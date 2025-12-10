Nya uppgifter: Epstein och Israel: Ett globalt nätverk av politik, underrättelser och pengar

Med hjälp av läckta mejl och Epsteins personliga kalen­der – som nyligen offentliggjorts av den amerikanska kongressen – har Drop Site News kunnat kartlägga en rad hittills okända kopplingar mellan pedofilhallicken och Israel. Bandens tyngdpunkt går via Israels tidigare premiärminister Ehud Barak, vars e-post nyligen publicerades efter en hackerattack utförd av den pro­palestinska gruppen Handala.

Den israeliske toppolitikerns kon­takt med Epstein har länge varit känd, även om detaljerna varit okla­ra. Klart är dock att Virginia Giuffre – som fram till sin död ansågs vara nyckelvittnet till Epsteins sexualbrottslighet – har hävdat att hon tvingats till sex med Barak under sin tid med Epstein. I privata anteck­ningar har Giuffre dessutom skrivit om ett ”sadistiskt överfall” mot en icke namngiven 15-årig flicka som Barak ska ha gjort under ett besök hos Epstein.

Barak har konsekvent förnekat att han kände till Epsteins krimi­nella verksamhet och hävdar att alla gemensamma investeringar och affärer gjordes i egenskap av ”pri­vatperson”. Men det nya materialet visar bland annat hur Epstein åter­kommande agerade som inofficiell mellanhand åt Barak – nästan uteslu­tande i frågor som rörde israeliska säkerhetsintressen internationellt – samtidigt som Epstein hjälpte honom att tjäna pengar på kontakterna.

I materialet framgår dessutom hur en israelisk underrättelseofficer använde Epsteins lägenhet på Man­hattan som bostad och bas för sina operationer när han besökte New York. Genom fyra separata avslö­janden framträder ett mönster som sträcker sig över flera kontinenter och berör flera typer av underrättel­serelaterade projekt och internatio­nella affärer.

Epstein och Ehud Barak

Epsteins Israel-kopplingar är väldokumenterade: donationer till proisraeliska organisationer, täta möten med Ehud Barak (minst 36 dokumenterade träffar efter 2008) och Ghislaine Maxwells far Robert Maxwell – en förment brittisk affärs­man och politiker som år 1991 fick en statsmannaliknande begravning i Israel och hyllades av dåvarande premiärminister Yitzhak Shamir för att ha gjort ”mer än vad som kan sä­gas öppet” för staten Israel.

Genom en omfattande läcka av Ehud Baraks e-post har Drop Site News nu lyckats återskapa en bild av hur den israeliske toppolitikern – som var premiärminister mellan 1999–2001 – kunde använda Jeffrey Epsteins politiska nätverk och finan­ser för att navigera den globala poli­tiska spelplanen.

I april 2013, knappt en månad efter att Barak hade avgått som försvars­minister, reste han till Mongoliet i en inofficiell och något luddig roll med

koppling till Israels försvarsindustri. Inför resan hade Barak flera möten med Epstein i New York, och väl på plats fortsatte kontakten mellan dem nästan dagligen via e-post och tele­fon.

Tonen är vänlig och informell och meddelandena växlar mellan pri­vata skämt, förtroliga redogörelser och strategiska upplägg för affärer och geopolitik. Bland annat skickade Barak ett foto av sig själv ridandes på en tvåpucklig kamel i Gobiöknen.

Redan dagen därpå jagar han Epstein i ett betydligt mer seriöst ärende.

”Jag kan inte nå dig på något tele­fonnummer. Snälla försök ringa mig. Om cirka en timme kommer jag att börja ha möten här, det kommer att bli mer komplicerat”, skriver Barak till Epstein den 26 april. I mejlkor­respondensen är det återkommande Epstein som ger vägledning i hur Ba­rak ska agera i Mongoliet, när han försöker balansera Israels säkerhets­intressen med sina egna privata af­färsmöjligheter.

På Baraks begäran skickades en Jericho-pistol från Israel Weapon Industries som gåva till sekretera­ren för Mongoliets nationella sä­kerhetsråd – ett tydligt exempel på vilken typ av säkerhetspolitisk resa som Epstein koordinerade från New York. Vid ett senare tillfälle deltog Epstein även själv, via telefon, till­sammans med Barak i ett möte med president Tsakhiagiin Elbegdorj och hans rådgivande kommitté.

Ytterligare en detalj från Baraks resa till Mongoliet som sticker ut är en mejlkonversation där han får råd av Epstein för hur han kan omvand­la sina nya kontakter till ”kontanter”. Epsteins råd är att utnyttja pågående internationella kriser.

”Med oroligheterna som explode­rar i Ukraina, Syrien, Somalia, Liby­en och med makthavarnas despera­tion – är inte det här perfekt för dig?” skriver Epstein, varpå Barak svarar:

”Du har rätt på sätt och vis. Men det är inte enkelt att omvandla det till ett kassaflöde. Ett ämne för lör­dag.”

Mediemanipulationer och bakkanalen till Kreml under Syrienkriget

Ehud Barak har under sin karriär varit både premiärminister, för­svars- och utrikesminister samt haft toppositioner inom den israeliska militären IDF och militär underrät­telsetjänst. Trots detta visar läckta mejl hur han regelbundet vänder sig till Jeffrey Epstein – en till synes amerikansk finansman utan officiell politisk eller diplomatisk roll – för rådgivning i känsliga internationella frågor.

