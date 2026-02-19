Nytt massivt stödpaket till Ukraina

Sverige har varit ett av de länder som gett mest militärt stöd till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet för fyra år sedan. Det stödet har inte trappats ner över tid, utan kvarstår, visar regeringen.

Under en pressträff på torsdagseftermiddagen med regeringen och Sverigedemokraterna, meddelades att Sveriges militära stöd till Ukraina nu fokuserar på luftvärn och framtida offensiva stridsförmågor mot Ryssland. Under pressträffen deltog Pål Jonson, försvarsminister (M), Aron Emilsson, utrikespolitisk talesperson (SD), Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson (KD) och Gulan Avci, försvarspolitisk talesperson (L).

I det nya stödpaketet, det 21 i ordningen, kommer Sverige donera luftvärnssystem, luftvärnsammunition, relevant utbildning för dessa vapensystem samt bidra till utvecklingsprojekt av nya vapensystem.

– Det här är ett stort och viktigt paket och det kommer i en kritisk tid för Ukraina, inte minst för att stärka luftförsvaret nu när Ryssland kraftfullt har skalat upp med både ballistiska robotar, kryssningsrobotar och långräckviddiga drönare, sade försvarsminister Pål Jonson under pressträffen.

Stödpaketet har ett värde på 12,9 miljarder kronor och är en del av den avsatta budgeten på hela 40 miljarder kronor som Sverige kommer donera till Ukraina under året, följt av samma summa under 2027. Totalt har Sverige donerat 103 miljarder kronor i militära stödpaket till dags dato.

Nytillverkad luftförsvarsutrustning till Ukraina – inte Sverige

Den största enskilda posten för det senaste militära stödpaketet rör vapensystem med inriktning på luftvärn, vilket bland annat specifikt kommer röra ett stort samköp av luftvärnskanonsystemet Tridon Mk2 tillsammans med Danmark. Att Sverige och Danmark skulle köpa in vapensystemet meddelades i början av februari, där Sverige skulle stå för 2,1 miljarder kronor och Danmark för 480 miljoner kronor. Då meddelades att 25 Tridonsystem skulle köpas.

– Att Sverige och från idag Danmark donerar Tridon till Ukraina är betydelsefullt. Ett gemensamt inköp för att stötta Ukraina hjälper inte bara Ukraina på slagfältet med mer materiel, utan det stärker även svensk, nordisk och europeisk försörjningssäkerhet, sade försvarsminister Pål Jonson under en pressträff 3 februari tillsammans med den danska försvarsministern Troels Lund Poulsen.

Under dagens pressträff berättade Jonson att ytterligare ”ett dussintal” kommer köpas in vilket innebär att cirka 35 till 40 luftvärnssystem med kringliggande utrustning som ledningssystem och sensorsystem av detta slag kommer doneras till Ukraina.

Tridon Mk2 är ett nytt svensk-producerat rörligt luftvärnkanonsystem som tillverkas av BAE Systems Bofors. Den baseras på en nyutvecklad version av Bofors 40 mm-kanon som har använts runt om i världen i över 90 år och andra beprövade delsystem. Bärare är en terränggående lastbil från Scania, men systemet kan användas på andra plattformar, till exempel bandvagnar. Systemet är avsett för bekämpning av drönare, kryssningsrobotar, helikoptrar och attackflyg, men kan även användas för närskydd mot hot på marken. Primärt kommer det placeras till försvar av kritisk infrastruktur i städer som ofta står under angrepp av ryska drönar- och robotar, exempelvis elektrisk infrastruktur som är prioriterade måltavlor och gör livet svårt för den ukrainska civilbefolkningen.