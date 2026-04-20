Ökade tvångsutvisningar under förra året

Kedjan ser likadan ut varje gång. Migrationsverket fattar ett utvisningsbeslut. Den utvisade invandra­ren struntar i det. När tidsfristen för frivillig avresa löper ut tar gränspolisen över ansvaret och Kriminalvårdens transportenhet skö­ter sedan den faktiska utresan.

Under 2025 transporterade Kri­minalvården över 2 300 personer till flyg eller följde med dem ut ur landet – en siffra som enligt Dagens Nyheter mer än fördubblats jämfört med två år tidigare. Ökningen drivs framför allt av brottsutvisningarna, som tredubblats sedan lagändringar 2022 sänkte tröskeln för utvisning på grund av brott. Det totala antalet verkställda tvångsutvisningar har också ökat markant, men i något lägre takt.

Ökningen är inte ett resultat av att fler beslut fattas, utan av att befintli­ga beslut faktiskt fullföljs. Myndighe­terna har helt enkelt börjat använda de verktyg de redan hade.

När en person på reguljärflyg väg­rar samarbeta är det flygkaptenen som oftast sätter stopp – av hänsyn till övriga passagerare. Där slutar det ofta.

– Det händer med jämna mellan­rum. Oftast är det flygkaptenen som avvisar en person som gör motstånd med hänvisning till flygsäkerheten, säger Mattias Johansson vid Krimi­nalvården till Dagens Nyheter.

Lösningen i sådana fall är chartra­de plan, där inga andra passagerare störs så att utvisningen kan fullföljas i sin helhet.

– Då störs ingen annan utan då kan vi ta ombord den här personen även om man skriker och slåss. Man kommer åka hem på ett eller annat sätt, uppger Johansson.

Som sista åtgärd kan hand- eller fotfängsel användas. Myndigheten betonar att det sällan krävs – men att det används när det behövs.

Migrationsverket konstaterade i januari 2026 att drygt 9 200 personer lämnade Sverige självmant under 2025 efter avlägsnandebeslut – ock­så det en ökning jämfört med 2024. Från den 1 april 2025 gäller dessut­om nya regler som innebär att pre­skriptionstiden för utvisningsbeslut nu börjar räknas från den dag perso­nen faktiskt lämnar landet, inte från beslutsdatumet – vilket stänger ett tidigare kryphål. Den som dömts till utvisning i fem år och lyckats hålla sig kvar i Sverige i fyra av dessa år, kan alltså inte längre återvända efter bara ett år i hemlandet.

Regeringen har fem prioriterade länder för tvångsutvisningar: So­malia, Irak, Libanon, Etiopien och Uzbekistan. Polismyndighetens års­redovisning slår fast att förutsätt­ningarna för att verkställa utvisning­ar till dessa länder förbättrats genom utökat samarbete med mottagande myndigheter. Utvisningar till Liba­non har dock tillfälligt stoppats på grund av kriget.

Huruvida ökningstakten håller i sig under 2026 återstår att se.