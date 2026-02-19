Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Försvarsminister Pål Jonson meddelar det nya militära stödpaketet. Stillbild regeringens livesändning

Nytt massivt stödpaket till Ukraina

  • , 19:36
INRIKES
Ett av de till dags dato största militära stödpaketen från Sverige till Ukraina, motsvarande ett värde på 12,9 miljarder kronor, meddelades av regeringen idag. Det militära stödpaketet, som blir det 21 i ordningen, fokuserar på luftförsvar i form av luftvärnsvapen och ammunition, utrustning och utbildning – men även utveckling av vapensystem som är tänkta att användas offensivt mot Ryssland.

Sverige har varit ett av de länder som gett mest militärt stöd till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet för fyra år sedan. Det stödet har inte trappats ner över tid, utan kvarstår, visar regeringen.

Under en pressträff på torsdagseftermiddagen med regeringen och Sverigedemokraterna, meddelades att Sveriges militära stöd till Ukraina nu fokuserar på luftvärn och framtida offensiva stridsförmågor mot Ryssland. Under pressträffen deltog Pål Jonson, försvarsminister (M), Aron Emilsson, utrikespolitisk talesperson (SD), Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson (KD) och Gulan Avci, försvarspolitisk talesperson (L).

I det nya stödpaketet, det 21 i ordningen, kommer Sverige donera luftvärnssystem, luftvärnsammunition, relevant utbildning för dessa vapensystem samt bidra till utvecklingsprojekt av nya vapensystem.

– Det här är ett stort och viktigt paket och det kommer i en kritisk tid för Ukraina, inte minst för att stärka luftförsvaret nu när Ryssland kraftfullt har skalat upp med både ballistiska robotar, kryssningsrobotar och långräckviddiga drönare, sade försvarsminister Pål Jonson under pressträffen.

Stödpaketet har ett värde på 12,9 miljarder kronor och är en del av den avsatta budgeten på hela 40 miljarder kronor som Sverige kommer donera till Ukraina under året, följt av samma summa under 2027. Totalt har Sverige donerat 103 miljarder kronor i militära stödpaket till dags dato.

Militärt stöd med det 21 stödpaketet. Källa: Regeringen (Klicka för större bild.)

 

Nytillverkad luftförsvarsutrustning till Ukraina – inte Sverige

Den största enskilda posten för det senaste militära stödpaketet rör vapensystem med inriktning på luftvärn, vilket bland annat specifikt kommer röra ett stort samköp av luftvärnskanonsystemet Tridon Mk2 tillsammans med Danmark. Att Sverige och Danmark skulle köpa in vapensystemet meddelades i början av februari, där Sverige skulle stå för 2,1 miljarder kronor och Danmark för 480 miljoner kronor. Då meddelades att 25 Tridonsystem skulle köpas.

– Att Sverige och från idag Danmark donerar Tridon till Ukraina är betydelsefullt. Ett gemensamt inköp för att stötta Ukraina hjälper inte bara Ukraina på slagfältet med mer materiel, utan det stärker även svensk, nordisk och europeisk försörjningssäkerhet, sade försvarsminister Pål Jonson under en pressträff 3 februari tillsammans med den danska försvarsministern Troels Lund Poulsen.

Tridon Mk2. Foto: BAE Systems

 

Under dagens pressträff berättade Jonson att ytterligare ”ett dussintal” kommer köpas in vilket innebär att cirka 35 till 40 luftvärnssystem med kringliggande utrustning som ledningssystem och sensorsystem av detta slag kommer doneras till Ukraina.

Tridon Mk2 är ett nytt svensk-producerat rörligt luftvärnkanonsystem som tillverkas av BAE Systems Bofors. Den baseras på en nyutvecklad version av Bofors 40 mm-kanon som har använts runt om i världen i över 90 år och andra beprövade delsystem. Bärare är en terränggående lastbil från Scania, men systemet kan användas på andra plattformar, till exempel bandvagnar. Systemet är avsett för bekämpning av drönare, kryssningsrobotar, helikoptrar och attackflyg, men kan även användas för närskydd mot hot på marken. Primärt kommer det placeras till försvar av kritisk infrastruktur i städer som ofta står under angrepp av ryska drönar- och robotar, exempelvis elektrisk infrastruktur som är prioriterade måltavlor och gör livet svårt för den ukrainska civilbefolkningen.

Eltransformatorstation som träffats av rysk eldgivning. Foto: Ukrainska civilförsvaret

 

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:36

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Jonas Granberg

februari 19, 2026

Relaterat

Sverige köper Archer – till Ukraina

Sverige köper Archer – till Ukraina

av Karl Björkman
mars 14, 2025

🟠 INRIKES Samtidigt som regeringen presenterade det 18:e stödpaketet till Ukraina, denna gång i form av civilt stöd för 1,4 miljarder kronor, meddelade man att Sverige kommer lägga en större beställning av det världsledande artillerisystemet Archer.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Satir om dagens Sverige
Recensioner
Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT02web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

Munich Security Conference: Europe’s Thorny Path to Independence
Has Trump Lost Control to Netanyahu?
The Rise of the AfD and the Establishment’s Desperate Gambit

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.