Bayerns premiärminister Markus Söder (CSU) utgår från ett incidenten i München, då en bil körde in i en folkmassa, är ett attentat, i ett första uttalande på plats. Polisen talade om 28 offer, några allvarligt skadade.

Föraren av bilen var en 24-årig asylsökande från Afghanistan. Enligt den bayerske inrikesministern Joachim Herrmann (CSU) har dock hans asylansökan ”förmodligen” avslagits. Samtidigt bestämdes dock ”att han inte kan utvisas för tillfället och att han därför fick fortsätta att stanna i vårt land”.

Målet för attacken blev en vänsterdemonstration från fackföreningen ver.di, något som inte hindrade vänsterpartiet Die Linke i staden att redan samma dag trumma ihop ännu en demonstration, denna gång mot ”rasism” och ”instrumentalisering” av attentatet.

“Vi reagerar försiktigt på varje attack som denna, men jag kan också säga att vår beslutsamhet växer. Det här är inte det första fallet, och vem vet vad som kommer att hända”, säger Söder. Dessutom måste händelsen få konsekvenser, säger Söder enligt den tyska nyhetsbyrån Tagesschau. ”Vi kan inte gå från attack till attack och visa omtanke (…), utan vi måste faktiskt förändra något.”

Det tyska parlamentsvalet är nära och Söder är ledare för delstaten Bayern där denna och andra terrorattacker har inträffat, så politiska konsekvenser skulle också kunna innebära att han förlora makten, men det var förmodligen inte vad han antydde.

Samtidigt släppte AfD ett uttalande och en förutsägelse: ”Föraren som körde en bil in i en Ver.di-demonstration i München är en afghan (26). Förutsägelse: Precis som gärningsmannen i Aschaffenburg kommer han också att vara känd av polisen i CSU-styrda Bayern och kommer att tvingas lämna landet – och kommer att klassificeras som “psykiskt sjuk.”

Der Fahrer, der in München ein Auto in eine Verdi-Demo steuerte, ist nach Medienberichten ein Afghane (26). Prognose: Wie schon der Täter in Aschaffenburg wird auch er im CSU-regierten Bayern polizeibekannt & ausreisepflichtig sein – und als "psychisch krank" eingestuft werden.

