig. Om cirka en timme kommer jag att börja ha möten här, det kommer att bli mer komplicerat”, skriver Barak till Epstein den 26 april. I mejlkorrespondensen är det återkommande Epstein som ger vägledning i hur Barak ska agera i Mongoliet, när han försöker balansera Israels säkerhetsintressen med sina egna privata affärsmöjligheter.
På Baraks begäran skickades en Jericho-pistol från Israel Weapon Industries som gåva till sekreteraren för Mongoliets nationella säkerhetsråd – ett tydligt exempel på vilken typ av säkerhetspolitisk resa som Epstein koordinerade från New York. Vid ett senare tillfälle deltog Epstein även själv, via telefon, tillsammans med Barak i ett möte med president Tsakhiagiin Elbegdorj och hans rådgivande kommitté.
Ytterligare en detalj från Baraks resa till Mongoliet som sticker ut är en mejlkonversation där han får råd av Epstein för hur han kan omvandla sina nya kontakter till ”kontanter”. Epsteins råd är att utnyttja pågående internationella kriser.
”Med oroligheterna som exploderar i Ukraina, Syrien, Somalia, Libyen och med makthavarnas desperation – är inte det här perfekt för dig?” skriver Epstein, varpå Barak svarar:
”Du har rätt på sätt och vis. Men det är inte enkelt att omvandla det till ett kassaflöde. Ett ämne för lördag.”
Mediemanipulationer och bakkanalen till Kreml under Syrienkriget
Ehud Barak har under sin karriär varit både premiärminister, försvars- och utrikesminister samt haft toppositioner inom den israeliska militären IDF och militär underrättelsetjänst. Trots detta visar läckta mejl hur han regelbundet vänder sig till Jeffrey Epstein – en till synes amerikansk finansman utan officiell politisk eller diplomatisk roll – för rådgivning i känsliga internationella frågor.
Ett centralt inslag i korrespondensen är Baraks och Epsteins försök att få stormakterna att anta en Syrienpolitik som följer Israels intressen: att få bort Assad. Vägen som stakas ut av Epstein är att rikta påverkansoperationen mot Kreml, då USA:s dåvarande president Barack Obama inte ville riskera ett nytt Irak-fiasko. Putins stöd för Assad var en avgörande faktor för att den hårt pressade Assads internationella legitimitet inte skulle kollapsa.
Enklaste vägen till Putin gick, enligt Epstein, via den israelisk-ryske oligarken Viktor Vekselberg och hans bolag Renova. Mejlen visar hur Epstein detaljstyrde Baraks förhandlingar – som slutade med att Barak blev strategisk konsult för bolaget med ett förskott på en miljon dollar i fickan.
”Gå inte till nummer 1 [Mossads chef, NyT. anm.] för snabbt. Jag förstår mer nu så vi bör prata”, skriver Epstein när Barak ivrigt vill rapportera framgången till den israeliska underrättelsetjänsten.
Planen mynnar även ut i debattartikeln ”The Kremlin Holds the Keys”, där Barak argumenterar för att Ryssland ska ta kommandot och få Assad att avgå. Utkastet refuseras av samtliga stora amerikanska tidningar men publiceras till slut i The Telegraph. Budskapet är tydligt: Washington kan slippa ett nytt Mellanösternkrig – bara man låter Putin ta både äran och ansvaret.
Efter att Barak redan skickat in sin version kommer Epstein med ett eget, aggressivt omarbetat utkast – fullt av stavfel och med betydligt hårdare formuleringar mot Obamas ”återhållsamma” utrikespolitik. Epsteins version får rubriken ”Wait Until It’s Too Late”, ett tydligt uttryck för den israeliska frustrationen över att Washington inte agerar tillräckligt snabbt i Israels intressen.
Epstein och Israels man på Manhattan
I februari 2013 var Ehud Barak fortfarande Israels försvarsminister. Hans närmaste medarbetare, överstelöjtnant Yoni Koren – med bakgrund i hemliga operationer inom den militära underrättelsetjänsten – tjänstgjorde då som kanslichef på försvarsdepartementet och som Baraks förtrogne.
Genom att jämföra Epsteins nyligen offentliggjorda kalendrar med Baraks läckta mejl visar Drop Site News att Koren vid minst tre separata tillfällen mellan 2013 och 2015 bodde veckor i sträck i Epsteins lyxlägenhet på East 71st Street i New York. Under dessa vistelser i den flotta bostaden, bara ett kvarter från Central Park på Upper East Side, ägnade Koren sig enligt Drop Site åt både ”officiella och inofficiella uppdrag”.
Epstein var alltså värd för en aktiv israelisk underrättelseofficer – som under den första vistelsen fortfarande var byråchef vid Israels försvarsdepartement – samtidigt som Epstein själv redan var dömd sexualförbrytare och föremål för flera pågående utredningar om människohandel och övergrepp mot minderåriga.
Även om det inte går att fastställa en fullständig tidslinje för vad Koren gjorde i New York visar Baraks mejl med både honom och Epstein att vistelserna inte var några privata semesterresor. Dessutom bekräftar dokumenten att Korens boende hos Epstein sammanföll med Baraks tid som försvarsminister, i strid med Baraks tidigare påstående att hans kontakter med Epstein inleddes först efter att han lämnat regeringen och att han agerade privat.
Ännu mer anmärkningsvärt är att Korens roll som inofficiell kontakt till israelisk säkerhetstjänst fortsatte långt efter Baraks avgång från regeringen.
I december 2014 – när Barak formellt var ”privatperson” – ordnade Koren dessutom en specialarrangerad rundtur i Vita huset och Pentagon för Barak och hans barnbarn, via kontakter i kretsen kring den tidigare CIA-chefen och försvarsministern Leon Panetta och dennes stabschef Jeremy Bash. Även här framgår hur Korens underrättelsenätverk och kopplingen till Epstein fortsatte att öppna dörrar väldigt högt upp för Barak.
Den märkliga hörlursoperationen
Den märkligaste episoden i Koren-materialet inträffar i februari 2015, då Barak och Epstein först träffas i New York och Barak några dagar senare skickar ett mejl med rubriken ”Yoni acc. Info” – med kontouppgifter till ett Citibank-konto som står på namnet ”Itzhak Koren”. Kort därefter får Koren detaljerade instruktioner av Barak som låter hämtade direkt ur en spionroman:
Hej Yoni,
Paketet kommer att ligga och vänta på dig från måndag morgon i receptionen på Hyatt Hotel på 517 Lexington Av. (48:e gatan och Lexington). Telefon: 212 838 1234.
I paketet hittar du ett par röda Beats Studio WiFi-hörlurar som jag köpte den 24 februari i Apple Store på 67:e gatan och Broadway (West Side, nära Lincoln Center). De kostade 379 dollar. Du kan lämna tillbaka dem senast den 8 mars.
I den röda lådan ligger också ett kuvert med kvittot/fakturan för köpet. För att kunna få pengarna tillbaka kontant ligger även mitt kreditkort som användes vid betalningen i kuvertet.
Skicka gärna ett mejl när du har hämtat paketet på hotellet. Och lämna helst tillbaka hörlurarna i samma Apple Store.
Tack & bästa hälsningar
Ehud