Oförklarlig radiosignal från främmande planet hittad

Radiosignalen upptäcktes under 30 timmars tid av astronomer vid Parkes teleskop i Australien redan i slutet av april och in i början av maj förra året men dess existens har hållits hemlig av forskarna tills i december i år när en av dem läckte informationen till The Guardian. Signalens ursprung är anmärkningsvärt nog vår närmsta granne i rymden, Proxima Centauri, och forskarna tror dessutom att signalen kommer från den jordlika planet man upptäckt inom den beboliga zonen runt stjärnan.

Man har sedan dess fortsatt att analysera signalen som skall ha varit en kortvågssignal kring 982.002Mhz och en skiftning i frekvensen som astronomerna menar kan förklaras av att den kommit från planetens rörelser runt stjärnan. Forskarna arbetar nu med en längre rapport som analyserar signalen, vilken kallats BLC1 vilket står för ”Breakthrough Listen Centauri 1”. Breakthrough Listen är ett flerårigt projekt med en budget på 900 miljoner kronor för att hitta liv i rymden genom att leta efter radiosignaler från de närmsta stjärnorna kring vårt solsystem. Projektet startades 2015 och fokuserar på att lyssna specifikt på den närmsta miljonen stjärnor och leta efter potentiella signaler från dessa stjärnsystem och sålla bort potentiell jordisk störning av dessa.