Nya utökade HMF-lagen prövas inte mot folkmordsförnekare

Förra året utvidgades hets mot folkgrupp-paragrafen till att numera också omfatta förnekelse eller förringande av folkmord. Lagen bygger i grunden på ett EU-direktiv, men exakt hur den nya lagen ska tillämpas är fortfarande oklart. I själva propositionen och förarbetena till lagen framgår att förintelsen har en särställning, och det är det enda fall som nämns explicit.
Även tidigare var det möjligt, om än mycket sällsynt, att döma en person för hets mot folkgrupp om vederbörande förnekade förintelsen. Det skedde i ett fall år 2023. Sedan förra sommaren har dock möjligheterna utökats kraftigt. Hittills har ingen åtalats eller dömts enligt den nya lagen, sannolikt för att fler nu avstår från att uttala sig.
I den nya lagen, som klubbades igenom av en enig riksdag, framgår dock att även förnekelse eller ursäktande av ”vissa andra internationella brott uttryckligen kriminaliseras”. Vilka dessa är, är dock höljt i dunkel.
Kontrovers på Bokmässan
Lagen har nyligen blivit föremål för ny debatt med anledning av en händelse på årets bokmässa i Göteborg. Vänskapsförbundet Sverige-Israel hade där programpunkter som förnekade eller ursäktade internationella brott begångna av Israel, bland annat med titlar som ”Den fabricerade svälten i Gaza”, ”Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?” och ”UNRWA, länken mellan terror och FN?”. Särskilt den första av dessa väckte stor debatt. I ett upprop i Aftonbladet skrev 72 författare och kulturpersonligheter att Bokmässan ägnar sig åt ”folkmordspropaganda” genom att upplåta plats åt förbundets seminarier.
”Vi ser allvarligt på bokmässans beslut att bereda plats åt folkmordspropaganda, åt samtal som inte bara förnekar fakta, utan också beskyller palestinier för sin egen svält och död”, skriver de.
Bokmässan har sagt att de inte står bakom Vänskapsförbundet Sverige- Israels programpunkter. Efter en dialog har förbundet också valt att byta namn på vissa av rubrikerna. Exempelvis blev ”Den fabricerade svälten i Gaza” i stället ”Svälter Gaza?”