Ett centralt inslag i korresponden­sen är Baraks och Epsteins försök att få stormakterna att anta en Syrien­politik som följer Israels intressen: att få bort Assad. Vägen som stakas ut av Epstein är att rikta påverkansoperationen mot Kreml, då USA:s dåvarande president Barack Obama inte ville riskera ett nytt Irak-fiasko. Putins stöd för Assad var en avgö­rande faktor för att den hårt pressa­de Assads internationella legitimitet inte skulle kollapsa.

Enklaste vägen till Putin gick, en­ligt Epstein, via den israelisk-ryske oligarken Viktor Vekselberg och hans bolag Renova. Mejlen visar hur Epstein detaljstyrde Baraks förhand­lingar – som slutade med att Barak blev strategisk konsult för bolaget med ett förskott på en miljon dollar i fickan.

”Gå inte till nummer 1 [Mossads chef, NyT. anm.] för snabbt. Jag för­står mer nu så vi bör prata”, skriver Epstein när Barak ivrigt vill rappor­tera framgången till den israeliska underrättelsetjänsten.

Planen mynnar även ut i debatt­artikeln ”The Kremlin Holds the Keys”, där Barak argumenterar för att Ryssland ska ta kommandot och få Assad att avgå. Utkastet refuse­ras av samtliga stora amerikanska tidningar men publiceras till slut i The Telegraph. Budskapet är tydligt: Washington kan slippa ett nytt Mel­lanösternkrig – bara man låter Putin ta både äran och ansvaret.

Efter att Barak redan skickat in sin version kommer Epstein med ett eget, aggressivt omarbetat utkast – fullt av stavfel och med betydligt hårdare formuleringar mot Oba­mas ”återhållsamma” utrikespolitik. Epsteins version får rubriken ”Wait Until It’s Too Late”, ett tydligt uttryck för den israeliska frustrationen över att Washington inte agerar tillräck­ligt snabbt i Israels intressen.

Epstein och Israels man på Manhattan

I februari 2013 var Ehud Barak fortfarande Israels försvarsminis­ter. Hans närmaste medarbetare, överstelöjtnant Yoni Koren – med bakgrund i hemliga operationer inom den militära underrättelse­tjänsten – tjänstgjorde då som kanslichef på försvarsdepartementet och som Baraks förtrogne.

Genom att jämföra Epsteins nyli­gen offentliggjorda kalendrar med Baraks läckta mejl visar Drop Site News att Koren vid minst tre separata tillfällen mellan 2013 och 2015 bodde veckor i sträck i Epsteins lyxlägenhet på East 71st Street i New York. Under dessa vistelser i den flotta bostaden, bara ett kvarter från Central Park på Upper East Side, ägnade Koren sig enligt Drop Site åt både ”officiella och inofficiella uppdrag”.

Epstein var alltså värd för en aktiv israelisk underrättelseofficer – som under den första vistelsen fortfaran­de var byråchef vid Israels försvars­departement – samtidigt som Epstein själv redan var dömd sexualförbry­tare och föremål för flera pågående utredningar om människohandel och övergrepp mot minderåriga.

Även om det inte går att fastställa en fullständig tidslinje för vad Ko­ren gjorde i New York visar Baraks mejl med både honom och Epstein att vistelserna inte var några privata semesterresor. Dessutom bekräftar dokumenten att Korens boende hos Epstein sammanföll med Baraks tid som försvarsminister, i strid med Baraks tidigare påstående att hans kontakter med Epstein inleddes först efter att han lämnat regeringen och att han agerade privat.

Ännu mer anmärkningsvärt är att Korens roll som inofficiell kontakt till israelisk säkerhetstjänst fortsatte långt efter Baraks avgång från reger­ingen.

I december 2014 – när Barak for­mellt var ”privatperson” – ordnade Koren dessutom en specialarrang­erad rundtur i Vita huset och Pen­tagon för Barak och hans barnbarn, via kontakter i kretsen kring den ti­digare CIA-chefen och försvarsminis­tern Leon Panetta och dennes stabs­chef Jeremy Bash. Även här framgår hur Korens underrättelsenätverk och kopplingen till Epstein fortsatte att öppna dörrar väldigt högt upp för Barak.

Den märkliga hörlursoperationen

Den märkligaste episoden i Koren-materialet inträffar i februari 2015, då Barak och Epstein först träffas i New York och Barak några dagar se­nare skickar ett mejl med rubriken ”Yoni acc. Info” – med kontouppgif­ter till ett Citibank-konto som står på namnet ”Itzhak Koren”. Kort däref­ter får Koren detaljerade instruktio­ner av Barak som låter hämtade di­rekt ur en spionroman:

Hej Yoni,

Paketet kommer att ligga och vänta på dig från måndag morgon i recep­tionen på Hyatt Hotel på 517 Lexington Av. (48:e gatan och Lexington). Telefon: 212 838 1234.

I paketet hittar du ett par röda Beats Studio WiFi-hörlurar som jag köpte den 24 februari i Apple Store på 67:e gatan och Broadway (West Side, nära Lincoln Center). De kostade 379 dollar. Du kan lämna tillbaka dem se­nast den 8 mars.

I den röda lådan ligger också ett kuvert med kvittot/fakturan för köpet. För att kunna få pengarna tillbaka kontant ligger även mitt kreditkort som användes vid betalningen i ku­vertet.

Skicka gärna ett mejl när du har hämtat paketet på hotellet. Och läm­na helst tillbaka hörlurarna i samma Apple Store.

Tack & bästa hälsningar

Ehud