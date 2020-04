Den glädjande nyheten bland de många negativa som sprids i coronavirusets kölvatten kom under måndagsmorgonen svensk tid. Den nyzeeländska premiärministern Jacinda Ardern kunde under en presskonferens meddela att man vinner striden mot coronaviruset och som följd av detta kommer man att lätta på de mycket hårda restriktionerna som landet haft under en hel månad. De senaste åtta dagarna har antalet nya smittade varit under tio om dagen och sjunkande. Totalt har 1 469 fall av coronaviruset SARS-CoV-2 konstaterats i Nya Zeeland. Efter att ytterligare ett fall tillkom under måndagen hamnade antalet avlidna på 19.