Nya utökade HMF-lagen prövas inte mot folkmordsförnekare

Förra året utvidgades hets mot folkgrupp-paragrafen till att numera också omfat­ta förnekelse eller förring­ande av folkmord. Lagen bygger i grunden på ett EU-direktiv, men exakt hur den nya lagen ska tillämpas är fortfarande oklart. I själva propositionen och förarbetena till lagen framgår att förintelsen har en särställning, och det är det enda fall som nämns explicit.

Även tidigare var det möjligt, om än mycket sällsynt, att döma en per­son för hets mot folkgrupp om ved­erbörande förnekade förintelsen. Det skedde i ett fall år 2023. Sedan förra sommaren har dock möjlig­heterna utökats kraftigt. Hittills har ingen åtalats eller dömts enligt den nya lagen, sannolikt för att fler nu avstår från att uttala sig.

I den nya lagen, som klubbades igenom av en enig riksdag, framgår dock att även förnekelse eller ursäk­tande av ”vissa andra internationella brott uttryckligen kriminaliseras”. Vilka dessa är, är dock höljt i dunkel.

Kontrovers på Bokmässan

Lagen har nyligen blivit föremål för ny debatt med anledning av en hän­delse på årets bokmässa i Göteborg. Vänskapsförbundet Sverige-Israel hade där programpunkter som för­nekade eller ursäktade internatio­nella brott begångna av Israel, bland annat med titlar som ”Den fabricera­de svälten i Gaza”, ”Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?” och ”UNRWA, länken mellan ter­ror och FN?”. Särskilt den första av dessa väckte stor debatt. I ett upprop i Aftonbladet skrev 72 författare och kulturpersonligheter att Bokmässan ägnar sig åt ”folkmordspropaganda” genom att upplåta plats åt förbun­dets seminarier.

”Vi ser allvarligt på bokmässans beslut att bereda plats åt folkmords­propaganda, åt samtal som inte bara förnekar fakta, utan också beskyl­ler palestinier för sin egen svält och död”, skriver de.

Bokmässan har sagt att de inte står bakom Vänskapsförbundet Sverige- Israels programpunkter. Efter en di­alog har förbundet också valt att byta namn på vissa av rubrikerna. Exem­pelvis blev ”Den fabricerade svälten i Gaza” i stället ”Svälter Gaza?”