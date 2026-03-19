Nya vapen och taktiker ändrar förutsättningarna för kriget

Under det pågående Irankriget har flera nya vapensystem an­vänts för första gången och ytterligare inno­vativa vapen väntar ännu på att bli prövade i en skarp situation.

I den här artikeln tittar Nya Tider närmre på hur de stridande parter­na parerar varandra med ny tekno­logi och nya taktiker i luften.

Maskering och skenmål

Det israeliska och amerikanska luft­försvaret börjar egentligen redan inne på iransk mark i form av direk­ta angrepp mot avfyrningsramper när de ballistiska robotarna förbe­reds för att kunna avfyras, en pro­cess som kan ta uppåt 20 minuter i en del fall där flytande bränsle måste fyllas på.

USA och Israel skaffade sig snabbt luftherravälde, även om Iran faktiskt lyckades skjuta ned flera avancerade spaningsdrönare och möjligen något stridsflygplan också. De båda natio­nerna har genomfört tusentals flyg­anfall mot olika mål i Iran och spa­ningsdrönare flyger i skift, dygnet runt, över områden där potentiella mål i form av avfyrningsramper och system görs redo för att användas. Det är dock omöjligt att se allt hela ti­den i ett land som är nästan lika stort som Västeuropa och har bergsområden på många håll.

Uppenbara mål är de iranska ”missilstäderna”, stora bunkersys­tem med inriktning på att förvara och förbereda ballistiska robotar för att kunna avfyra dessa via mobila avfyrningsramper som snabbt körs ut från olika dolda ingångar.

Men trots att långt över 3 000 flygbombningar genomförts, och omfattande mängder med avfyr­ningsramper samt ingångar till flera underjordiska ”missilstäder” för­störts – har detta bara kunnat stävja en del av den iranska kapaciteten. Antalet avfyrade ballistiska robotar per dag har minskat men inte upp­hört.

Från den 28 februari, då 350 robo­tar avfyrades, har antalet minskat till 120 den 2 mars. Den 5 mars var siff­ran nere på cirka 35 och sedan dess har antalet legat kring 15–20 dagli­gen till 10 mars, då antalet sjönk till bara en handfull.

Medan USA och Israel jagar iran­ska avfyrningsramper och andra taktiska mål har Iran valt att kontra med olika medel. Ett av dessa är att presentera falska måltavlor. I film­klipp som publicerats av Israel och USA som bevis på ”träffar”, ser man vid närmare betraktelse att det som bombas i själva verket är en målning på asfalten. Man har använt värme­absorberande färg som i flera tim­mar efter att solen gått ned ger utslag på värmekameror.

Falska ”avfyrningsramper” i form av nedgrävda ”ballistiska robotar”, som med samma värmekameror ser ut att vara under förberedelsefasen inför avfyrning, har i själva verket värmts upp med eldar. Samtidigt har det noterats att riktiga drönare och vissa mindre ballistiska robotar kan döljas i vanliga lastbilar och lastcontainrar.

Även om många sådana metoder inte ger ett fullgott skydd mot upp­täckt av de verkliga målen innebär det likväl att Israel och USA slösar resurser på måltavlor som är falska, vilket är en av anledningarna till att Iran, trots dagliga bombningar, fort­farande lyckas avfyra ballistiska ro­botar mot Israel och andra mål två veckor in i kriget.

Irans drönarsvärmar hittar hål i rustningen

Att det går att överväldiga även värl­dens modernaste luftvärnssystem blev snart tydligt när hundratals och åter hundratals drönare, de flesta långsamma men kostnadseffektiva Shahed-drönare, främst Shahed-136, skickades ut mot måltavlor i regio­nen.

Svärmtaktiken handlar om att man skickar ett större antal drönare i förväg och ballistiska robotar något senare, så att de kommer fram till målområdet samtidigt. Luftförsvars­systemen har då svårt att följa alla mål på en gång och tar dessutom tid att ladda om efter att de avfyrat sina skjutklara missiler.

Det har vid tidigare konflikter vi­sat sig relativt effektivt, men speciellt Israel, som har flera lager av olika försvarssystem, har historiskt ändå kunnat stoppa uppåt 90 till 95 pro­cent av dessa kombinerade attacker av drönare och ballistiska robotar. För andra försvarare som saknar det oreserverade stödet från USA som Is­rael åtnjuter, där USA använder sig av sin flotta och stridsflygplan för att skjuta ned en betydande andel av inkommande drönare och ballistiska robotar innan dessa ens når fram, ser det annorlunda ut.

