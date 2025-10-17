Ökänd svenskhatare anställdes på nytt – M och SD kräver rektors avgång

Bergaskolan i Limhamn har nyligen anställt Tara Saleh som elevassistent, trots att hon tidigare har gjort grovt hatiska och hotfulla uttalanden om svenskar och Sverige på sociala medier. Utöver att ha dömts för bidragsbrott, tvingades hon bort från en skola i Göteborg efter inlägg där hon kallade svenska medborgare och deras barn för ”horor” och ”horungar”, samt uttryckte stöd för islamistiska grupper som klassas som terrororganisationer.

I en samling av hennes inlägg som Sverigedemokraterna i Malmö presenterat återfinns yttranden som ”Vi kommer att resa hem till våra hemländer efter att vi förstört Sverige”, ”Jag lever lyxliv på era skattepengar, ni betalade min resa till Gambia, hur känns det, idioter?” och ”Ryssland kommer att göra parkeringsplats av hela Sverige – och jag ser fram emot det”.

Nya Tider har tidigare uppmärksammat (NyT 5/2025) hur Tarah Saleh, trots att hennes extrema åsikter fått stor uppmärksamhet i sociala medier och alternativmedier, användes av TV4 som ”kvinnan på gatan” när TV-kanalen förde fram konspirationsteorin att skolskjutningen i Örebro i februari haft rasistiska motiv som doldes av polisen.

Anställningen av Tara Saleh har väckt starka reaktioner i den politiska debatten.

– Det är provocerande. Och det är fullkomligt orimligt att hon nu ska umgås dagligen med våra barn, säger Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.

– Vi har fått till oss att föräldrar som har sina barn på den här grundskolan är missnöjda och oroade. De undrar hur i all sin dar grundskoleförvaltningen kunnat godkänna den här rekryteringen. Vi pratar alltså här om en ökänd extremist som är omtalad för sina hot mot svenskar och för sina islamistiska och antisemitiska åsikter, fortsätter han.

Skolan försvarar sig med att de har följt sina rutiner för CV-granskning och referenstagning. Rikard Persson, skolans rektor, uppger att inget i Salehs tidigare anställningshandlingar framkom som skulle ha varnat dem.