Trojansk häst? Stephen Elop rekryterades från Microsoft till Nokia år 2010, när Nokia fortfarande var världens största mobiltelefontillverkare. Elop beslutade att Nokia skulle satsa på Microsofts operativsystem Windows Phone. På kort tid förlorade Nokia stora marknadsandelar. Enorma värden gick upp i rök. Spillrorna såldes för en spottstyver – till just Microsoft, dit Elop återvände samma dag som affären var klar. Nokias plötsliga kollaps har givit upphov till teorier om att Stephen Elop var en trojansk häst. Foto: Wikimedia

Om Stubb är ”Finlands nya Nokia” ser det dystert ut

  21:04
DEBATT
I Finlands systemlojala press har Alexander Stubb, med sin nära relation till Donald Trump och sin synlighet i världspolitikens centrum, beskrivits som ”Finlands nya Nokia”. Det är en referens till att det lilla landet återigen hamnat på världskartan på samma sätt som under Nokias glansdagar i början av 2000-talet. Men om Stubb är ”det nya Nokia” skulle det i själva verket vara mycket olycksbådande för Finland. Det skriver Gustav Kasselstrand, som läste sin masterutbildning i ekonomi på Aalto-universitetet i Helsingfors. Här redogör han för hur en naiv tilltro till USA blev Nokias fall.

Nokia var världens största producent av mobiltelefoner och innehade omkring 50 procent av världs­marknaden under 2000-talets första hälft.

På bara några år kollapsade pro­duktionen av mobiltelefoner totalt och upphörde att existera.

Vad som ligger bakom Nokias fall är fortfarande föremål för debatt.

När jag år 2016 inledde mina MBA-studier i Helsingfors blev jag förvånad över att alla fortfarande diskuterade Nokias fall. I Sverige är det ju ingen som pratar om Ericssons nedgång längre, även om den säkert var smärtsam för de inblandade när den skedde.

Sedermera har jag förstått vilket trauma detta är för Finland. Nokia är inte jämförbart med Ericsson. Svenskarna nådde aldrig några be­tydande marknadsandelar på mo­biltelefonmarknaden och kastade in handduken redan 2001, krossade av det överlägsna Nokia.

Men ett decennium senare var det Nokia som skulle falla – och det från betydligt högre höjder.

Flera olika teorier florerar om vad som hände.

En teori – ofta benämnd ”konspi­rationsteori” – kallas Operation Elop. Den går ut på att Stephen Elop, som blev VD för Nokia när det gick som bäst, i själva verket var en trojansk häst utskickad av USA, och att finlän­darna lät sig luras.

Det var första gången som bolaget valde en icke-finsk vd.

Elop var hög chef på det ameri­kanska IT-företaget Microsoft när han rekryterades. Som nytillträdd VD beslutade han att Nokia skulle överge sitt eget operativsystem Sym­bian, som höll hög standard, och hel­ler inte välja Googles operativsystem Android som de seriöst övervägde.

I ett internt utskick till cheferna beskrev han Nokia som en ”burning platform”. Han menade att bolaget var i en akut kris och jämförde det med att vara fast på en oljeplattform i Nordsjön. Enda chansen man har att överleva är att hoppa rakt ut i det isiga vattnet, hur läskigt det än kan kännas.

Elops beskrivning chockade de finska cheferna. De kände inte igen sig i det. Men de protesterade inte. De ville lita på att Elop visste vad han talade om.

Snabbt togs beslutet att Nokia går över till Windows Phone (som ägdes av Microsoft), och som då knappt hade några marknadsandelar alls.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gustav Kasselstrand

Gustav Kasselstrand Partiledare Alternativ för Sverige
november 19, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