Flera av Gulfstaterna, som Bah­rain och Qatar, har enligt flera be­dömningar nästan helt slut på luft­värnsrobotar och även om de inte är primära måltavlor för Iran räcker det med ett fåtal iranska drönare el­ler enstaka ballistiska robotar för att orsaka stor skada, inte minst mot den sårbara energi- och oljeinfra­strukturen i regionen. Det är något som amerikanska baser i regionen även upplevt där Iran slagit ut dyra och avancerade radaranläggningar med enkla drönare och ballistiska kortdistansrobotar.

Israels svar – laservapen

Trots att Israel förfogar över värl­dens mest avancerade och omfattan­de luftförsvarssystem, är det sårbart mot små drönare, raketer och andra projektiler som avfyras på kort av­stånd i stora mängder.

Israels svar på detta hot är en tek­nologi som snabbt kan skjuta ned många mål i följd och som aldrig får slut på ammunition. Det rör sig om det nya laserstridsvapnet Iron Beam som tillverkas av försvarsbolaget Rafael och som nu sett sin första opera­tiva insats i Israel. Iron Beam är ett 100 kilowatts ”High Energy Laser Weapon System” (HELWS) och det första av sitt slag som tagits i bruk för nationellt försvar i en större ska­la med placering i olika baser i norra Israel. Iron Beam togs i bruk i decem­ber 2025 och kostar cirka 100 miljo­ner kronor per vapensystem.

Iron Beam marknadsförs som ka­pabelt att slå ut små raketer och bal­listiska robotar, drönare och även ar­tillerigranater – för en driftskostnad av tiotals kronor per användning. Det är en lockande kostnadskalkyl jämfört med luftförsvarsrobotar till Arrow 3 och 2 som kostar mellan 20 och 30 miljoner kronor per robot – och då måste ofta flera stycken avfy­ras för att skjuta ned en inkomman­de robot, eller till Iron Dome, som är billigare men likväl kostar runt 1,5 miljoner kronor per styck.

Räckvidden, vid klart väder, är tio kilometer även om det är beroende på mängden vatten och partiklar i luften och snabbt försämras vid säm­re väderförhållanden. Framför allt är sandpartiklar ett problem, vilket innebär att frekventa sandstormar i regionen ställer till problem. För att minska störningen som uppstår när en laserstråle träffar partiklar i luften använder Iron Beam sig av hundratals laserstrålar med runt 10 millimeters omkrets som samverkar och riktas mot en och samma träffyta på måltavlan. Detta orsakar mindre energiförlust än en enda kraftfull la­serstråle.

Träffytan på målet värms då upp under ett par sekunder till hundra­tals grader och fattar eld, smälter el­ler exploderar beroende på om det är plastdelar på en drönare, en raket eller en robot som träffas av laser­strålarna.

Hyllade systemet – inte så bra som det verkar

Iron Beam har flera gånger hyllats som ett stort teknologiskt framsteg, inte minst av Israels försvarsdepar­tement som avslöjat att det skjutit ned cirka 40 drönare under 2024, re­dan innan det officiellt tagits i bruk.

Effektiviteten av det hyllade sys­temet har dock ifrågasatts, inte minst efter att flera videor publice­rats på sociala medier som påstås visa hur laservapen används, och där man kunnat konstatera att bil­derna är fabricerade och släppts i propagandasyfte. Laserstrålarna på de riktiga vapensystemen är nämli­gen inte synliga för blotta ögat.

I nuläget kan de Iron Beam-ver­sioner som Israel officiellt använder inte heller på kort tid skjuta ned ett större antal måltavlor eftersom varje laserstråle måste följa samma mål över flera sekunder, längre om det rör sig om måltavlor med metallskal eller om det är artillerigranater som roterar. Systemet är inte heller kapa­belt att möta Irans ballistiska robo­tar.

Brigadgeneral Ran Kochav, tidiga­re chef för Israels luft- och missilför­svarsstyrkor och numera forskare vid Royal United Services Institute i London, sa till tidningen Globes:

– Det råder ingen tvekan om att vi talar om ett mycket imponeran­de teknologiskt genombrott. Laser kan bli nästa lovande teknik som ett kompletterande system i det lägsta luftförsvarslagret – en ytterligare teknologisk faktor, likvärdig med ytterligare ett Iron Dome-batteri – men samtidigt är de förväntningar som byggts upp överdrivna. Man har skapat en förväntan om att det ska lösa luftförsvarsproblemet, och så är verkligen inte fallet.

Enligt den israeliska militären, IDF, ”har Israel inte använt sig av Iron Beam” och ”systemet är inte redo för reguljär användning under det pågående kriget”, enligt kom­mentarer från IDF till Jerusalem Post.