Nytt lagförslag underminerar yttrandefriheten i USA

Kongressledamöterna Josh Gottheimer, demokrat, och Don Bacon, republikan, presenterade den 23 juli ett lagförslag som uppmärksammats på grund av dess långtgående censurkrav. Lagförslaget heter Stopping Terrorists Online Presence and Holding Accountable Tech Entities (STOP HATE) Act och avsikten med det är att kunna rensa vissa åsikter och kontroversiella politiska ställningstaganden från internet. Metoden är – precis som i EU – att sätta press på IT-företag med hot om höga böter.
Enligt förslaget ska bolag inom sociala medier som ger en röst åt personer kopplade till organisationer som den amerikanska regeringen stämplat som terrorister tvingas böta 5 miljoner dollar per dag som inläggen ligger kvar. Bolagen ska dessutom avlägga återkommande rapporter om åsiktsläget på deras plattformar till USA:s justitieminister.
Presentationen tog avstamp i ADL:s så kallade ”scorecard” från 2024, ett sorts betygssystem som sägs bevisa att Facebook, Instagram, TikTok och X återkommande underlät att rapportera antisemitiskt hat. Även om de flesta av dessa yttringar inte skulle omfattas av den nya lagen eftersom de inte yttras av någon organisation, återkom man under presentationen upprepade gånger till att antisemitism och egentligen all kritik mot Israel borde stämplas som terrorism och därmed förbjudas.
De två politikerna flankerades under presentationen av Jonathan Greenblatt, vd för den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League (ADL). Enligt honom är situationen akut i det amerikanska samhället. Desinformation och antisemitiskt hat på internet i Amerika och över hela världen har exploderat, menar han.
Enligt Gottheimer är det inte bara antisemitism som utgör ett problem, utan även åsikter som kritiserar sionismen, alltså den ideologi Israel är grundat på:
– Efter skottlossningen utanför the Capital Jewish Museum, har antisionistiska extremister använt sociala medier för att uppvigla till mer våld och lagt upp meddelanden som ”må alla sionister brinna”, sade han.