Om Stubb är ”Finlands nya Nokia” ser det dystert ut

Nokia var världens största producent av mobiltelefoner och innehade omkring 50 procent av världs­marknaden under 2000-talets första hälft.

På bara några år kollapsade pro­duktionen av mobiltelefoner totalt och upphörde att existera.

Vad som ligger bakom Nokias fall är fortfarande föremål för debatt.

När jag år 2016 inledde mina MBA-studier i Helsingfors blev jag förvånad över att alla fortfarande diskuterade Nokias fall. I Sverige är det ju ingen som pratar om Ericssons nedgång längre, även om den säkert var smärtsam för de inblandade när den skedde.

Sedermera har jag förstått vilket trauma detta är för Finland. Nokia är inte jämförbart med Ericsson. Svenskarna nådde aldrig några be­tydande marknadsandelar på mo­biltelefonmarknaden och kastade in handduken redan 2001, krossade av det överlägsna Nokia.

Men ett decennium senare var det Nokia som skulle falla – och det från betydligt högre höjder.

Flera olika teorier florerar om vad som hände.

En teori – ofta benämnd ”konspi­rationsteori” – kallas Operation Elop. Den går ut på att Stephen Elop, som blev VD för Nokia när det gick som bäst, i själva verket var en trojansk häst utskickad av USA, och att finlän­darna lät sig luras.

Det var första gången som bolaget valde en icke-finsk vd.

Elop var hög chef på det ameri­kanska IT-företaget Microsoft när han rekryterades. Som nytillträdd VD beslutade han att Nokia skulle överge sitt eget operativsystem Sym­bian, som höll hög standard, och hel­ler inte välja Googles operativsystem Android som de seriöst övervägde.

I ett internt utskick till cheferna beskrev han Nokia som en ”burning platform”. Han menade att bolaget var i en akut kris och jämförde det med att vara fast på en oljeplattform i Nordsjön. Enda chansen man har att överleva är att hoppa rakt ut i det isiga vattnet, hur läskigt det än kan kännas.

Elops beskrivning chockade de finska cheferna. De kände inte igen sig i det. Men de protesterade inte. De ville lita på att Elop visste vad han talade om.

Snabbt togs beslutet att Nokia går över till Windows Phone (som ägdes av Microsoft), och som då knappt hade några marknadsandelar alls.