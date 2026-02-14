Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Nytorgsmannen Andreas Holm är en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän. Nya Tider är enda tidning som har foton av Nytorgsmannen från rättegången i Svea hovrätt i januari 2021, då han stod åtalad för att ha begått 24 våldtäkter. Redan 2024 greps han igen för nya våldtäkter Foto: Nya Tider

Nytt förslag: Säkerhetsförvaring kan ge fängelse utan slutdatum

  • , 18:47
INRIKES
För första gången sedan internering och förvaring avskaffades 1981 föreslås nu en ny tidsobestämd straffpåföljd. Regeringen vill införa så kallad säkerhetsförvaring, vilket innebär att en person kan hållas inlåst utan fast slutdatum även vid brott med ett straffvärde på fyra års fängelse.

Det är i regeringspropositionen 2025/26:95 man kan läsa om förslaget om en ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd. Den nya påföljden kallas ”säkerhetsförvaring” och ska kunna användas mot personer som ”har begått allvarliga brott som innefattar angrepp mot annans liv, hälsa, frihet eller frid och som har en hög risk för återfall i sådan brottslighet”.

Andreas Holm (tidigare Fredrik Lundgren), mer känd som ”Nytorgsmannen”, frigavs i mars 2024 efter att ha avtjänat två tredjedelar av ett femårigt fängelsestraff. Han hade dömts för bland annat sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden och en grov fridskränkning. Den villkorliga frigivningen skedde trots upprepad misskötsamhet i fängelset och Kriminalvårdens bedömning att risken för återfall var hög. I november samma år greps han återigen och åtalades för grov våldtäkt mot en 17-årig flicka samt sexuellt ofredande mot 28 kvinnor och nio barn i Skåne. Foto: Polisen

Förslaget har kommit efter debatter om våldsbrottslingar som friges trots att återfallsrisken bedöms som hög. Ett exempel som återkommer i debatten är den så kallade Nytorgsmannen, som fortsatte begå sexualbrott efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för en rad våldtäkter.

För att en person ska kunna dömas till säkerhetsförvaring krävs enligt förslaget antingen att han eller hon tidigare har avtjänat ett fängelsestraff för liknande allvarlig brottslighet och att personen dessutom bedöms ha en påtaglig risk för återfall. Undantaget är ifall den aktuella domen gäller flera brott med ett samlat straffvärde på minst sex års fängelse – återigen tillsammans med påtaglig återfallsrisk.

Den som döms till säkerhetsförvaring får både en minimitid, som motsvarar straffvärdet, och en ramtid som överstiger minimitiden med fyra till sex år. Ramtiden kan därefter förlängas med högst tre år åt gången – i praktiken dock hur många gånger som helst – om det anses ”absolut nödvändigt för att avhålla den dömde från att återfalla i allvarlig brottslighet”.

Upplägget innebär inte att man kan bli villkorligt frigiven när minimitiden avtjänats. I stället kan ett beslut om ”villkorad utslussning” tas av en domstol, vilket innebär att påföljden verkställs utanför anstalt ”med särskilt stöd och under kontroll”.

Förvaring avskaffades 1981

Det nya förslaget har många likheter med brottspåföljden internering och förvaring, som avskaffades i Sverige 1981. Riksdagens majoritet ansåg då att ett tidsobestämt straffrättsligt frihetsberövande som bygger på vad man antas kunna göra i framtiden var oförenligt med svensk straffrätts grundprinciper om gärningsansvar, proportionalitet och rättssäkerhet.

Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (S) rör det sig om ungefär 25 ”riktigt farliga” personer varje år som kan vara kandidater för säkerhetsförvaring. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har tidigare sagt att säkerhetsförvaring endast ska användas mot ”riktigt farliga kriminella” som måste låsas in på obestämd tid för att skydda samhället och dess medborgare.

– Vår uppskattning är att det kan röra sig om ungefär 25 personer årligen. Det bedömer vi och Kriminalvården att de har kapacitet att hantera, säger Strömmer i en kommentar till TV4 Nyheterna.

Propositionen ligger just nu hos justitieutskottet för beredning, som planeras vara klart den 17 mars, följt av debatt och omröstning i riksdagen. Förutom Tidöpartierna har propositionen även stöd från Socialdemokraterna, som tidigare krävde att förslaget skulle tidigareläggas från den ursprungliga planen om lagändringar först 2028.

Fallet med pedofilen Vilma Andersson har också lett till debatter om hur frigivningar av extremt farliga förbrytare hanteras. Andersson blev likt Nytorgsmannen villkorligt frigiven tillsammans med varningar från Kriminalvården och misstänks nu ha styckmördat en kvinna i Salem. Förslaget med säkerhetsförvaring hade dock inte kunnat stoppa Andersson, eftersom han dömdes till två år och fyra månaders fängelse för försök till människorov och grovt barnpornografibrott. Foto: Polisen

 

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 18:47

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

februari 14, 2026

Relaterat

Invandrares rasistiska gruppvåldtäkter väcker vänstern

Invandrares rasistiska gruppvåldtäkter väcker vänstern

av Andreas Jonsson
juni 21, 2018

🟠 Invandringskritiker har länge hävdat att gruppvåldtäkter vare sig har med utanförskap, fattigdom eller kvinnosyn att göra, utan att det snarare är ett ockupationsbeteende. Nu har mönstret med muslimska gärningsmän och svenska offer, blivit så uppenbart att även extremvänstern reagerar. Den svarte vänsteraktivisten Malcolm Kyeyune skriver i tidningen Kvartal om invandrares sexövergrepp på svenskor.

Känd danslärare från Ghana våldtog barn

Känd danslärare från Ghana våldtog barn

av Karl Björkman
juni 21, 2018

🟠 Den 26-årige Benjamin Tagoe, ursprungligen från Ghana, var en känd och omhuldad danslärare som bland annat medverkat i Melodifestivalen. Fredagen den 15 juni dömdes han av Solna tingsrätt till fyra års fängelse för flera våldtäkter mot unga flickor. Hans yngsta offer var bara 12 år gammal.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Satir om dagens Sverige
Recensioner
Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT02web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

The Rise of the AfD and the Establishment’s Desperate Gambit
Gaddafi’s Son Killed as Libya Continues to Crumble
Gender Madness Is Over

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.