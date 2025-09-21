Nytt lagförslag underminerar yttrandefriheten i USA

Kongressledamöterna Josh Gottheimer, demo­krat, och Don Bacon, re­publikan, presenterade den 23 juli ett lagförslag som uppmärksammats på grund av dess långtgående cen­surkrav. Lagförslaget heter Stopping Terrorists Online Presence and Hol­ding Accountable Tech Entities (STOP HATE) Act och avsikten med det är att kunna rensa vissa åsikter och kontroversiella politiska ställnings­taganden från internet. Metoden är – precis som i EU – att sätta press på IT-företag med hot om höga böter.

Enligt förslaget ska bolag inom so­ciala medier som ger en röst åt perso­ner kopplade till organisationer som den amerikanska regeringen stämp­lat som terrorister tvingas böta 5 miljoner dollar per dag som inläggen ligger kvar. Bolagen ska dessutom avlägga återkommande rapporter om åsiktsläget på deras plattformar till USA:s justitieminister.

Presentationen tog avstamp i ADL:s så kallade ”scorecard” från 2024, ett sorts betygssystem som sägs bevisa att Facebook, Instagram, TikTok och X återkommande under­lät att rapportera antisemitiskt hat. Även om de flesta av dessa yttringar inte skulle omfattas av den nya lagen eftersom de inte yttras av någon or­ganisation, återkom man under pre­sentationen upprepade gånger till att antisemitism och egentligen all kritik mot Israel borde stämplas som terro­rism och därmed förbjudas.

De två politikerna flankerades under presentationen av Jonathan Greenblatt, vd för den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League (ADL). Enligt honom är situa­tionen akut i det amerikanska sam­hället. Desinformation och antisemi­tiskt hat på internet i Amerika och över hela världen har exploderat, menar han.

Enligt Gottheimer är det inte bara antisemitism som utgör ett problem, utan även åsikter som kritiserar sio­nismen, alltså den ideologi Israel är grundat på:

– Efter skottlossningen utanför the Capital Jewish Museum, har antisio­nistiska extremister använt sociala medier för att uppvigla till mer våld och lagt upp meddelanden som ”må alla sionister brinna”, sade han.